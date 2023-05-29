Барнаулец отхлестал дочь за плохое мытьё пола и строптивость
В суде мужчина вину признал полностью и попросил у дочери прощение
29 мая 2023, 15:28, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Алтайском крае жителя осудили за нанесение побоев ребёнку и оскорбления, сообщает региональная прокуратура.
Житель Барнаула высказал недовольство 12-летней дочери, которая в тот момент мыла пол, по поводу плохой уборки. Также начал ругать за плохие оценки в школе и обзывать неприличными словами.
"В ответ на слова дочери, чтобы он оставил её в покое, схватил ремень и нанёс пять ударов по ногам и бёдрам, причинив повреждения в виде кровоподтёков", – рассказали в ведомстве.
Мужчина вину признал и попросил у дочери прощение. Суд назначил ему наказание в виде 120 часов обязательных работ.
15:41:11 29-05-2023
Как в много зверей развелось...
15:52:16 29-05-2023
в советское время половина страны сидело бы в тюрьмах за такое
17:32:59 29-05-2023
гость (15:52:16 29-05-2023) в советское время половина страны сидело бы в тюрьмах за так... Думаю, что поболее, чем половина... Большинство комментаторов, к сожалению, не пороты или мало пороты ремнём)))
16:00:59 29-05-2023
Бить ребенка девочку западло.Но иногда ремень хорошо объясняет,что такое хорощо и ,что такое плохо
12:51:42 30-05-2023
Сергей (16:00:59 29-05-2023) Бить ребенка девочку западло.Но иногда ремень хорошо объясня... а еще есть речь
16:06:25 29-05-2023
Потом будет отца благодарить, что человеком воспитал и в люди вывел.
18:08:51 29-05-2023
Гость (16:06:25 29-05-2023) Потом будет отца благодарить, что человеком воспитал и в люд... Эта девочка не будет, раз до суда дошли
16:11:37 29-05-2023
дочь подрастет и грохнет отца тирана . как сестры хачатурян
16:30:55 29-05-2023
гость (16:11:37 29-05-2023) дочь подрастет и грохнет отца тирана . как сестры хачатурян ... Ты ещё симиняну вспомни ...
17:16:25 29-05-2023
Гость (16:06:25 29-05-2023) Потом будет отца благодарить, что человеком воспитал и в люд... Не будет. Ко мне в детстве отец придирался по любому поводу, хотя я и училась хорошо, и проблем с поведением не было. Почему ко мне цеплялся - не знаю. Как-то ремнем разбил мне в кровь губы. Думаете, я ему благодарна за такое детство?
17:56:23 29-05-2023
Гость (17:16:25 29-05-2023) Не будет. Ко мне в детстве отец придирался по любому поводу,... Я до сих пор помню, как меня отец исполосовал ремнем за потеряный мячик. 30 лет прошло, а обидно до сих пор
19:39:47 29-05-2023
Гость (17:16:25 29-05-2023) Не будет. Ко мне в детстве отец придирался по любому поводу,... это комплексы. нормальный самодостаточный мужчина никогда ни будет бить ребенка
12:16:15 30-05-2023
Гость (19:39:47 29-05-2023) это комплексы. нормальный самодостаточный мужчина никогда ни... Это еще и жестокость от природы.
17:18:27 29-05-2023
Все правильно. Так и должно быть. Ненавижу когда применяют физическое насилие к тем кто слабее. Ума большого не надо, лишь силушку имей. Насилие любое не должно быть нормой. Конечно, одно , дело шлепнуть ладошкой капризного расшалившегосч ребенка, а другое дело взять ремень и бить.
18:19:26 29-05-2023
Он её в детдом сдал или просто на улицу выгнал?
19:21:51 29-05-2023
просто отключаешь ей интернет, заменяешь смартфон на топорик, лишаешь новых шмоток и вкусняшек и т д. Садишь дома и даешь в руки книгу. И на все ее проблемы просишь оставить в покое. Через месяц глядишь, к бате поуважительней будет относиться.
10:06:11 30-05-2023
Гость (19:21:51 29-05-2023) просто отключаешь ей интернет, заменяешь смартфон на топорик... шикарные методы воспитания. а разговаривать не пробовали?
12:12:53 30-05-2023
Гость (10:06:11 30-05-2023) шикарные методы воспитания. а разговаривать не пробовали?... Такие не умеют разговаривать. Они или пороть, или наказывать.
20:46:36 29-05-2023
Комментаторам не угодишь... То "Куда родители смотрят", то "Нельзя детей наказывать"... Покажите мне хоть одного уникального ребенка, который вырос нормальным человеком. Еще Макаренко говорил - Ударить ребенка можно, унизить нельзя....
05:39:41 30-05-2023
Nickolas (20:46:36 29-05-2023) Комментаторам не угодишь... То "Куда родители смотрят", то ... не очень понятна ваша мысль "Покажите мне хоть одного уникального ребенка, который вырос нормальным человеком". Вы считаете , что в мире НИ ОДНОГО нормального человека нет?
10:14:11 30-05-2023
Nickolas (20:46:36 29-05-2023) Комментаторам не угодишь... То "Куда родители смотрят", то ... А вы разницу между воспитанием и битьем вообще не видите? Процесс воспитания начинается с рождения. Сначала сказками прививаются определенные ценности. Потом на примерах мультфильмов, фильмов, книг, на собственном примере ребенку рассказываю что хорошо , а что плохо. в какой ситуации как лучше поступить. А теперь объясните мне, как вы сегодня объясните ребенку, что нужно защищать слабых и помогать пожилым, если вчера ВЫ (здоровый взрослый мужик) лупили беззащитного 12-летнего ребенка?
12:15:34 30-05-2023
Гость (10:14:11 30-05-2023) А вы разницу между воспитанием и битьем вообще не видите? Пр... Многие тут без мата двух слов связать не могу. А вы ждёте, что они разговаривать с детьми будут, прививать им правильные ценности. Они или орут матами, или колотят.
22:10:24 29-05-2023
А у нас в стране теперь, среднестатистическая семья, это когда отец на подработке, мать домохозяйка и живут на пособие...?
23:18:15 29-05-2023
Т.е. это не унижение по вашему? Вы ноль в психологии... Это именно унижение, когда ты не можешь дать сдачи. И зачастую физическую боль гораздо легче перенести, чем душевную от действий таких родителей. Мне жаль, а если серьезно представить невозможно, что среди вашего окружения не выросло нормальных людей. Логика у вас не выдерживает никакой критики(( А вот с жертвами насилия в детстве могут уже во взрослой жизни случится не очень хорошие вещи_это известный факт.
07:57:19 30-05-2023
этот ребенок уже потерян,она не будет человеком. комментаторы,защищающие безнаказанность,вы еще столкнетесь в жизни с такими"личностями" и будете жалеть о встрече с ними.
08:21:17 30-05-2023
Гость (07:57:19 30-05-2023) этот ребенок уже потерян,она не будет человеком. комментатор... в чем безнаказаность? Из статьи. Девочка плохо помыла пол. Отец начал ее отчитыватьт. По пути зацепил учебу и прочие пригрешения. Обматерил. Она огрызнулась. А должна была молча маты слушать? с какой стати?
08:51:07 30-05-2023
Гость (08:21:17 30-05-2023) в чем безнаказаность? Из статьи. Девочка плохо помыла пол. О... За это и огребла
09:28:05 30-05-2023
Гость (08:51:07 30-05-2023) За это и огребла... то есть вы считаете нормальным материть и бить ребенка? Не словами объяснять , а лупить?
12:45:32 30-05-2023
Гость (09:28:05 30-05-2023) то есть вы считаете нормальным материть и бить ребенка? Не с... Когда до ребёнка не доходит через голову, замечательно доходит через задницу)))
09:44:11 30-05-2023
Гость (08:51:07 30-05-2023) За это и огребла... конкретно за что? за непомытый пол? а потом он собственую мать отлупит за пересоленый суп? итоже в воспитательных целях
12:13:40 30-05-2023
Гость (08:51:07 30-05-2023) За это и огребла... Ну сейчас горе-папаша огребет. И правильно!
09:30:27 30-05-2023
Гость (07:57:19 30-05-2023) этот ребенок уже потерян,она не будет человеком. комментатор... У меня вопрос. Папаша до 12 лет не занимался воспитанием дочери , а в 12 начал сразу лупить? Или все-таки воспитывал, но выросло черти что? Так может дело в воспитании все-таки?
10:23:33 30-05-2023
"Суд назначил ему наказание в виде 120 часов обязательных работ."--- так ему и надо. Впредь думать будет , прежде чем руки распускать
12:10:52 30-05-2023
Юс (17:32:59 29-05-2023) Думаю, что поболее, чем половина... Большинство комментаторо... Недоумков пороли. А нормальных детей пороть не за что.
12:20:19 30-05-2023
Гость (12:10:52 30-05-2023) Недоумков пороли. А нормальных детей пороть не за что.... а недоумки откуда берутся? от невоспитанности. а воспитывал кто? родители? кого в этом случае пороть надо?. то-то же . нечего на зеркало пенять...