Не верь глазам и ушам. По каким схемам мошенники обманывают барнаульцев и как защититься

Даже если родственник позвонил вам и попросил денег, слепо верить этому не стоит, предупреждает главный полицейский города

19 июня 2025, 07:15, ИА Амител

Полицейский шеврон / Фото: amic.ru

Мошенничество уже долгие годы остается одной из главных проблем для правоохранительных органов и властей. По всей стране проходит масштабная профилактическая работа, но количество жертв не уменьшается: злоумышленники изобретают все более изощренные схемы обмана, активно используя новые технологии.

О том, как сегодня действуют мошенники и как себя вести, чтобы не попасться на их уловки, "Вечернему Барнаулу" рассказал врио начальника УМВД России по городу Барнаулу Петр Бандурин.

Нейросети на службе у мошенников

– В последние годы барнаульцы стали получать не только текстовые, но и голосовые сообщения якобы от родственников с просьбой перевести деньги. Какие еще технологии сегодня используют мошенники?

– Мошенники сегодня создают дипфейки: подделывают видеозаписи и рассылают их в мессенджеры, чтобы получить доверие жертвы. В ролике фигурируют знакомые человека, поэтому многие доверяют таким сообщениям.

Распознать дипфейк можно: в этих роликах указываются далеко не все персональные данные человека, могут быть проблемы со звуком, а само видео плохого качества.

Люди продолжают получать сообщения и в аудиоформате, созданные при помощи нейросети на основе старых записей. Человек, чей аккаунт взломали, в это время находится под лавиной спам-звонков и СМС, так что не всегда может быстро восстановить доступ. Мошенники же часто имеют на руках паспортные данные того, кого они взломали. Вместе с сообщением они могут отправить жертве и фото банковской карты с именем и фамилией.

Лучший способ все проверить – позвонить человеку, который якобы фигурирует на видео или аудио.

– Какая схема сейчас самая распространенная?

– В последнее время самая популярная схема – это звонок якобы от руководителя компании, который просит или перевести деньги организации на какой-либо счет, или отправить закрытую информацию.

Часто фейковый начальник рассказывает, что скоро позвонят чиновники или силовики, и нужно будет выполнить их указания. Все это подкрепляется фальшивыми документами, чтобы убедить жертву.

Как я уже сказал, необходимо прервать этот разговор и перезвонить вашему руководителю, а лучше встретиться лично. Так риск быть обманутым сокращается до минимума.

– Правда ли, что просьбы проголосовать за родственника в каком-либо конкурсе тоже могут быть обманом мошенников?

– Да, такая схема тоже продолжает действовать. Другой вариант – сообщение: "Посмотри, не ты ли на этих фотографиях?" Оно приходит жертве вместе со ссылкой. Если по ней перейти, преступники получат доступ к вашим персональным данным.

Конечно, может насторожить, что формат прикрепленного файла – вовсе не фотография, а программа. Но не все граждане подкованы в техническом плане, особенно взрослое население. Поэтому универсальный совет – не переходить ни по каким ссылкам, в которых вы не уверены.

Подростки – жертвы и пособники

– Подростки вроде бы отлично разбираются в современных технологиях. Почему они тоже становятся жертвами мошенников?

– В разговоре с детьми мошенники используют очень важные для них слова: "образование", "школа", "ЕГЭ", "экзамены". Например, просят ребенка зарегистрироваться якобы на сайте Министерства образования и передать полученный код активации. Убеждают, что это нужно либо для сдачи экзамена, либо для получения диплома.

После этого разговор прекращается, и подростку звонят уже псевдосиловики. Они начинают запугивать, что ребенок сделал что-то преступное и теперь является пособником терроризма, а значит, и его родители тоже. Требуют деньги.

Несовершеннолетние ведутся на эти схемы. Один из последних примеров: школьник оформил на родителей несколько кредитов на крупную сумму и перевел преступникам. Другой яркий пример, о котором писали СМИ: подросток был запуган преступниками и похитил родительский сейф, отдав его посредникам.

Поэтому нужно внимательно смотреть за своими детьми, за их поведением. Если ребенок спрашивает ваши пароли, поговорите с ним, зачем это нужно. Если выяснится, что с ним контактируют третьи лица, нужно обратиться в правоохранительные органы.

– А как несовершеннолетние становятся пособниками мошенников?

– Один из самых распространенных способов вовлечения – дропперство. Дроппер – это человек, чьи банковские или SIM-карты используются мошенниками для обналичивания средств. Например, преступники могут предложить несовершеннолетнему снять деньги с карты и передать их третьему лицу за небольшое вознаграждение. Впоследствии дети, через карты которых прошли украденные деньги, могут быть привлечены к уголовной ответственности за пособничество в совершении мошенничества.

Еще одна схема, по которой привлекают подростков, – работа курьером. Просят забрать вещи либо деньги у каких-то людей. Как правило, это престарелые граждане, которые повелись на уловки телефонных мошенников. Получив деньги, несовершеннолетние переводят их преступникам. В такой схеме ребенок стопроцентно будет привлечен к уголовной ответственности.

Такие прецеденты есть – правоприменительная практика в Алтайском крае работает. Поэтому родители должны следить, какие деньги приходят на счет ребенку. Если увидели там крупную сумму, уже должны возникнуть подозрения, что они могут быть заработаны криминальным путем.

Есть ли управа на преступников?

– Как наши персональные данные вообще оказываются у мошенников?

– На момент, когда мошенники звонят жертве, какая-то информация у них уже есть. Один из способов получения – сайты-агрегаторы и интернет-магазины. Подобные площадки собирают множество персональных данных, которые потом могут быть незаконно проданы третьей стороне. Конечно, преступники используют вредоносные приложения и сайты. Переход по ссылкам и скачивание неизвестных файлов способны привести к утечке информации.

Тем не менее чаще всего владелец сам сообщает преступникам самую важную информацию о себе. Располагая данными из открытых источников, мошенники выходят на жертву, входят в доверительный контакт и при помощи социальной инженерии получают нужные данные. Они могут представляться сотрудниками банков или всем известных ведомств и министерств.

– А есть ли наказание за такие "сливы" личных данных?

– Да. Одна из статей, по которым предусмотрена уголовная ответственность, – это ст. 137 УК РФ "Нарушение неприкосновенности частной жизни". Как правило, такое преступление наказывается штрафом до 200 тысяч рублей, удержанием дохода гражданина на 18 месяцев, исправительными работами от года до трех либо тюремным заключением на два года.

Существует и статья 272 УК РФ "Неправомерный доступ к компьютерной информации". По ней незаконное получение и использование защищенных законодательством сведений наказывается штрафом до 200 тысяч рублей либо удержанием дохода на 18 месяцев, принудительными работами от одного до двух лет либо тюремным заключением на два года.

– Как выявляют компании, которые "сливают" личные данные?

– Мы работаем по обращениям граждан, проводим проверки. Также используем федеральные базы данных, где можем быстро получить информацию о лицах и их действиях не только в Алтайском крае, но и в других регионах.

– Работает ли полиция с банками? Они ведь тоже могут помочь в борьбе с мошенниками.

– Мы вплотную работаем со всеми банками, которые представлены в Алтайском крае. Сотрудники, которые находятся в непосредственном контакте с клиентами, всегда пытаются выяснить, зачем человеку крупная сумма денег, не поступают ли ему подозрительные звонки.

Если у банка возникает подозрение, что клиент действует под влиянием мошенников, они незамедлительно сообщают в полицию. Мы подключаемся, оперативно выезжаем и разбираемся.

В Барнауле эта схема работает эффективно. Совсем недавно сотрудники одного из банков выяснили, что гражданку, которая пришла в отделение, обманывают. Ей заблокировали доступ к предоставлению кредита и переводам. Сообщили нам, мы подключились и не позволили ей понести финансовые потери.

– Что нужно для того, чтобы мошенники перестали грабить честных людей?

– Для нас самым эффективным способом остается профилактика. Кто бы что ни говорил, но если граждане будут больше знать об основных способах мошенничества, жертв будет меньше. Мы вплотную работаем с администрацией Барнаула и СМИ, проводим мероприятия в коллективах.

А людям нужно всегда сохранять бдительность, не поддаваться панике и не передавать никакую важную информацию третьим лицам. Родители должны очень внимательно следить за поведением своих детей, а также за их банковскими счетами.