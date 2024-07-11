НОВОСТИПроисшествия

Барнаулец открыл интернет-магазин наркотиков и сразу же попался полиции

Мужчину заключили под стражу

11 июля 2024, 10:45, ИА Амител

Запрещенные вещества / Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю
Запрещенные вещества / Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

Оперативники наркоконтроля пресекли противоправную деятельность 34-летнего жителя Барнаула, который организовал онлайн-площадку в мессенджере для сбыта "синтетики" и поиска закладчиков, сообщили в МВД Алтайского края.

Мужчину задержали около дома, а в арендованном им гараже и по месту жительства изъяли 3,5 кг эфедрона, электронные весы и упаковочный материал. 

Выяснили, что задержанный полгода жил в Москве, откуда он на своем автомобиле привез оптовую партию наркотиков для дальнейшего сбыта через интернет. 

В отношении мужчины возбудили уголовное дело и заключили его под стражу. В полиции отметили, что виртуальный магазин горожанина не просуществовал и двух дней.

Барнаул Криминал Происшествия борьба с наркотиками полиция

Комментарии 6

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Гость

10:56:26 11-07-2024

Не долго музыка играла, не долго фраер танцевал!...

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Гость

11:20:17 11-07-2024

Губят малое предпринимательство на корню!!? Изверги!
:-)

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Гость

11:36:31 11-07-2024

Синька зло

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Мусик

11:47:19 11-07-2024

взрослый вроде мальчик...

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барнаулец

11:49:58 11-07-2024

а почему за такое расстрела нет как почти во всех остальных странах БРИКС???

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Гость

13:36:36 11-07-2024

барнаулец (11:49:58 11-07-2024) а почему за такое расстрела нет как почти во всех остальных ... тогда некому будет из тюрем обзванивать население на предмет финансового обмана...!

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