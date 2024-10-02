Силовики задержали студента, который готовил теракты на Алтае
Молодого человека отправили на принудительное лечение
02 октября 2024, 22:00, ИА Амител
Студент готовился к совершению терактов в Республике Алтай. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".
Силовики выяснили, что молодой человек радикализировался под влиянием медиаматериалов террористических структур в интернете. Просматривая видеоролики с казнями, а также совершенными терактами, юноша начал оправдывать терроризм, а также изучать способы изготовления взрывных устройств для осуществления террористического акта на территории республики. Кроме того, у него стало развиваться психическое расстройство.
Довести до конца свои преступные намерения преступник не успел: его задержали. Возбуждено уголовное дело по двум статьям: ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичное оправдание терроризма") и ст. 205.3 УК РФ ("Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности"). Военный суд отправил его на принудительное лечение.
11:14:25 03-10-2024
Вот гад
18:17:39 03-10-2024
Терроризм это плохо.
Есть иные методы борьбы.
Хреначить непричемных граждан вообще дурной тон.