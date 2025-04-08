Бийчанин украл у гостеприимного друга телевизор и 30 тысяч рублей

Злоумышленник сказал старому приятелю, что ему негде жить

08 апреля 2025, 20:45, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

43-летний житель Бийска обокрал своего знакомого, рассказали в МУ МВД России "Бийское".

Бийчанин встретил на улице своего старого приятели и, разговорившись, пожаловался, что ему негде жить.

"Гостеприимный мужчина предложить пожить у него. Спустя пару дней хозяин квартиры отлучился по делам, а вернувшись домой, обнаружил отсутствие новоиспеченного сожителя. Вместе с ним исчез телевизор и деньги в сумме 30 тысяч рублей", – говорится в сообщении.

Потерпевший обратился в полицию, и вскоре подозреваемого задержали. Телевизор изъяли, но деньги "гость" успел потратить.

Возбуждено уголовное дело, задержанный находится под подпиской о невыезде.

Ранее amic.ru рассказывал о 36-летнем бийчанине, который нашел чужие банковские карты и, недолго думая, отправился за покупками.