В Бийске 94-летняя женщина отдала мошеннице 10 тысяч рублей за якобы поврежденную пломбу

Злоумышленницу задержали и возбудили в отношении нее уголовное дело

20 марта 2025, 13:30, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Жительница Бийска обманула 94-летнюю женщину под видом сотрудницы коммунальной организации, сообщили в МВД Алтайского края.

Пенсионерка шла домой из магазина и вместе с ней в подъезд зашла незнакомка. Пожилая горожанка открыла входную дверь, и женщина представилась сотрудницей водоснабжающей компании.

"Коммунальщица" попросила показать счетчики, а после осмотра выявила якобы нарушения их целостности и потребовала на месте заплатить штраф и за работу по устранению неисправности.

"Пожилая бийчанка отдала 10 тысяч рублей. Женщина сказала, что вернется на следующий день и ушла. Пенсионерка поняла, что ее обманули только через несколько дней, и обратилась в полицию", – рассказали в ведомстве.

Полицейские задержали злоумышленницу – ею оказалась ранее судимая 34-летняя бийчанка. Она во всем созналась. Возбуждено уголовное дело.