Барнаулец погасил долг по алиментам в размере 1,8 млн рублей после ареста квартиры
До этого горожанин не выплатил задолженность даже после назначения принудительных работ
19 октября 2024, 18:48, ИА Амител
В Барнауле 46-летний мужчина заплатил 1,8 млн рублей алиментов после ареста квартиры, сообщили в управлении федеральной службы судебных приставов Алтайского края.
Горожанин долгое время уклонялся от уплаты средств на содержание ребенка. Перечислять деньги не начал и после того, как суд приговорил его к 30 часам обязательных работ.
Исправиться мужчина решил только после того, как пристав арестовал его недвижимость с условием, что при неуплате долга в течение десяти дней жилье передадут на реализацию.
"Данные меры стали стимулом для погашения алиментной задолженности в полном объеме. Права ребенка восстановлены", – рассказали в ведомстве.
19:44:22 19-10-2024
30 часов обязательных работ или 1,8 млн рублей ?
20:52:27 19-10-2024
Шинник (19:44:22 19-10-2024) 30 часов обязательных работ или 1,8 млн рублей ?... Вот такие диспропорции. Но тут шуганули принудительной продажей квартиры)
20:27:43 19-10-2024
Не путайте теплое с мягким. Да что Вам объяснять. Все равно не поймете.
20:34:49 19-10-2024
Очередная чушь. Телевизор и холодильник не описали, а сразу единственное жилье?
21:01:11 19-10-2024
а где на эти обязательные работы за 1,8 млн можно записаться? мне очень надо.
21:24:25 19-10-2024
То есть у чувака не было денежных счетов, раз пришлось накладывать арест на квартиру, но потом в течение 10 дней у него ВДРУГ нашлись 1,8 млн? Мне кажется или это повод заинтересоваться им для налоговой?
23:56:41 19-10-2024
знакомый на СВО пошел, чтобы алименты уплатить. уже всё выплатил и снова пошел к своим, втянулся, говорит мы там как братья, защищаем Родину, восстанавливаем историческую справедливость
10:08:49 20-10-2024
При чем сво
18:57:24 20-10-2024
Гость (10:08:49 20-10-2024) При чем сво... при всем. Там очень нужна помощь настоящих мужчин