Пропавшего в море у берегов Камчатки путешественника спасли спустя два месяца

Вместе с ним в лодке были тела его брата и племянника

15 октября 2024, 12:16, ИА Амител

Море / Фото: unsplash.com

Мужчина более двух месяцев дрейфовал на лодке в Охотском море. Как сообщает Telegram-канал Baza, его нашли живым спустя 67 дней, а его брат и племянник погибли.

Путешественники вышли в море еще в начале августа. 46-летний Михаил, 49-летний Сергей и 15-летний Илья Пичугины хотели доплыть на лодке от побережья Хабаровского края до Сахалина. С собой у них были теплая одежда, спасательные жилеты, фальшфейеры, небольшой запас еды и 20 литров питьевой воды. Спустя три дня после старта путешественники в обозначенном месте не появились.

Близкие Михаила рассказали, что обратились в экстренные службы сразу после исчезновения. Поисковые работы длились более месяца, но они к чему не привели. Родные утверждают, что спасатели халатно отнеслись к своей работе и обследовали не всю территорию, что могли.

Спустя более двух месяцев пропавшую лодку обнаружили рыбаки на судне "Ангел" в 23 километрах от берегов Камчатки. Из трех человек выжил только Михаил Пичугин. Тела его близких лежали в лодке. Сам мужчина похудел на 50 кг, его везут в больницу.