Барнаулец ножницами изрезал мать за замечания о пьянстве

Пострадавшая смогла выйти и обратиться за помощью, с ней работают врачи

06 октября 2024, 14:15, ИА Амител

Ножницы / Фото: pxhere.com/ru/photo/831331

37-летний барнаулец с ножницами напал на мать за то, что она сделала ему замечание. Об этом сообщает Shot.

По данным телеграм-канала, 59-летняя женщина приехала, чтобы навестить сына и внучек. Во время визита началась ссора. Мать сделала мужчине замечание из-за того, что он много пьет. В ответ на это сын взял ножницы и несколько раз ударил женщину в шею и спину.

Пострадавшая смогла сама обратиться за помощью. Она находится под наблюдением врачей.

Нападавшего задержали. Он во всем сознался. Отмечается, что раньше мужчина работал на мебельной фабрике распиловщиком.