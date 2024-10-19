Барнаулец погасил долг по алиментам в размере 1,8 млн рублей после ареста квартиры

До этого горожанин не выплатил задолженность даже после назначения принудительных работ

19 октября 2024, 18:48, ИА Амител

Десятирублевые монеты / Фото: unsplash.com

В Барнауле 46-летний мужчина заплатил 1,8 млн рублей алиментов после ареста квартиры, сообщили в управлении федеральной службы судебных приставов Алтайского края.

Горожанин долгое время уклонялся от уплаты средств на содержание ребенка. Перечислять деньги не начал и после того, как суд приговорил его к 30 часам обязательных работ.

Исправиться мужчина решил только после того, как пристав арестовал его недвижимость с условием, что при неуплате долга в течение десяти дней жилье передадут на реализацию.