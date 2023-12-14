Барнаулец отправился в кругосветное путешествие на катамаране
Сначала ему предстоит пересечь Атлантику — из Марокко в Бразилию
14 декабря 2023, 19:40, ИА Амител
Барнаулец Александр Проваторов вместе с питерским путешественником Андреем Светашовым отправился в кругосветное путешествие на катамаране. Об этом сообщают "Вести Алтай".
Накануне два россиянина стартовали из Марокко. Искателям приключений предстоит преодолеть три тысячи миль через Атлантику, до порта Форталеза в Бразилии.
Отметим, что до них в России никто не совершал подобных путешествий. Их катамаран "Кулик-32М" был изготовлен в Сибири и имеет три паруса. Кроме того, на судне предусмотрен лодочный мотор мощностью 15 л. с. Жить экипаж будет в палатке, которая размещена на палубе.
После испытаний в Ленинградской области катамаран перевезли в Касабланку. На сборку судна, подбор снаряжения и закупку продуктов им потребовалось в общей сложности десять дней.
09:17:10 15-12-2023
вот если бы они отсюда стартанули.. из Барнаула )) особенно сейчас..
10:15:49 15-12-2023
Молодцы! Завидую белой завистью. Удачи вам, ребята!
22:42:08 15-12-2023
В океане нет ничего стабильнее перевёрнутого катамарана. Удачи вам в походе.