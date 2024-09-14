Экономист призвал повысить алименты до 75% от зарплаты

Алексей Зубец считает, что такая мера поспособствует сокращению числа разводов в стране

14 сентября 2024, 09:34, ИА Амител

Отец с детьми / Фото: unsplash.com

Директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец предложил увеличить размер алиментов до 75% от дохода, чтобы бросивший семью мужчина выплачивал их "всю свою оставшуюся жизнь".

В беседе с радиостанцией "Говорит Москва" экономист заявил, что разводы нужно сделать "экономически неэффективными".

"Алименты в идеале должны достигать трех четвертей от дохода, если там не один ребенок. То есть ему останется от его зарплаты три копейки, и всю оставшуюся жизнь он будет работать на свою брошенную семью. <...> Любой человек должен понимать, что если он родил ребенка, уйти из семьи он может, но это будет его экономическая катастрофа на всю оставшуюся жизнь", – сказал специалист.

По его мнению, такая мера поспособствует большей сплоченности семей. Но, с другой стороны, это плохо скажется на рождаемости.