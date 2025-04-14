Барнаулец перевернулся на лодке и спасал ее, спустившись на веревке с моста
Инцидент произошел на реке Барнаулке
14 апреля 2025, 11:25, ИА Амител
Фото предоставлено читателем amic.ru
Барнаулец попал в экстремальную историю в минувшее воскресенье, 13 апреля. Как рассказал читатель amic.ru, житель краевой столицы сплавлялся по реке Барнаулке на лодке и перевернулся в районе старой дамбы.
Парню удалось выбраться, однако лодка осталась под мостом – ее прибило к конструкции течением. Однако бросать плавсредство молодой человек не собирался. Он позвал на помощь друга, чтобы спуститься к лодке с веревкой.
Как именно закончилась спасательная операция – неизвестно. Читатель не дождался ее завершения, поскольку на тот момент она длилась уже четыре часа.
11:29:09 14-04-2025
спас свою надувную подругу.
мужиг!
11:41:49 14-04-2025
---ну тупыеее--- Задорнов. классика жанра.
12:48:09 14-04-2025
Гость (11:41:49 14-04-2025) ---ну тупыеее--- Задорнов. классика жанра.... вы хоть представляете сколько хорошая лодка стоит? если нормальная.
13:12:53 14-04-2025
Musik (12:48:09 14-04-2025) вы хоть представляете сколько хорошая лодка стоит? если норм... вы видите на фото нормальную лодку ? я нет. фраза выше - оценка ситуации в целом . и первое действие - сплав по Барнаулке в таком "судне". и второе - спасение этого "судна", рискуя собственной жизнью.
14:20:27 14-04-2025
Гость (13:12:53 14-04-2025) вы видите на фото нормальную лодку ? я нет. фраза выше -... вы не романтик.
14:44:17 14-04-2025
Musik (14:20:27 14-04-2025) вы не романтик.... я за жизнь. я не за риск на пустом месте. и это я еще про семью( этого романтика) не затронул .
11:45:55 14-04-2025
Оштрафовать мужика за нарушения. Ибо он наверняка что-то нарушил.