НОВОСТИПроисшествия

Барнаулец напал на 84-летнюю женщину и забрал сумку с лекарствами и деньгами

Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы за грабеж

13 января 2025, 13:00, ИА Амител

Нападение на пенсионерку / Кадр из видео
Нападение на пенсионерку / Кадр из видео

В Барнауле задержали мужчину, подозреваемого в совершении грабежа в отношении женщины 1940 года рождения, сообщает алтайское МВД.

"Во дворе одного из многоквартирных домов в дневное время неизвестный мужчина выхватил у пожилой женщины сумку, в которой находились денежные средства, лекарственные препараты, ключи от дома, сотовый телефон", – рассказали в ведомстве.

Правоохранители в короткие сроки установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее судимый 31-летний местный житель.

"Похищенную сумку злоумышленник выбросил по пути, а денежные средства потратил на личные нужды. Сотрудники полиции после проведения всех следственных мероприятий вернули сумку бабушке", – отметили в МВД.

В отношении барнаульца избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы за грабеж.

Фото: СУ СКР по Республике Алтай

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НОВОСТИПроисшествия
Барнаул Нападения на людей

Комментарии 9

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Гость

13:04:40 13-01-2025

Зачем ей пустая сумка? Пусть оставят себе!

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Гость

14:28:10 13-01-2025

Гость (13:04:40 13-01-2025) Зачем ей пустая сумка? Пусть оставят себе!... Ну так купи бабушке новую сумку

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Элен без ребят

13:33:24 13-01-2025

грабитель под подпиской? ну такое...

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Гость

14:07:20 13-01-2025

ранее было от 7 лет как так стало 4?!

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Дед!

16:54:45 13-01-2025

Замутили лицо , что бы потерпевшие не опознали ?

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Дед!

16:55:32 13-01-2025

Замутили лицо , что бы потерпевшие не опознали ?

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Гость

18:54:04 13-01-2025

Мра..ота.

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Гость

21:07:11 13-01-2025

Ранее судимый, совершил грабеж и под подпиской? Гуманно, чё...

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Гость

22:41:13 13-01-2025

Где и как таких ублюдков растят? И зачем такие на белом свете, кому от них хорошо? Человеческого и мужского в нем - ни на грош..

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