Барнаулец перевел мошенникам почти 500 тыс. рублей, чтобы получить еще большую сумму

Молодой человек признался, что случившееся произошло с ним как в тумане

18 декабря 2024, 08:45, ИА Амител

Купюры / Фото: amic.ru

23-летний житель Барнаула перевел мошенникам почти полмиллиона рублей, надеясь получить еще больше денег. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

"В ходе общения с одним из знакомых на одной из платформ в сети Интернет молодой человек лишился всех денежных средств, которые оформил в кредит. Поверив на слово обещаниям, молодой человек зарегистрировался на онлайн-площадке. Знакомый убедил начинающего инвестора, что чем больше он вложит, тем больше получит", – сообщили в полиции.

Так студент перевел на указанные ему счета 497 тыс. рублей. Однако прибыли так и не получил, после чего обратился в полицию.

Молодой человек признался, что случившееся произошло с ним как в тумане.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в крупном размере".

Полицейские призывают жителей края быть бдительными: