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Барнаулец не пустил в квартиру медиков, отказавшихся надеть бахилы

Мужчина также предложил сотрудникам скорой помощи помыть пол

04 февраля 2023, 14:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Житель Барнаула не пустил в квартиру сотрудников скорой помощи, которые отказались надеть бахилы. Его слова приводит телеграм-канал "Инцидент Барнаул".

"Вызвал скорую помощь, так как почувствовал, что у меня закололо в области сердца. Приехали ребята и отказались при входе в квартиру надевать бахилы. Натоптали грязи и микробов (неизвестно, где они до этого ходили)", – рассказал горожанин.

Мужчине предложили осмотреть его в машине, но тот в ответ предложил медикам помыть пол, на что ему ответили, что "это вообще наглость".

Ранее в Бийске медики жаловались, что многие горожане также отказываются пускать сотрудников скорой помощи к себе домой без бахил.

Комментарии 58

  • Так если он не пустил их в квартиру как они могли натоптать грязи и микробов?
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Народ вообще обнаглел
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Почему мы должны одевать в поликлинике к-е идя на пр ем к врачу одевать бахилы, а медики должны топтать грязь в квартире где люди ходят босяком, у меня ковры на полу, все правильно. Что так тяжело одеть?.. Лично ко мне бриезала бригада, одевали и слова не сказали, потому что увидели на полу, что лежит. Благодарю медиков за понимание.
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Сами должны надевать. Без напоминаний.
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Буду долго ржать если появится новость, что полицейским скажут так же напялить бахилы. Люди совсем уже ополоумели...
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Значит не сильно им поплохелось. И оформлять как ложный вызов со штрафом желательно
    04 февраля, Гость   Ответить
  • видно слабо кололо
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Идиот
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Хватит издеваться над врачами и мед сестрами. Адская работа, сутками мотаться за вами "больными" во всю голову. К тебе дураку едут, а где-то от сердечного приступа или инсульта человек скорую дождаться не может. Штафовать их надо, за ложный вызов, да так, что бы желания небыло больше так себя вести. Если бы действительно что-то болело, то в сапогах бы грязых по ковру пускали, лишь бы помощь оказали.
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Благодарю медиков за понимание.=======Не будет тебе понимания. Не обязаны надевать----------Сами должны надевать. Без напоминаний.-----обойдешься
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, ну ты и убогость.как личность
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, а над больными не издеваются, заставляя их надевать бахилы, несмотря на температуру или боли в спине? На самом деле для здоровых работников скорой неужели сложно надеьть бахилы? Как совесть-то позволяет топать в грязной обуви по ковру?
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Отлично сказано выше, не добавить не прибавить!
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Идиот хозяин квартиры
    04 февраля, Гость   Ответить
  • что криминального в том , что медики наденут что-то на грязные ноги? Они ,понятно , торопятся помочь , но их же просят... Чтоб не усугублять и без того нервных и перепуганных людей , зачем же в ПОЗУ то вставать. Надень и забудь. А встают- бодаются...
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Значит так болело. А если пожар? Тоже будет просить одеть бахилы пожарных, а потом тушить.
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Вопрос необходимо решить официально в пользу пациентов. Полагаю, пациенты готовы усадить врачей на стульчик и одеть им бахилы и это будет правильно. Операция занимает секунды. Какие доводы против?
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Диспетчерам скорой занести в черный список этих идиотов,глумление какое-то над медками.
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, полностью согласен.
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Надевают на себя, одевают кого-то. Запомните уже Ваш язык. Если медикам вежливо предложить те же пакеты из машки - нормально наденут. Если ты г..но по жизни и начинаешь быковать, что медики, которых ты вызвал ради спасения твоей шкуры, либо жизни твоих близких, чего-то тебе там должны, то ты очень глуп и глупость твоя может стоить тебе твоей шкуры.
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Сколько людей в поликлинику ходят? "Скорая" экстренная служба, не будут они разуваться или бахилы одевать. Переживаете за чистоту квартиры? Тогда сдвиньте паласы, застелите пол газетами или тряпками.
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Пипец какой-то! Важнее ковер чем жизнь? Значит встречайте на лестничной площадке лежа на коврике. Итак врачей не хватает, и здесь мозг выносят! Не пустили без бахил, выживайте как хотите, значит не так и нуждаетесь.
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Вот и пара "скоряков" отписалась. Лучше на улице с собаками встретиться, чем с этими фельдшерами.
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Не понимаю. Каким надо быть придурком? Сам вызвал скорую. Люди приехали. Боишься за ковры- сверни их или застели газеткой. Но предлагать врачам вымыть тебе пол? А пузо не почесать? Крышкой от консервной банки...
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Бахилы при входе были выданы или свои надо иметь?
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Во первых если врача нормально попросить и хотя бы стул и бахилы предложить, то 99% оденет. Во вторых, если человеку действительно плохо, то ему плевать на то, что будет с его коврами (которые можно заблаговременно свернуть). В третьих те, кто возмущается по поводу поликлиники: к Вам домой врачи заходят каждые 15 минут? В четвертых, бригада скорой помощи до Вас могла уже побывать у пары десятков пациентов, не все из которых адекватно вели себя, и у врачей могут просто не выдержать нервы на очередное хамское отношение (ладно они работали бы за ХОРОШУЮ зарплату, вот только получают они копейки)!
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Только тупое быдло может требовать, чтобы врачи скорой одевали бахилы
    04 февраля, Гость   Ответить
  • С таким отношением в врачам неудивительно, что их все меньше.
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Никто в поликлинике никаких бахил не предлагает и не заставляет, не надо ересь нести про скрюченных больных. Второе, скорая медпомощь на то и скорая, что требуется неотложная помощь пациенту. В данном случае пациент судя по видео и сам мог бы кому нибудь помочь. Считаю правильным предложение к таким быкам если повторно приезжать, то только с ментами и судебными приставами, чтобы одни выписали штраф тысяч в 100, а вторые наложили арест на имущество. Быдло поганое привыкло вызывать скорую когда вздумается, еще и глумиться над врачами. Жалко свой пол или ковер - полиэтиленом застели. А на предложение пол помыть, ему бы клизму с патефонными иголками в жопу загнать. Тварь мерзкая.
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Бахилы, всего лишь не одели бахилы!!!!. Я работая мед сестрой в приемном отделении, что б помощь оказать пару раз перчатки забывала одевать, а это риск для меня самой был, но ради спасения человеческой жизни . На кону первая мед помощь для спасения человеческой жизни или бахилы и пол помыть? Бред!!! Ребята расставляйте приоритеты по жизни...что для кого важней в этой жизни!
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Ему не плохо стало, просто решил в блогера поиграть,снять видео и выложил в интернет, решил что он вправе хамить людям, которые помочь этому недочеловеку приехали, приехали бы амбалы наложил бы две кучи в штаны.
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Так вам скорую или Бахилы
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, сразу видно, изучи перед тем как писать!! Как предписано скорой помощи оказывать её,особенно дома, а если тебе здоровье свое дороже сам помоешь пол!
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Вопрос необходимо решить официально в пользу пациентов. -------- Ок, кто будет решать? ------------- Полагаю, пациенты готовы усадить врачей на стульчик и одеть им бахилы------------ Как видим из статьи не все готовы----------- и это будет правильно. --------- Правильно для тех кто за ковры трясется?----------- Операция занимает секунды. Какие доводы против?------- В бахилах можно подскользнуться
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, да у вас в квартирах грязнее бывает чем у нас обувь!!!!
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Скорая не обязана одевать бахилы, это негде не прописано. Точка. Скорая экстренная служба, а кто считает иначе пусть катиться к чертям. Вы полиции бахилы попробуйте надеть, умники. А если хочешь нацепить бахилы на скорую, вали в поликлинику, значит тебе не плохо.
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, это система так продуманна(обдираловка) , народ и слову не сказал, если бахил не было.
    04 февраля, Гость   Ответить
  • "Только тупое быдло может требовать, чтобы врачи скорой одевали бахилы" --- Гость, значит и в больницах работает быдло, раз настаивают, чтобы больные люди надевали бахилы. Это по-твоей логике.
    04 февраля, Гость   Ответить
  • "да у вас в квартирах грязнее бывает чем у нас обувь!!!!" --- Гость, нет, только к тебя дома свинарник. Нормальные люди пол дома регулярно моют.
    04 февраля, Гость   Ответить
  • "Никто в поликлинике никаких бахил не предлагает и не заставляет" --- Гость, еще как заставляют! В январе только были с больным ребенком в поликлинике. Без бахил НЕЛЬЗЯ даже по коридору пройтись, не то что в кабинет зайти. Тут же останавливают и прямо настаивают, чтобы надели бахилы.
    04 февраля, Гость   Ответить
  • да у вас в квартирах грязнее бывает чем у нас обувь!!!!----------в точку
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, когда вызов на дом надо будетхорошо оплачивать,сами будут на такси ехать в больницу.Посмотрите как в ШТАТАХ.
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, иногда счет идёт на секунды, а вы с бахилами, самим не смешно?
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, потому что в поликлинике нас тысячи, а техничка там только одна и она не успеет за всеми вымыть пол. А скораа приезжает к на по НАШЕМУ вызову, и там всего два медика, и этот вызов нужен в первую очередь тому, кто вызывает, а не тому, кто приезжает на вызов!!! Неужели так принципиально, надели медики бахилы или нет, если человеку действительно нужна неотложная помощь! И неужели так уж критично эти два медика замарают ваши драгоценные народ не покрытия, чтобы из-за такой ничтожной малости отказываться спасти себе или своим близким жизнь!
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Почитал комментарии и ужаснулся. В СПб никто не войдёт в уличной обуви в квартиру - ни врач, ни водопроводчик, ни прочие. У врачей свои бахилы, кто-то снимает обувь и носит тапки. В поликлинике дальше гардероба без бахил ни шагу. И это правильно. А вы наверно майкой подтираетесь.
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, конечно можно снять обувь или одеть бахилы, если 10 вызывов, а если 40-60 тогда это очень тяжело даже ноги передвигать
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Работникам скорой помощи по регламенту не положено надевать ни бахилы, ни какие либо пакеты и тому подобное. Если придётся экстренно транспортировать больного, нужно быть уверенным, что не подскользнешься. Если в состоянии строить медиков, то и ковры свои можете застелить. Согласна, что тому, кому действительно плохо- не до ковров и бахил.
    04 февраля, Гость   Ответить
  • В отличие от вас из СПб...в Сибири туалетная бумага пользуется спросом ! А про свою"культурную столицу ... сказки не надо рассказывать ! Это было ...из тех, что скорую на дорогах не пропускают !
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, самих врачей занести в чёрный список, по случаю неприезжали аварийные службы
    05 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, налоги стабильно собирают, осталось штраф и наличка за вызов
    05 февраля, Гость   Ответить
  • После таких да
    05 февраля, Гость   Ответить
  • Быдло ты тупое, любитель чистоты!!?
    05 февраля, Гость   Ответить
  • В январе только были с больным ребенком в поликлинике. Без бахил НЕЛЬЗЯ даже по коридору пройтись, не то что в кабинет зайти. Тут же останавливают и прямо настаивают, чтобы надели бахилы. **** Хорош врать. Весь январь проходил с родственником в поликлинику в центре города. Вообще нет бахил как класса.
    05 февраля, Гость   Ответить
  • Тупые, угомонитесь, в одних поликлиниках требуют бахилы, в других нет. Я помню лет 25 назад приезжала скорая, сами, без нашей просьбы разулись и прошли к больному. И к ребенку маленькому участковый терапевт приходила, всегда разувалась и руки мыла, перед тем, как к ребенку подойти.
    05 февраля, Гость   Ответить
  • Кроме идиотских ведомственных правил и инструкций есть ещё культура поведения, жизни. У меня зять - участковый врач. На вопрос о бахилах ответил - Я что, свинья, с улицы к больному. Да, Я из СПб, и горжусь тем что мои родители, простые рабочие, так меня воспитали. Вам нравится жить в грязи - флаг в руки.
    05 февраля, Гость   Ответить
  • "Хорош врать. Весь январь проходил с родственником в поликлинику в центре города. Вообще нет бахил как класса." ---- Гость, сам хорош врать. Не знаю, куда ты там ходил, а в нашей детской поликлинике без бахил ты дальше раздевалки не пройдешь.
    05 февраля, Гость   Ответить
  • Не знаю, куда ты там ходил, а в нашей детской поликлинике без бахил ты дальше раздевалки не пройдешь.**** Бар 13-ка. Тоже своего рода поликлиника. :)
    05 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Минздрав России в своем письме от 19 октября 2016 года № 14–3/3085226–7882 объяснил, что обязанность работников скорой медицинской помощи надевать бахилы в квартирах пациентов не предусмотрена действующей нормативно-правовой базой.
    06 февраля, Гость   Ответить
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