Барнаулец под покровом ночи обчистил колбасный киоск и скрылся
Наесться вдоволь не получилось – его задержали
18 июня 2023, 14:05, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Барнауле мужчина обокрал колбасный киоск. Об этом рассказали в региональном МВД.
Ночью злоумышленник сорвал металлическую решетку и забрался внутрь. Из павильона вор сбежал с колбасой, сыром, нарезками и конфетами.
Наесться до отвала украденным не получилось – мужчину 1988 года рождения задержали. Похищенное изъяли. Ранее злоумышленник уже был судим.
В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Кража".
14:21:01 18-06-2023
какая подлость!!! как земля таких людей носит, нашему обществу чужеродны такие типы, когда народ под руководством родной партии идет семимильными шагами в светлое будущее, данные персонажи тянут назад, а может это вражьи засланцы?
06:40:48 19-06-2023
Своровал бы миллионы, отделался бы условкой, как наши казнокрады