Барнаулец открыл интернет-магазин наркотиков и сразу же попался полиции
Мужчину заключили под стражу
11 июля 2024, 10:45, ИА Амител
Оперативники наркоконтроля пресекли противоправную деятельность 34-летнего жителя Барнаула, который организовал онлайн-площадку в мессенджере для сбыта "синтетики" и поиска закладчиков, сообщили в МВД Алтайского края.
Мужчину задержали около дома, а в арендованном им гараже и по месту жительства изъяли 3,5 кг эфедрона, электронные весы и упаковочный материал.
Выяснили, что задержанный полгода жил в Москве, откуда он на своем автомобиле привез оптовую партию наркотиков для дальнейшего сбыта через интернет.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело и заключили его под стражу. В полиции отметили, что виртуальный магазин горожанина не просуществовал и двух дней.
10:56:26 11-07-2024
Не долго музыка играла, не долго фраер танцевал!...
11:20:17 11-07-2024
Губят малое предпринимательство на корню!!? Изверги!
:-)
11:36:31 11-07-2024
Синька зло
11:47:19 11-07-2024
взрослый вроде мальчик...
11:49:58 11-07-2024
а почему за такое расстрела нет как почти во всех остальных странах БРИКС???
13:36:36 11-07-2024
барнаулец (11:49:58 11-07-2024) а почему за такое расстрела нет как почти во всех остальных ... тогда некому будет из тюрем обзванивать население на предмет финансового обмана...!