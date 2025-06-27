Барнаулец перевел мошенникам 160 тысяч рублей, поверив во взлом аккаунта на "Госуслугах"

Деньги молодой человек отправил на "безопасный счет"

27 июня 2025, 09:40, ИА Амител

Фото: Андрей Сизов / unsplash.com

Мошенники похитили 160 тысяч рублей у 24-летнего жителя Барнаула, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Молодому человеку позвонила якобы сотрудница почты и заявила о проблемах с посылкой. Для решения неполадок она попросила назвать код из SMS.

Затем на связь вышел "специалист по защите персональных данных" и убедил парня, что его аккаунт на Госуслугах взломали и оформили электронную подпись.

Под предлогом защиты от мошенников аферисты заставили потерпевшего перевести 160 тысяч рублей на "безопасный счет". А после перевода он в мессенджере о том получил сообщение, что ему обманули.

Барнаулец обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Злоумышленников разыскивают.