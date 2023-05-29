Барнаулец отхлестал дочь за плохое мытьё пола и строптивость

В суде мужчина вину признал полностью и попросил у дочери прощение

29 мая 2023, 15:28, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае жителя осудили за нанесение побоев ребёнку и оскорбления, сообщает региональная прокуратура.

Житель Барнаула высказал недовольство 12-летней дочери, которая в тот момент мыла пол, по поводу плохой уборки. Также начал ругать за плохие оценки в школе и обзывать неприличными словами.

"В ответ на слова дочери, чтобы он оставил её в покое, схватил ремень и нанёс пять ударов по ногам и бёдрам, причинив повреждения в виде кровоподтёков", – рассказали в ведомстве.

Мужчина вину признал и попросил у дочери прощение. Суд назначил ему наказание в виде 120 часов обязательных работ.