Барнаулец напал на 84-летнюю женщину и забрал сумку с лекарствами и деньгами

Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы за грабеж

13 января 2025, 13:00, ИА Амител

Нападение на пенсионерку / Кадр из видео

В Барнауле задержали мужчину, подозреваемого в совершении грабежа в отношении женщины 1940 года рождения, сообщает алтайское МВД.

"Во дворе одного из многоквартирных домов в дневное время неизвестный мужчина выхватил у пожилой женщины сумку, в которой находились денежные средства, лекарственные препараты, ключи от дома, сотовый телефон", – рассказали в ведомстве.

Правоохранители в короткие сроки установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее судимый 31-летний местный житель.

"Похищенную сумку злоумышленник выбросил по пути, а денежные средства потратил на личные нужды. Сотрудники полиции после проведения всех следственных мероприятий вернули сумку бабушке", – отметили в МВД.

В отношении барнаульца избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы за грабеж.