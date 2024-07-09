В Барнауле задержали наркомана, который вел себя на улице "странно и подозрительно"
Мужчина попался полицейским вскоре после того, как поднял закладку
09 июля 2024, 11:15, ИА Амител
В Октябрьском районе Барнаула поймали 27-летнего парня по подозрению в хранении наркотиков, сообщили в МВД Алтайского края.
На маршруте патрулирования полицейские обратили внимание на молодого человека, который шел вдоль проезжей части и "вел себя странно и подозрительно". Стражи порядка остановили горожанина и провели личный досмотр, во время которого у него нашли сверток с веществом неизвестного происхождения. Экспертиза впоследствии показала, что это 5,79 г мефедрона.
Парень признался, что употребляет наркотики и заказал их через мессенджер, после чего ему прислали координаты закладки. Он проследовал на указанный адрес, нашел сверток, но на обратном пути попался полицейским.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье о хранении наркотиков в крупном размере. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.
11:25:41 09-07-2024
Он проследовал на указанный адрес, нашел сверток, но на обратном пути попался полицейским.---Как говорят, поднял срок
11:53:50 09-07-2024
27-летнего парня --- и у него освобождение по наркотикам. Это неправильно, некоторые могут задуматься, что это вариант
12:02:55 09-07-2024
Чем больше срок тем лучше