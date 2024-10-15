НОВОСТИПроисшествия

Пропавшего в море у берегов Камчатки путешественника спасли спустя два месяца

Вместе с ним в лодке были тела его брата и племянника

15 октября 2024, 12:16, ИА Амител

Море / Фото: unsplash.com
Море / Фото: unsplash.com

Мужчина более двух месяцев дрейфовал на лодке в Охотском море. Как сообщает Telegram-канал Baza, его нашли живым спустя 67 дней, а его брат и племянник погибли.

Путешественники вышли в море еще в начале августа. 46-летний Михаил, 49-летний Сергей и 15-летний Илья Пичугины хотели доплыть на лодке от побережья Хабаровского края до Сахалина. С собой у них были теплая одежда, спасательные жилеты, фальшфейеры, небольшой запас еды и 20 литров питьевой воды. Спустя три дня после старта путешественники в обозначенном месте не появились.

Близкие Михаила рассказали, что обратились в экстренные службы сразу после исчезновения. Поисковые работы длились более месяца, но они к чему не привели. Родные утверждают, что спасатели халатно отнеслись к своей работе и обследовали не всю территорию, что могли.

Спустя более двух месяцев пропавшую лодку обнаружили рыбаки на судне "Ангел" в 23 километрах от берегов Камчатки. Из трех человек выжил только Михаил Пичугин. Тела его близких лежали в лодке. Сам мужчина похудел на 50 кг, его везут в больницу.

Происшествия

Комментарии 13

Avatar Picture
Элен без ребят

12:35:30 15-10-2024

ванную: это увлекательное путешествие он запомнит на всю жизнь.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:39:50 15-10-2024

Элен без ребят (12:35:30 15-10-2024) ванную: это увлекательное путешествие он запомнит на всю жиз... при чем здесь ванная?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

06:30:52 16-10-2024

Гость (14:39:50 15-10-2024) при чем здесь ванная?... ни при чем, естественно. автоисправление, будь оно неладно, причем.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:16:26 15-10-2024

А причины смерти?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:04:09 15-10-2024

Родные утверждают, что спасатели халатно отнеслись к своей работе-- ооо. даже тут наезды - ну пошли бы да поискали сами

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

15:27:59 15-10-2024

Гость (14:04:09 15-10-2024) Родные утверждают, что спасатели халатно отнеслись к своей р... Сами, говоришь?
Ну-ну.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Медведь-шатун

14:36:04 15-10-2024

Дилетанты!, пацана жалко, понадеялся на опыт взрослых, а они оказались не готовы к такому путешествию!!!, даже то что 20 литров воды!, это как!!!

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:09:02 15-10-2024

Медведь-шатун (14:36:04 15-10-2024) Дилетанты!, пацана жалко, понадеялся на опыт взрослых, а они... От м.Перовского до Сахалина около 100 км., воды должно было хватить, а вот предусмотреть остальные неожиданности видимо мозгов не хватило.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:51:31 15-10-2024

То есть трое взрослых и адекватных поехали в суровые моря абы на чем, а виноваты "халатные спасатели"?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:52:30 15-10-2024

Да уж, такое не забудется, больше 2х месяцев в море болтаться на резиновой лодочке.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:15:45 15-10-2024

неужели за 2 месяца на эту лодку никто из кораблей не наткнулся ((( очень жаль погибших людей. Удивительно что человек через 67 дней выжил в море с таким минимумом воды и еды.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:10:34 15-10-2024

очень хочу посмотреть тв-шоу с этим безответственным чуваком

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:47:59 15-10-2024

Гость (16:10:34 15-10-2024) очень хочу посмотреть тв-шоу с этим безответственным чуваком...
Вы когда на машине за грибами куда-то за 100 км едете, тоже берете с собой спутниковый телефон и запас еды на месяц?

  -3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров