Барнаулец лишился ноутбука и ювелирных изделий из-за случайного знакомства
Мужчина пригласил домой малознакомую женщину, а когда уснул — она "обнесла" его квартиру
13 апреля 2025, 11:00, ИА Амител
Барнаулец лишился ноутбука и ювелирных украшений из-за случайного знакомства с женщиной. Об этом сообщает пресс-служба полиции Алтайского края.
В отделение по Ленинскому району УМВД России по Барнаулу обратился 38-летний мужчина и заявил о краже. По его словам, ранее он познакомился с женщиной и пригласил ее домой для распития спиртных напитков. После застолья он уснул, а утром заметил пропажу ноутбука, наручных часов и золотого обручального кольца. Стоимость причиненного ущерба составила 57 500 рублей.
По подозрению в краже участковые уполномоченные полиции задержали 44-летнюю жительницу. Похищенное имущество было изъято из ломбарда. Возбуждено уголовное дело по п. "в". ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину"). В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
12:21:13 13-04-2025
Обручальное? Женушка кастрирует...
12:34:26 13-04-2025
Фигня, отделался малым и испугом), а вот не случайное знакомство иногда приводит к более существенным потерям... и жизни в целом))
15:31:37 13-04-2025
опасно знакомится с бабами могут попасться квафилинщицы, в идеале снимать номер в гостиннице.
09:50:30 14-04-2025
Кастро (15:31:37 13-04-2025) опасно знакомится с бабами могут попасться квафилинщицы, в и... И без кольца и кошелька в кармане.