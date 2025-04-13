Барнаулец лишился ноутбука и ювелирных изделий из-за случайного знакомства

Мужчина пригласил домой малознакомую женщину, а когда уснул — она "обнесла" его квартиру

13 апреля 2025, 11:00, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Барнаулец лишился ноутбука и ювелирных украшений из-за случайного знакомства с женщиной. Об этом сообщает пресс-служба полиции Алтайского края.

В отделение по Ленинскому району УМВД России по Барнаулу обратился 38-летний мужчина и заявил о краже. По его словам, ранее он познакомился с женщиной и пригласил ее домой для распития спиртных напитков. После застолья он уснул, а утром заметил пропажу ноутбука, наручных часов и золотого обручального кольца. Стоимость причиненного ущерба составила 57 500 рублей.

По подозрению в краже участковые уполномоченные полиции задержали 44-летнюю жительницу. Похищенное имущество было изъято из ломбарда. Возбуждено уголовное дело по п. "в". ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину"). В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.