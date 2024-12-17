НОВОСТИОбщество

Мошенники начали виртуально клонировать банковские карты

Злоумышленники воруют данные под предлогом смены ПИН-кода

17 декабря 2024, 11:55, ИА Амител

Смартфон / Фото: pxhere.com/ru/photo/3914
Смартфон / Фото: pxhere.com/ru/photo/3914

Мошенники начали воровать у россиян деньги с помощью виртуального клонирования банковских карт. Об этом сообщает агентство "Прайм".

Потенциальным жертвам аферисты предлагают обновить приложения оператора, установить антивирусные программы или продлить контракт на услуги. В мессенджере они отправляют ссылку на загрузку якобы полезного ПО, которое на самом деле передает личные данные.

"После установки приложения мошенники требуют сфотографировать или поднести карту к устройству для "подтверждения данных". Затем предлагают ввести ПИН-код, чтобы якобы сменить его на новый. Смены ПИН-кода не происходит, а мошенники получают доступ к вашей карте", – рассказала завкафедрой КБ-4 "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Елена Максимова.

Эксперты советуют скачивать приложения только из проверенных источников, а также не доверять звонкам и сообщениям от неизвестных.

Мошенники

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

12:45:33 17-12-2024

Новость опоздала лет на 15 точно.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
холмс

15:46:46 17-12-2024

невозможно бороться с этим. Откатываться к бумажным книжкам надо и интренет отрубать подчистую пока не поздно

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:49:41 17-12-2024

холмс (15:46:46 17-12-2024) невозможно бороться с этим. Откатываться к бумажным книжкам ...
А может просто некоторым мозги включать? Хоть немного!

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров