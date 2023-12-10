Туроператоры рассказали, во сколько обойдется новогодняя поездка в Санкт-Петербург

Дорогу придется оплатить отдельно

10 декабря 2023, 11:20, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Специалисты АТОР рассказали, что новогодние туры в Санкт-Петербург пользуются большой популярностью, а также сколько они стоят. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

За три дня в Санкт-Петербурге минимум придется отдать 15 тысяч рублей. При этом за дорогу платить нужно отдельно. Отмечается, что у людей вырос интерес к Северной столице, а многие заказали себе путевки еще летом.

Среди новых трендов туроператоры отмечают желание клиентов провести новогоднюю ночь на банкете в гостинице или на автобусной экскурсии по городу.

Самыми популярными вариантами размещения являются "четверки" и "пятерки".