Барнаулец ножницами изрезал мать за замечания о пьянстве
Пострадавшая смогла выйти и обратиться за помощью, с ней работают врачи
06 октября 2024, 14:15, ИА Амител
Ножницы / Фото: pxhere.com/ru/photo/831331
37-летний барнаулец с ножницами напал на мать за то, что она сделала ему замечание. Об этом сообщает Shot.
По данным телеграм-канала, 59-летняя женщина приехала, чтобы навестить сына и внучек. Во время визита началась ссора. Мать сделала мужчине замечание из-за того, что он много пьет. В ответ на это сын взял ножницы и несколько раз ударил женщину в шею и спину.
Пострадавшая смогла сама обратиться за помощью. Она находится под наблюдением врачей.
Нападавшего задержали. Он во всем сознался. Отмечается, что раньше мужчина работал на мебельной фабрике распиловщиком.
17:20:17 06-10-2024
Жена у меня тоже иногда суп то недосолит то пересолит. Охота конечно, но я держусь. Пока.
22:10:40 06-10-2024
Барнаул отжигает. Хоть в этом стабильность.