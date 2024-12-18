Барнаулец перевел мошенникам почти 500 тыс. рублей, чтобы получить еще большую сумму
Молодой человек признался, что случившееся произошло с ним как в тумане
18 декабря 2024, 08:45, ИА Амител
23-летний житель Барнаула перевел мошенникам почти полмиллиона рублей, надеясь получить еще больше денег. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
"В ходе общения с одним из знакомых на одной из платформ в сети Интернет молодой человек лишился всех денежных средств, которые оформил в кредит. Поверив на слово обещаниям, молодой человек зарегистрировался на онлайн-площадке. Знакомый убедил начинающего инвестора, что чем больше он вложит, тем больше получит", – сообщили в полиции.
Так студент перевел на указанные ему счета 497 тыс. рублей. Однако прибыли так и не получил, после чего обратился в полицию.
Молодой человек признался, что случившееся произошло с ним как в тумане.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в крупном размере".
Полицейские призывают жителей края быть бдительными:
"Злоумышленники под предлогом оказания услуг брокерских компаний и заработка на торговых площадках убеждают граждан перечислять денежные средства на неизвестные счета, но стоит отметить, что если ваш брокер оказался мошенником, то вывести вложенные денежные средства и бонусы будет уже невозможно", – заключили в ведомстве.
08:52:50 18-12-2024
Нужно изъять у придурка водительское удостоверение из за туманов в башке ( если оно есть)
09:27:58 18-12-2024
иногда, читая ленту новостей, я думаю что наш городок безнадежен...
09:42:20 18-12-2024
Неистребима любовь к халяве...
09:45:03 18-12-2024
Лох не мамонт, лох не вымрет... (с)
09:47:14 18-12-2024
Ну вот, а то говорят, что только пенсионеров обманывают. Мошенники, как цыгане, гипнотически убеждают людей отдавать деньги.
11:33:18 18-12-2024
Гость (09:47:14 18-12-2024) Ну вот, а то говорят, что только пенсионеров обманывают. Мош... Ну да, и всех сильно волнует откуда у пенсионеров деньги. А откуда у 23х летнего такая, сумма, никого не волнует?
11:37:05 18-12-2024
Гость (11:33:18 18-12-2024) Ну да, и всех сильно волнует откуда у пенсионеров день... Вы читаете невнимательно? Парень кредит взял.
14:18:00 18-12-2024
Гость (11:37:05 18-12-2024) Вы читаете невнимательно? Парень кредит взял.... может он лето курьером отработал.