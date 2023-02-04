Барнаулец не пустил в квартиру медиков, отказавшихся надеть бахилы

Мужчина также предложил сотрудникам скорой помощи помыть пол

04 февраля 2023, 14:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Житель Барнаула не пустил в квартиру сотрудников скорой помощи, которые отказались надеть бахилы. Его слова приводит телеграм-канал "Инцидент Барнаул".

"Вызвал скорую помощь, так как почувствовал, что у меня закололо в области сердца. Приехали ребята и отказались при входе в квартиру надевать бахилы. Натоптали грязи и микробов (неизвестно, где они до этого ходили)", – рассказал горожанин.

Мужчине предложили осмотреть его в машине, но тот в ответ предложил медикам помыть пол, на что ему ответили, что "это вообще наглость".

Ранее в Бийске медики жаловались, что многие горожане также отказываются пускать сотрудников скорой помощи к себе домой без бахил.