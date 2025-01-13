Барнаулец напал на 84-летнюю женщину и забрал сумку с лекарствами и деньгами
Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы за грабеж
13 января 2025, 13:00, ИА Амител
В Барнауле задержали мужчину, подозреваемого в совершении грабежа в отношении женщины 1940 года рождения, сообщает алтайское МВД.
"Во дворе одного из многоквартирных домов в дневное время неизвестный мужчина выхватил у пожилой женщины сумку, в которой находились денежные средства, лекарственные препараты, ключи от дома, сотовый телефон", – рассказали в ведомстве.
Правоохранители в короткие сроки установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее судимый 31-летний местный житель.
"Похищенную сумку злоумышленник выбросил по пути, а денежные средства потратил на личные нужды. Сотрудники полиции после проведения всех следственных мероприятий вернули сумку бабушке", – отметили в МВД.
В отношении барнаульца избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы за грабеж.
13:04:40 13-01-2025
Зачем ей пустая сумка? Пусть оставят себе!
14:28:10 13-01-2025
Гость (13:04:40 13-01-2025) Зачем ей пустая сумка? Пусть оставят себе!... Ну так купи бабушке новую сумку
13:33:24 13-01-2025
грабитель под подпиской? ну такое...
14:07:20 13-01-2025
ранее было от 7 лет как так стало 4?!
16:54:45 13-01-2025
Замутили лицо , что бы потерпевшие не опознали ?
16:55:32 13-01-2025
Замутили лицо , что бы потерпевшие не опознали ?
18:54:04 13-01-2025
Мра..ота.
21:07:11 13-01-2025
Ранее судимый, совершил грабеж и под подпиской? Гуманно, чё...
22:41:13 13-01-2025
Где и как таких ублюдков растят? И зачем такие на белом свете, кому от них хорошо? Человеческого и мужского в нем - ни на грош..