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Барнаулец погасил долг по алиментам в размере 1,8 млн рублей после ареста квартиры

До этого горожанин не выплатил задолженность даже после назначения принудительных работ

19 октября 2024, 18:48, ИА Амител

Десятирублевые монеты / Фото: unsplash.com
Десятирублевые монеты / Фото: unsplash.com

В Барнауле 46-летний мужчина заплатил 1,8 млн рублей алиментов после ареста квартиры, сообщили в управлении федеральной службы судебных приставов Алтайского края.

Горожанин долгое время уклонялся от уплаты средств на содержание ребенка. Перечислять деньги не начал и после того, как суд приговорил его к 30 часам обязательных работ.

Исправиться мужчина решил только после того, как пристав арестовал его недвижимость с условием, что при неуплате долга в течение десяти дней жилье передадут на реализацию.

"Данные меры стали стимулом для погашения алиментной задолженности в полном объеме. Права ребенка восстановлены", – рассказали в ведомстве.

Барнаул Алименты

Комментарии 9

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Шинник

19:44:22 19-10-2024

30 часов обязательных работ или 1,8 млн рублей ?

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Гость

20:52:27 19-10-2024

Шинник (19:44:22 19-10-2024) 30 часов обязательных работ или 1,8 млн рублей ?... Вот такие диспропорции. Но тут шуганули принудительной продажей квартиры)

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Гость

20:27:43 19-10-2024

Не путайте теплое с мягким. Да что Вам объяснять. Все равно не поймете.

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Гость

20:34:49 19-10-2024

Очередная чушь. Телевизор и холодильник не описали, а сразу единственное жилье?

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Элен без ребят

21:01:11 19-10-2024

а где на эти обязательные работы за 1,8 млн можно записаться? мне очень надо.

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Гость

21:24:25 19-10-2024

То есть у чувака не было денежных счетов, раз пришлось накладывать арест на квартиру, но потом в течение 10 дней у него ВДРУГ нашлись 1,8 млн? Мне кажется или это повод заинтересоваться им для налоговой?

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Гость

23:56:41 19-10-2024

знакомый на СВО пошел, чтобы алименты уплатить. уже всё выплатил и снова пошел к своим, втянулся, говорит мы там как братья, защищаем Родину, восстанавливаем историческую справедливость

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Гость

10:08:49 20-10-2024

При чем сво

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Гость

18:57:24 20-10-2024

Гость (10:08:49 20-10-2024) При чем сво... при всем. Там очень нужна помощь настоящих мужчин

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