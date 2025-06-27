Барнаулец перевел мошенникам 160 тысяч рублей, поверив во взлом аккаунта на "Госуслугах"
Деньги молодой человек отправил на "безопасный счет"
27 июня 2025, 09:40, ИА Амител
Мошенники похитили 160 тысяч рублей у 24-летнего жителя Барнаула, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.
Молодому человеку позвонила якобы сотрудница почты и заявила о проблемах с посылкой. Для решения неполадок она попросила назвать код из SMS.
Затем на связь вышел "специалист по защите персональных данных" и убедил парня, что его аккаунт на Госуслугах взломали и оформили электронную подпись.
Под предлогом защиты от мошенников аферисты заставили потерпевшего перевести 160 тысяч рублей на "безопасный счет". А после перевода он в мессенджере о том получил сообщение, что ему обманули.
Барнаулец обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Злоумышленников разыскивают.
09:46:16 27-06-2025
хроники инклюзивной инклюзии ))
главное, что аккаунт теперь в безопасности )
10:20:25 27-06-2025
Гость (09:46:16 27-06-2025) хроники инклюзивной инклюзии ))главное, что аккаунт тепе... Не аккаунт, а 160 тысяч)
10:00:26 27-06-2025
ну ладно старички, у которых нет интернета и телевизора, ведутся, но дебилушке уже 24 годика! [рукалицо]
10:14:55 27-06-2025
Элен без ребят (10:00:26 27-06-2025) ну ладно старички, у которых нет интернета и телевизора, вед... Они звонят , говорят как тебя зовут из какого банка (в каком банке) проблема. Это вопрос сохранности персональных данных в банках, ФНС, в базах МВД (слышали про торговлю персональными данными криптовалютчика из Свердловска барнаульским бандюкам начальником ОБЭП по г.Новоалтайску?
10:26:43 27-06-2025
Гость (10:14:55 27-06-2025) Они звонят , говорят как тебя зовут из какого банка (в каком... это вопрос отсутствия головного мозга, в первую очередь.
10:23:09 27-06-2025
Уже смешно читать обо всех возрастах! Старики все грамотные люди, проработавшие в СССР, но все ждущие халявы. О молодежи-вообще нет слов!!! Миллион раз слышавшие: не отвечать на незнакомые звонки; никакие организации нам не звонят! Сами рады обманываться, ну так ралуйтесь!!!
19:13:17 27-06-2025
Acva (10:23:09 27-06-2025) Уже смешно читать обо всех возрастах! Старики все грамотные ... я думаю что ЧСВ имеет определенное значение.
они же считают нормальным, когда им звонят из Главного управления МВД России, ФСБ и Центробанка))
12:04:23 27-06-2025
Культурные мошенники, сообщение скинули еще что обманули.Качество услуг поднимают.
16:06:33 27-06-2025
Считай, что прошел платные курсы по курсу компьютерной безопасности