В Бийске 94-летняя женщина отдала мошеннице 10 тысяч рублей за якобы поврежденную пломбу
Злоумышленницу задержали и возбудили в отношении нее уголовное дело
20 марта 2025, 13:30, ИА Амител
Жительница Бийска обманула 94-летнюю женщину под видом сотрудницы коммунальной организации, сообщили в МВД Алтайского края.
Пенсионерка шла домой из магазина и вместе с ней в подъезд зашла незнакомка. Пожилая горожанка открыла входную дверь, и женщина представилась сотрудницей водоснабжающей компании.
"Коммунальщица" попросила показать счетчики, а после осмотра выявила якобы нарушения их целостности и потребовала на месте заплатить штраф и за работу по устранению неисправности.
"Пожилая бийчанка отдала 10 тысяч рублей. Женщина сказала, что вернется на следующий день и ушла. Пенсионерка поняла, что ее обманули только через несколько дней, и обратилась в полицию", – рассказали в ведомстве.
Полицейские задержали злоумышленницу – ею оказалась ранее судимая 34-летняя бийчанка. Она во всем созналась. Возбуждено уголовное дело.
20:39:50 20-03-2025
А денежки то тютю!