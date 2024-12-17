Мошенники начали виртуально клонировать банковские карты
Злоумышленники воруют данные под предлогом смены ПИН-кода
17 декабря 2024, 11:55, ИА Амител
Мошенники начали воровать у россиян деньги с помощью виртуального клонирования банковских карт. Об этом сообщает агентство "Прайм".
Потенциальным жертвам аферисты предлагают обновить приложения оператора, установить антивирусные программы или продлить контракт на услуги. В мессенджере они отправляют ссылку на загрузку якобы полезного ПО, которое на самом деле передает личные данные.
"После установки приложения мошенники требуют сфотографировать или поднести карту к устройству для "подтверждения данных". Затем предлагают ввести ПИН-код, чтобы якобы сменить его на новый. Смены ПИН-кода не происходит, а мошенники получают доступ к вашей карте", – рассказала завкафедрой КБ-4 "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Елена Максимова.
Эксперты советуют скачивать приложения только из проверенных источников, а также не доверять звонкам и сообщениям от неизвестных.
12:45:33 17-12-2024
Новость опоздала лет на 15 точно.
15:46:46 17-12-2024
невозможно бороться с этим. Откатываться к бумажным книжкам надо и интренет отрубать подчистую пока не поздно
20:49:41 17-12-2024
холмс (15:46:46 17-12-2024) невозможно бороться с этим. Откатываться к бумажным книжкам ...
А может просто некоторым мозги включать? Хоть немного!