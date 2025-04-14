Барнаулец перевернулся на лодке и спасал ее, спустившись на веревке с моста

Инцидент произошел на реке Барнаулке

14 апреля 2025, 11:25, ИА Амител

Фото предоставлено читателем amic.ru

Барнаулец попал в экстремальную историю в минувшее воскресенье, 13 апреля. Как рассказал читатель amic.ru, житель краевой столицы сплавлялся по реке Барнаулке на лодке и перевернулся в районе старой дамбы.

Парню удалось выбраться, однако лодка осталась под мостом – ее прибило к конструкции течением. Однако бросать плавсредство молодой человек не собирался. Он позвал на помощь друга, чтобы спуститься к лодке с веревкой.

Как именно закончилась спасательная операция – неизвестно. Читатель не дождался ее завершения, поскольку на тот момент она длилась уже четыре часа.