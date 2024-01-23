Депутат предложил заблокировать смайлики, чтобы бороться с пропагандой ЛГБТ*
По его словам, дети пересылают друг другу эмодзи с нетрадиционным подтекстом
23 января 2024, 14:28, ИА Амител
Депутат Госдумы Алексей Журавлев предложил заблокировать эмодзи в мессенджерах, чтобы бороться с пропагандой ЛГБТ (запрещенное в России движение). Его слова передает "Российская газета".
По словам Журавлева, речь идет о смайликах, на которых изображены "однополые пары с детьми, целующиеся мужчины, и женщины, беременный мужчина, мужчина-невеста с усами, бородатые женщины и т. д.".
Депутат заявил, что дети пересылают эти изображения друг другу. Журавлев возмутился тем, что разовое обнаружение ребенком информации о нетрадиционных отношениях не является нарушением закона.
А также добавил, что мессенджеры являются более посещаемыми, чем любые сайты, поэтому необходимо задуматься о запрете на использование некоторых эмодзи.
14:36:42 23-01-2024
Заблокировать Журавлева!!! :)
14:53:33 23-01-2024
Получается зря у нас в школе карты с голыми бабами запрещали?
14:54:54 23-01-2024
А эскадрилью боевых орлов он уже выдрессировал? Ежели нет, то пока не выдрессирует, не принимать от него никаких инициатив, что за безответственность, в самом деле.
14:56:11 23-01-2024
А СМИ и депутатов не пора штрафовать за активную пропаганду психических отклонений и больного разума, как нормы жизни?
15:03:22 23-01-2024
Опять что-то не то съел. Но если протащат этот маразм до закона,кто-то получит кучу денег. Кстати, за рассмотрение тоже что-то полагается.
16:22:24 23-01-2024
Только сейчас специально открыл ватсап и посмотрел на эти смайлики. Да есть такие.
16:33:03 23-01-2024
О боже, у них там соревнования что-ли на самое глупое высказывание.
17:20:55 23-01-2024
С депутатами что-то не так, но они неприкасаемы, по их закону. Порочный круг, как быть?
18:33:37 23-01-2024
А чё не так то? Напали на депутата...? Я правда сам не видел беременных мужиков и невест с усами... и что бы их кто-то куда-то присылал... Но если это и правда есть, то правильно он говорит! Нафига это должно быть, у нас!?
19:27:20 23-01-2024
Гость (18:33:37 23-01-2024) А чё не так то? Напали на депутата...? Я правда сам не видел... это депутату коллеги в вацапе смайлики кидают. видимо подозревают в чем то...
19:34:14 23-01-2024
Гость (19:27:20 23-01-2024) это депутату коллеги в вацапе смайлики кидают. видимо подозр... Хорошая шутка! Или это не шутка!?
19:49:40 23-01-2024
Гость (19:34:14 23-01-2024) Хорошая шутка! Или это не шутка!?... это предположение и не более.
22:10:05 23-01-2024
Гость (19:49:40 23-01-2024) это предположение и не более.... Пойду скажу депутату
09:53:28 24-01-2024
Заместо ЛГБТ прочитал ЛДПР. Совпадение? Не думаю..