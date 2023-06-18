Барнаулец под покровом ночи обчистил колбасный киоск и скрылся

Наесться вдоволь не получилось – его задержали

18 июня 2023, 14:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Барнауле мужчина обокрал колбасный киоск. Об этом рассказали в региональном МВД.

Ночью злоумышленник сорвал металлическую решетку и забрался внутрь. Из павильона вор сбежал с колбасой, сыром, нарезками и конфетами.

Наесться до отвала украденным не получилось – мужчину 1988 года рождения задержали. Похищенное изъяли. Ранее злоумышленник уже был судим.

В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Кража".