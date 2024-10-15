Пропавшего в море у берегов Камчатки путешественника спасли спустя два месяца
Вместе с ним в лодке были тела его брата и племянника
15 октября 2024, 12:16, ИА Амител
Мужчина более двух месяцев дрейфовал на лодке в Охотском море. Как сообщает Telegram-канал Baza, его нашли живым спустя 67 дней, а его брат и племянник погибли.
Путешественники вышли в море еще в начале августа. 46-летний Михаил, 49-летний Сергей и 15-летний Илья Пичугины хотели доплыть на лодке от побережья Хабаровского края до Сахалина. С собой у них были теплая одежда, спасательные жилеты, фальшфейеры, небольшой запас еды и 20 литров питьевой воды. Спустя три дня после старта путешественники в обозначенном месте не появились.
Близкие Михаила рассказали, что обратились в экстренные службы сразу после исчезновения. Поисковые работы длились более месяца, но они к чему не привели. Родные утверждают, что спасатели халатно отнеслись к своей работе и обследовали не всю территорию, что могли.
Спустя более двух месяцев пропавшую лодку обнаружили рыбаки на судне "Ангел" в 23 километрах от берегов Камчатки. Из трех человек выжил только Михаил Пичугин. Тела его близких лежали в лодке. Сам мужчина похудел на 50 кг, его везут в больницу.
12:35:30 15-10-2024
ванную: это увлекательное путешествие он запомнит на всю жизнь.
14:39:50 15-10-2024
Элен без ребят (12:35:30 15-10-2024) ванную: это увлекательное путешествие он запомнит на всю жиз... при чем здесь ванная?
06:30:52 16-10-2024
Гость (14:39:50 15-10-2024) при чем здесь ванная?... ни при чем, естественно. автоисправление, будь оно неладно, причем.
13:16:26 15-10-2024
А причины смерти?
14:04:09 15-10-2024
Родные утверждают, что спасатели халатно отнеслись к своей работе-- ооо. даже тут наезды - ну пошли бы да поискали сами
15:27:59 15-10-2024
Гость (14:04:09 15-10-2024) Родные утверждают, что спасатели халатно отнеслись к своей р... Сами, говоришь?
Ну-ну.
14:36:04 15-10-2024
Дилетанты!, пацана жалко, понадеялся на опыт взрослых, а они оказались не готовы к такому путешествию!!!, даже то что 20 литров воды!, это как!!!
15:09:02 15-10-2024
Медведь-шатун (14:36:04 15-10-2024) Дилетанты!, пацана жалко, понадеялся на опыт взрослых, а они... От м.Перовского до Сахалина около 100 км., воды должно было хватить, а вот предусмотреть остальные неожиданности видимо мозгов не хватило.
14:51:31 15-10-2024
То есть трое взрослых и адекватных поехали в суровые моря абы на чем, а виноваты "халатные спасатели"?
14:52:30 15-10-2024
Да уж, такое не забудется, больше 2х месяцев в море болтаться на резиновой лодочке.
15:15:45 15-10-2024
неужели за 2 месяца на эту лодку никто из кораблей не наткнулся ((( очень жаль погибших людей. Удивительно что человек через 67 дней выжил в море с таким минимумом воды и еды.
16:10:34 15-10-2024
очень хочу посмотреть тв-шоу с этим безответственным чуваком
16:47:59 15-10-2024
Гость (16:10:34 15-10-2024) очень хочу посмотреть тв-шоу с этим безответственным чуваком...
Вы когда на машине за грибами куда-то за 100 км едете, тоже берете с собой спутниковый телефон и запас еды на месяц?