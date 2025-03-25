Барнаулец перевел на "безопасный счет" почти 1 млн рублей
Возбуждено уголовное дело
25 марта 2025, 12:35, ИА Амител
Фото: Андрей Сизов / unsplash.com
Житель Барнаула отдал мошенникам 956 тысяч рублей. Мужчину обманули под предлогом замены счетчиков.
Как сообщили в МВД Алтайского края, 55-летнему горожанину позвонила незнакомка и убедила его в необходимости бесплатно заменить устройство.
Во время общения барнаульцу пришло SMS с кодом. Он продиктовал его аферистке, а затем связь прервалась.
Позже горожанину позвонил якобы сотрудник Росфинмониторинга и убедил его перевести сбережения на "безопасный счет".
Полицейские возбудили уголовное дело.
12:43:24 25-03-2025
перевести сбережения --- не кредит, значит были деньги
12:53:13 25-03-2025
ни грамма сочувствия.
если интеллект как у хлебушка, то какая разница.
сегодня деньги перевел, завтра в розетку на сцыт, вопрос времени и обстоятельств
13:00:23 25-03-2025
Гость (12:53:13 25-03-2025) ни грамма сочувствия.если интеллект как у хлебушка, то к... Ну можно и так посмотреть, но не у каждого более умного есть свободный лям, а у него был. Хватило ума найти лям, но не хватило ума сберечь. Странная ситуация. Может все таки они могут гиптнотезировать
13:09:55 25-03-2025
Гость (13:00:23 25-03-2025) Ну можно и так посмотреть, но не у каждого более умного есть... Или не отвечать на незнакомые номера.
13:47:42 25-03-2025
Гость (13:09:55 25-03-2025) Или не отвечать на незнакомые номера. ... У частных предпринимателей может быть бизнес с этим связан
16:24:46 25-03-2025
Гость (13:00:23 25-03-2025) Ну можно и так посмотреть, но не у каждого более умного есть...
Нет, по телефону не могут. И НЛП по телефону - это чушь! Да и слишком мало времени для применения методик НЛП. Да и вообще это чушь! Срабатыввает только человеческая глупость.
14:40:27 25-03-2025
Гость (12:53:13 25-03-2025) ни грамма сочувствия.если интеллект как у хлебушка, то к... Вот так многие рассуждают пока сами не попадутся на развод, там профессионалы работают и ты можешь оказаться жертвой мошенников, люди поумнее тебя попадаются на уловки мошенников.
16:26:15 25-03-2025
Гость (14:40:27 25-03-2025) Вот так многие рассуждают пока сами не попадутся на развод, ... Ну если у тебя в бошке только одна мысль, что все вокруг профессионалы и эксперты, то дай свой телефончик.