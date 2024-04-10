Барнаулец обвинил студенческий конкурс в пропаганде нетрадиционных ценностей
Мероприятие состоялось еще 20 марта
10 апреля 2024, 22:10, ИА Амител
Снимки, как утверждается, с конкурса "Мистер ИГН 2024" / Фото: "Инцидент Барнаул"
Барнаулец пожаловался на конкурс "Мистер института гуманитарных наук 2024". По его мнению, в нем присутствовала пропаганда нетрадиционных ценностей. Как сообщает паблик "Инцидент Барнаул", мероприятие состоялось 20 марта в клубе "Эрмитаж".
По словам участника сообщества, во время проведения мероприятия в конкурсах было много "непристойностей". На кадрах запечатлены пары студентов, разыгрывающих номера с откровенными элементами.
Также к публикации приложен пост со страницы Института гуманитарных наук (ИГН) АлтГУ во "ВКонтакте", где оглашены итоги конкурса. На данный момент информация удалена.
23:46:06 10-04-2024
А чем это непотребство отличается от голой вечеринки ивлеевой?
09:33:12 11-04-2024
Querro (23:46:06 10-04-2024) А чем это непотребство отличается от голой вечеринки ивлеево... а в чем то непотребство расскажите пож
02:52:20 11-04-2024
Клиент дурдома ваш студент.
06:25:54 11-04-2024
Вероятно злится, что его не пригласили
06:36:18 11-04-2024
Какой ВУЗ, такие и конкурсы
19:53:41 11-04-2024
Абитура (06:36:18 11-04-2024) Какой ВУЗ, такие и конкурсы ... Ты имеешь что то против гуманитариев?
07:37:49 11-04-2024
Для профилактики надо их отправить на полезные для общества работы. Например, убирать от пыли и грязи улицы. На недельку. Общественно-полезный труд - он такой - облагораживает. Ну а ректору и декану взыскание, да и студенческий актив можно лишить стипендии, чтобы думали не ж..й, а головой.
16:00:34 11-04-2024
Гость (07:37:49 11-04-2024) Для профилактики надо их отправить на полезные для общества ... А вы из непорочного зачатия появились? Вроде бы ясно было сказано что нужно повышать рождаемость. Что не так?
07:44:53 11-04-2024
парень к девке пристроился сзади. чот в этом нетрадиционного? не к парню же.
07:55:30 11-04-2024
Гость (07:44:53 11-04-2024) парень к девке пристроился сзади. чот в этом нетрадиционного... Тоже об этом подумал, непристойности могут быть и традиционными. Мужчина и женщина это наоборот, традиционно. Не очень хорошо что публично, но тут вопросы к ограничению съемки и доступа несовершеннолетних
08:22:38 11-04-2024
Гость (07:55:30 11-04-2024) Тоже об этом подумал, непристойности могут быть и традиционн... Насчет публичности - это ночной клуб. Ночной клуб что-то такое и предполагает. Непонятно, что там ждал увидеть вот этот товарищ, который жалуется
09:48:56 11-04-2024
Гость (08:22:38 11-04-2024) Насчет публичности - это ночной клуб. Ночной клуб что-то так... Ночной клуб предполагает музыку, танцпол, алкоголь и общение, а не спаривание в общественном месте. И пока для Вас это нормально и идёт деградация общества. Ну а по поводу инцидента, всётаки нетрадиционного ничего тут нет. Не та статья.
16:28:43 11-04-2024
Гость (09:48:56 11-04-2024) Ночной клуб предполагает музыку, танцпол, алкоголь и общение... А где спаривание, чего-то пропустил интересное
08:30:30 11-04-2024
дакМу!
09:29:52 11-04-2024
Можно теперь с преступностью и не бороться настолько размытые законы
09:59:08 11-04-2024
Участников отправить на общественные работы! Это какой ВУЗ отличился ?
11:33:48 11-04-2024
гость (09:59:08 11-04-2024) Участников отправить на общественные работы! Это какой ВУЗ ... Дедуля, ты в календарь посмотри. Походу только из летаргии вышел.
10:00:01 11-04-2024
Поколение стукачей.
Входят строем пионеры, кто - с моделью из фанеры,
кто - с написанным вручную содержательным
доносом.
С того света, как химеры, палачи-пенсионеры
одобрительно кивают им, задорным и курносым,
что врубают "Русский бальный" и вбегают в избу
к тяте
выгнать тятю из двуспальной, где их сделали,
кровати
11:49:39 11-04-2024
Сначала они лопают попами воздушные шары на коленях у мужчин, катают яйца в их штанинах, приседают карандашом в бутылочку и прочая дичь, а потом осуждают студентов за такие же странные конкурсы.
20:38:49 11-04-2024
Гость (11:49:39 11-04-2024) Сначала они лопают попами воздушные шары на коленях у мужчин... В конце 80х мужчины на работе устраивали мероприятие для женщин 8 марта. Все перечисленные конкурсы были. Плюс парни в пачках исполняли танец маленьких лебедей. СССР, КПСС, Комсомол - всё ещё было.
04:40:34 13-04-2024
Гость (11:49:39 11-04-2024) Сначала они лопают попами воздушные шары на коленях у мужчин... Так они окончили АГУ
12:03:13 11-04-2024
Страна стукачей 🤦♂️
12:55:51 11-04-2024
баранульцу этому голову проверить надо
14:14:49 11-04-2024
ой не был этот товарищ на студенческих вечеринках конца 90-х, начала 00-х, ой не был....
почему-то вспомнился момент из фильма "Стиляги", про порицание и изгнание из комсомола.
14:30:31 11-04-2024
зашли не в ту дверь
18:55:40 11-04-2024
испытали негодование!!! полностью поддерживаем барнаульца, мы уже лет тридцать об этом и не думаем, а они устраивают непотребство. Куда смотрит общественность и фискальные органы? за это распутство под суд !!!
09:01:23 12-04-2024
Вот читаю и думаю из какой дыры вы "доброжелатели" вылезли. В 80-90 у вас были шалава на шалаве и тупая быдлятина, а сейчас вы отсталые ноющие никому ненужные пенсионеры, которые не хотят развиваться и идти в ногу со временем, конечно, так ведь проще. Вы, которые новому поколению не даёте право выбора, выражения и творчества, всё сидите и ноете на свою жизнь, как вы со всем не согласны, как вас всё бесит, потому что они не такие как вы - образцовый пример для детей, инструкция "Как стать неудачником". Сейчас пора криптовалют, нейросетей и виртуальной реальности, время прогресса, K-pop культуры, аниме. А вы беситесь, потому что вы в этот Мир со своим слабым умом и невежеством ну никак не вписываетесь. У вас статус: пожрал, поспал, и это вы называете счастьем и учите этому своих детей под брендом "Семейные ценности". Очень милые, ухоженные ребята, приятно посмотреть , но в вашем понимании мужик -это животное-тупая свинья с перегаром и штампом алкоголика на морде, ругающаяся матом через слово, а женщины в вашем понимании -идеал - это домохозяйки, которые вас терпят, вас обхаживают, жрать готовят и ноги вам раздвигают, потом рожают детей и всё жизнь мира не видят, забывают о своих мечтах, себя хоронят на кухне и в бытовухе, потому что вам так удобно и вы к этому привыкли, другого вы не видели и не знаете. Девчонки и ребята - огонь! Молодцы! Не обращайте внимание на динозавров, это из-за этого состава населения и их ограниченного мировозрения страна в полной ж..е. Выражайтесь, учитесь, развивайтесь, терпения вам и удачи! Всех вас обожаю и люблю!
12:55:50 12-04-2024
Ryan (09:01:23 12-04-2024) Вот читаю и думаю из какой дыры вы "доброжелатели" вылезли... Вот тут вы ,,недоброжелатель"далеко не правы.Страна в ж.пе как раз вот из за таких недалёких и недоразвитых недоумков,которым ничего не надо в жизни,у которых нет никаких ценностей и идеалов,а только желание покрутить голым задом на камеру на публике и словить на этом хайп да лайки в тик токе и всё...Идти в ногу со временем,это не значит поддерживать весь этот разврат и постоянный разгул хамской невоспитанной молодёжи,это совсем другое и вам с вашим недоумством это очень трудно понять.Вы же живёте одним днём,день прошёл потусили ,хайпанули и ладушки,а завтра хоть трава не расти.Грустно и больно осознавать,что старое поколение уходит,а страну,как говорится,оставить и не на кого,потому как от таких тусовщиков,криптовалютчиков,анимешников и прочей современной нечисти толку,как с козла молока!!!
13:33:46 12-04-2024
Ryan (09:01:23 12-04-2024) Вот читаю и думаю из какой дыры вы "доброжелатели" вылезли... Ошибаешься! Как раз нынешним пенсионерам в своё время удалось покуролесить! Личной свободы было больше! Если бы мы в 80х не нарожали ваших родителей, то этих с раным моралистов из двухтысячных на белом свете не было бы! Почитай статью, ведь не пенс возмутился безобидными развлечениями в ночном клубе, а молодой парень! Который в силу своей испорченности увидел разврат там, где его в помине не было! И комменты ему в поддержку пишет не старшее поколение, а либо рожденнык в 21 веке, либо журналисты для разогрева.
21:09:20 12-04-2024
Ryan (09:01:23 12-04-2024) Вот читаю и думаю из какой дыры вы "доброжелатели" вылезли...
Ты путаешь теплое с мягким. "Криптовалюта, нейросети" (ИИ ещё забыл).. Прекрасно! Кто же против? Речь то о другом..
Я была в том клубе на этом мероприятии в качестве приглашенного гостя. Видела всё своими глазами. Ребята молодцы! Болела за одного из участников конкурса.
Но да, элементы их танцев вызвали как минимум недоумение. Девочки в танце имитировали "позу наездницы", мальчишки в своем танце отклячивали зад и поглаживали себя по филейной части. Это обязательно? Без этого никак?
Вопрос здесь скорее к хореографу - постановщику танцев.
У вас, юноша, в комментарии прослеживается сильно негативное отношение к старшему поколению (80-е, 90-е). Вы это про своих родителей, бабушку и дедушкой пишите? Похоже вас сильно обидели..
И да, я отношусь к этому поколению, выпускница АГУ и АГПУ, плюс аспирантура.
13:10:08 12-04-2024
Всех на кол