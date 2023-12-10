Туроператоры рассказали, во сколько обойдется новогодняя поездка в Санкт-Петербург
Дорогу придется оплатить отдельно
10 декабря 2023, 11:20, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Специалисты АТОР рассказали, что новогодние туры в Санкт-Петербург пользуются большой популярностью, а также сколько они стоят. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
За три дня в Санкт-Петербурге минимум придется отдать 15 тысяч рублей. При этом за дорогу платить нужно отдельно. Отмечается, что у людей вырос интерес к Северной столице, а многие заказали себе путевки еще летом.
Среди новых трендов туроператоры отмечают желание клиентов провести новогоднюю ночь на банкете в гостинице или на автобусной экскурсии по городу.
Самыми популярными вариантами размещения являются "четверки" и "пятерки".
13:24:46 10-12-2023
И чё там делать?
21:01:11 10-12-2023
Сергей (13:24:46 10-12-2023) И чё там делать?... Не, ну если смысл жизни бухать, то и дома на диване можно, дешевле выйдет. А так туда едут каждый за своим. Мне вот удалось съездить впервые за 15 лет, так все в центре облазил с экскурсиями и без, потому как история интересна. Видел тех, кто приехал за романтикой, сделать предложение своей половинке во время разведения мостов. Есть те, кому интересна не сама история, а просто поглазеть и впечатлиться новым. Ну а бухать и с телевизором разговаривать да, можно и дома.
20:39:01 10-12-2023
Зимой за поездку в Петербург доплачивать надо!