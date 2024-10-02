Силовики задержали студента, который готовил теракты на Алтае

Молодого человека отправили на принудительное лечение

02 октября 2024, 22:00, ИА Амител

Молот правосудия / Фото: unsplash.com

Студент готовился к совершению терактов в Республике Алтай. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

Силовики выяснили, что молодой человек радикализировался под влиянием медиаматериалов террористических структур в интернете. Просматривая видеоролики с казнями, а также совершенными терактами, юноша начал оправдывать терроризм, а также изучать способы изготовления взрывных устройств для осуществления террористического акта на территории республики. Кроме того, у него стало развиваться психическое расстройство.

Довести до конца свои преступные намерения преступник не успел: его задержали. Возбуждено уголовное дело по двум статьям: ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичное оправдание терроризма") и ст. 205.3 УК РФ ("Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности"). Военный суд отправил его на принудительное лечение.