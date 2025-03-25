Барнаулец перевел на "безопасный счет" почти 1 млн рублей

Возбуждено уголовное дело

25 марта 2025, 12:35, ИА Амител

Фото: Андрей Сизов / unsplash.com

Житель Барнаула отдал мошенникам 956 тысяч рублей. Мужчину обманули под предлогом замены счетчиков.

Как сообщили в МВД Алтайского края, 55-летнему горожанину позвонила незнакомка и убедила его в необходимости бесплатно заменить устройство.

Во время общения барнаульцу пришло SMS с кодом. Он продиктовал его аферистке, а затем связь прервалась.

Позже горожанину позвонил якобы сотрудник Росфинмониторинга и убедил его перевести сбережения на "безопасный счет".

Полицейские возбудили уголовное дело.