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Барнаулец перевернулся на лодке и спасал ее, спустившись на веревке с моста

Инцидент произошел на реке Барнаулке

14 апреля 2025, 11:25, ИА Амител

Фото предоставлено читателем amic.ru

Барнаулец попал в экстремальную историю в минувшее воскресенье, 13 апреля. Как рассказал читатель amic.ru, житель краевой столицы сплавлялся по реке Барнаулке на лодке и перевернулся в районе старой дамбы.

Парню удалось выбраться, однако лодка осталась под мостом – ее прибило к конструкции течением. Однако бросать плавсредство молодой человек не собирался. Он позвал на помощь друга, чтобы спуститься к лодке с веревкой.

Как именно закончилась спасательная операция – неизвестно. Читатель не дождался ее завершения, поскольку на тот момент она длилась уже четыре часа.

Барнаул Происшествия

Комментарии 7

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Musik

11:29:09 14-04-2025

спас свою надувную подругу.
мужиг!

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Гость

11:41:49 14-04-2025

---ну тупыеее--- Задорнов. классика жанра.

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Musik

12:48:09 14-04-2025

Гость (11:41:49 14-04-2025) ---ну тупыеее--- Задорнов. классика жанра.... вы хоть представляете сколько хорошая лодка стоит? если нормальная.

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Гость

13:12:53 14-04-2025

Musik (12:48:09 14-04-2025) вы хоть представляете сколько хорошая лодка стоит? если норм... вы видите на фото нормальную лодку ? я нет. фраза выше - оценка ситуации в целом . и первое действие - сплав по Барнаулке в таком "судне". и второе - спасение этого "судна", рискуя собственной жизнью.

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Musik

14:20:27 14-04-2025

Гость (13:12:53 14-04-2025) вы видите на фото нормальную лодку ? я нет. фраза выше -... вы не романтик.

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Гость

14:44:17 14-04-2025

Musik (14:20:27 14-04-2025) вы не романтик.... я за жизнь. я не за риск на пустом месте. и это я еще про семью( этого романтика) не затронул .

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11:45:55 14-04-2025

Оштрафовать мужика за нарушения. Ибо он наверняка что-то нарушил.

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