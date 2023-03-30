Барнаулец оформил восемь займов на младшего брата и попал под уголовку

Потерпевший узнал о злодеяниях родственника только когда начали приходить уведомления от кредитных организаций

30 марта 2023, 10:35, ИА Амител

Фото: amic.ru

28-летний житель Барнаула прошлым летом оформил на брата восемь займов без его ведома, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

В общей сложности горожанин от имени родственника взял взаймы больше 28 тысяч рублей, воспользовавшись его паспортными данными.

24-летний потерпевший узнал об этом, только когда начали приходить уведомления от кредитных организаций. При этом выяснилось, что его брат пытался ещё дважды оформить кредит, но получил отказ.

В отношении подозреваемого завели уголовные дела по статьям о мошенничестве и покушении на мошенничество. "Отдел дознания УМВД России по Барнаулу направил в прокуратуру уголовное дело с обвинительным заключением по факту мошенничества. В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке", – добавили в ведомстве.