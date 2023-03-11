На Алтае мать простила молодого человека, который в такси избил её маленькую дочь

В суде решили не оставлять злоумышленника безнаказанным

11 марта 2023, 21:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Бийске пьяный молодой человек избил чужого ребёнка, а мать малыша простила его, сообщает объединённая пресс-служба судов Алтайского края.

Инцидент произошёл в декабре 2022 года. Нетрезвый горожанин решил покататься по городу на такси и выбрал машину, в которой уже находились пассажиры – малолетняя потерпевшая и её мать. Пытаясь сесть в автомобиль, бийчанин "с целью демонстрации своего физического превосходства" нанёс не менее двух ударов рукой по голове спящего ребёнка. Услышав громкий плач малышки и крики её матери, злоумышленник скрылся с места преступления. Однако вскоре его задержали и возбудили против него уголовное дело.

После произошедшего мать пострадавшего ребёнка передала суду письменное ходатайство, в котором попросила о прекращении процесса в связи с примирением сторон. Однако судья не усмотрел на то правовых оснований, поскольку от рук молодого человека пострадала малолетняя, а значит, увеличивается общественная опасность совершённого преступления. Сам подсудимый вину признал. 14 марта состоится очередное слушание.