Барнаулец открыл интернет-магазин наркотиков и сразу же попался полиции

Мужчину заключили под стражу

11 июля 2024, 10:45, ИА Амител

Запрещенные вещества / Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

Оперативники наркоконтроля пресекли противоправную деятельность 34-летнего жителя Барнаула, который организовал онлайн-площадку в мессенджере для сбыта "синтетики" и поиска закладчиков, сообщили в МВД Алтайского края.

Мужчину задержали около дома, а в арендованном им гараже и по месту жительства изъяли 3,5 кг эфедрона, электронные весы и упаковочный материал.

Выяснили, что задержанный полгода жил в Москве, откуда он на своем автомобиле привез оптовую партию наркотиков для дальнейшего сбыта через интернет.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело и заключили его под стражу. В полиции отметили, что виртуальный магазин горожанина не просуществовал и двух дней.