Барнаулец обвинил студенческий конкурс в пропаганде нетрадиционных ценностей

Мероприятие состоялось еще 20 марта

10 апреля 2024, 22:10, ИА Амител

Снимки, как утверждается, с конкурса "Мистер ИГН 2024" / Фото: "Инцидент Барнаул"

Барнаулец пожаловался на конкурс "Мистер института гуманитарных наук 2024". По его мнению, в нем присутствовала пропаганда нетрадиционных ценностей. Как сообщает паблик "Инцидент Барнаул", мероприятие состоялось 20 марта в клубе "Эрмитаж".

По словам участника сообщества, во время проведения мероприятия в конкурсах было много "непристойностей". На кадрах запечатлены пары студентов, разыгрывающих номера с откровенными элементами.

Также к публикации приложен пост со страницы Института гуманитарных наук (ИГН) АлтГУ во "ВКонтакте", где оглашены итоги конкурса. На данный момент информация удалена.