Барнаулец перевел мошеннику 21 тысячу рублей в качестве предоплаты за снегоуборщик

После получения денег продавец перестал выходить на связь

29 января 2025, 15:30, ИА Амител

Купюры / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Мошенник прикинулся жителем Бийска и продал 63-летнему барнаульцу несуществующий снегоуборщик, сообщили в МВД Алтайского края.

Мужчина рассматривал различные варианты техники на популярной площадке и обратил внимание на объявление из наукограда.

Покупатель связался с владельцем, и тот предложил продолжить общение в мессенджере. Для гарантии бронирования продавец снегоуборщика потребовал перечислить полную предоплату, а для убедительности отправил клиенту копию якобы своего паспорта.

В итоге барнаулец перевел злоумышленнику 21 тысячу рублей и поехал за техникой. В дороге он начал звонить продавцу, но тот не выходил на связь.

"Подъехав на указанный адрес, оказалось, что место встречи не частный дом, а общежитие. И, как выяснилось, человек с данными, указанными в копии паспорта, здесь не проживает", – рассказали в ведомстве.

Пострадавший обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.