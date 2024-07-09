В Барнауле задержали наркомана, который вел себя на улице "странно и подозрительно"

Мужчина попался полицейским вскоре после того, как поднял закладку

09 июля 2024, 11:15, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com

В Октябрьском районе Барнаула поймали 27-летнего парня по подозрению в хранении наркотиков, сообщили в МВД Алтайского края.

На маршруте патрулирования полицейские обратили внимание на молодого человека, который шел вдоль проезжей части и "вел себя странно и подозрительно". Стражи порядка остановили горожанина и провели личный досмотр, во время которого у него нашли сверток с веществом неизвестного происхождения. Экспертиза впоследствии показала, что это 5,79 г мефедрона.

Парень признался, что употребляет наркотики и заказал их через мессенджер, после чего ему прислали координаты закладки. Он проследовал на указанный адрес, нашел сверток, но на обратном пути попался полицейским.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье о хранении наркотиков в крупном размере. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.