Экономист призвал повысить алименты до 75% от зарплаты
Алексей Зубец считает, что такая мера поспособствует сокращению числа разводов в стране
14 сентября 2024, 09:34, ИА Амител
Директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец предложил увеличить размер алиментов до 75% от дохода, чтобы бросивший семью мужчина выплачивал их "всю свою оставшуюся жизнь".
В беседе с радиостанцией "Говорит Москва" экономист заявил, что разводы нужно сделать "экономически неэффективными".
"Алименты в идеале должны достигать трех четвертей от дохода, если там не один ребенок. То есть ему останется от его зарплаты три копейки, и всю оставшуюся жизнь он будет работать на свою брошенную семью. <...> Любой человек должен понимать, что если он родил ребенка, уйти из семьи он может, но это будет его экономическая катастрофа на всю оставшуюся жизнь", – сказал специалист.
По его мнению, такая мера поспособствует большей сплоченности семей. Но, с другой стороны, это плохо скажется на рождаемости.
09:39:23 14-09-2024
Да, такая мера может поспособствовать сокращению числа разводов, посколько браков станут заключать на 75% меньше.
09:45:09 14-09-2024
Эх!! Страна Дураков!!
09:51:58 14-09-2024
Да вы хоть в тюрьму сажайте.
Но не заставите любить детей по залёту пьяной женщины с низкой социальной ответственностью.
15:37:29 14-09-2024
Гость (09:51:58 14-09-2024) Да вы хоть в тюрьму сажайте.Но не заставите любить детей... А зачем вы этого ребёнка на себя записали?
10:04:12 14-09-2024
На оставшиеся 25% плательщик с голоду сдохнет и ваще платить не сможет.
10:15:58 14-09-2024
Всю жизнь? Даже если детям будет по 30-40? А этот экономист не думал что причины развода бывают разные, если у этого экономиста жена начнет таскаться и прыгать по чужим ..., он будет терпеть и продолжит с ней жить? Ну ок, не станет из-за алиментов разводится, останется формально в браке, кому лучше будет? Он может спокойно съехать на съемное жилье или вообще сойтись с другой женщиной и жить с ней или остаться в семье, но жизнь будет у обоих супругов невыносима, в том числе это скажется на детях.
18:42:57 14-09-2024
Ужас (10:15:58 14-09-2024) Всю жизнь? Даже если детям будет по 30-40? А этот экономист ... Интересно,а он вообще в курсе,что женщина может подать на алименты и находясь в браке,мол мужчина не выделяет денег на ребенка
10:17:49 14-09-2024
Муж оставит штамп в паспорте и съедет, делов то.
10:23:19 14-09-2024
Пусть предлагают. У депутатов и экономистов осеннее обострение что ли?
Предлагайте уж сразу 100%, чего мелочиться то. Больше будет не желающих осеменять школьниц как предлагала одна депутатка.
10:40:31 14-09-2024
Я с жены беру один прожиточный минимум на двоих детей, т.е. 14000 рублей, это примерно 25% от ее зарплаты, а если 75% брать , то она с голоду сдохнет. И какой смысл сохранять семью, когда жена кукушка ? Нормальный специалист такие идеи предлагать не будет.
12:48:18 14-09-2024
Гость (10:40:31 14-09-2024) Я с жены беру один прожиточный минимум на двоих детей, т.е. ... А где вы в правительстве нормальных специалистов видели?
10:58:36 14-09-2024
Хотят из семьи сделать тюрьму)))
11:13:32 14-09-2024
Благоглупость очередная.
11:43:08 14-09-2024
Терзают смутные сомнения о половой ориентации данного специалиста. И кто таких директорами ставит и за какие заслуги?))
12:58:01 14-09-2024
Для родителей ребенок в наше время-РОСКОШЬ. Наша действительность для ребенка опасна.
13:42:33 14-09-2024
такие экономисты не нужны.
13:58:30 14-09-2024
Не экономист должен такие вопросы решать. Девица найдет богатого замужнего бездетного. Родит ребенка от него будет иметь 75% его заработной платы. Семейная жизнь мужика разбита. Одна семья распалась. Она и не собиралась за него замуж. В итоге 18 лет он будет горбатится на нее. Еще пару раз так сделает с другими богатеями. Будет иметь 75+75+75= 225% трех богатеев идиотов. Возьмет ипотеку на огромное жилье так как у нее огромный доход. Дважды получит огромный материнский капитал. Будет жить девица в свое удовольствие. А три недоумка будут на нее горбатится. Их детишки будут получать 25%, а она 200% . Про это экономисту никто еще не говорил?
Нужно вообще снизить размер алиментов до 5% от дохода мужика. Тогда женщины будут бояться его потерять. Будут заниматься семьей, а не по барам и саунам с подружками ходить.
14:57:16 14-09-2024
Гость (13:58:30 14-09-2024) Не экономист должен такие вопросы решать. Девица найдет бога... Так, а теперь закрываем запрещенные сети или где вы там похождения "блогеров" наблюдаете, и возвращаемся в барнаул или кытманово (не знаю, откуда вы пишете). Вспоминаем всех детных мам-одиночек. Особенно с двумя-тремя детьми. Вид их вспоминаем, усталость и замотанность. И думаем, много найдется таких удачников-богатеев (по вашему выражению), которые будут оплодотворять этих дам? и вообще, много в барнауле богатеев-то? это первое. А второе, "девица", имеющая хотя бы одного ребенка, а не говоря уже о двух-трех, НЕ ИМЕЕТ времени таскаться по барам и саунам. Точка. Примите лекарство и выключайте компьютер
15:25:14 14-09-2024
Мужику дешевле будет убить бабу. Ну назначат ему 10 лет. Выйдет условно-досрочно через 5 лет. Будет сам воспитывать ребенка. И не отдавать большую часть своего дохода на содержание любовников своей бывшей. Ведь 100% после развода и получение алиментов бабы не живут в одиночестве, а заводят себе новых детей. Сами Примите лекарство и выключайте компьютер.
18:59:54 14-09-2024
Гость (13:58:30 14-09-2024) Не экономист должен такие вопросы решать. Девица найдет бога... Имея в виду возможную перспективу в 5 процентов, рожать не будут))
13:58:49 14-09-2024
Кучно пошло))
Министр здравоохранения Приморья Шестопалов – призвал «делать детей» в перерывах от работы: Есть люди, которые по 12 часов работали, когда им детей делать? В перерывах.)))
14:01:27 14-09-2024
Очень годное предложение в период демографической ямы. Вообще никто рожать не захочет. По крайней мере мужики будут как огня боятся заводить семьи
17:41:01 14-09-2024
Алименты тратить только на ребёнка? Сколько платить? Цифры и факты: "Воспитывать, содержать... должны оба родителя. После развода, мать фактически работает ?24 часа в сутки (няня, сторож, воспитатель, повар, прачка, уборщица...) и выполняет за алиментщика его ?12-ти часовую работу. МРОТ в Алт. крае _ 20000р.+20000р./2=30000р.? _ плата лично матери. Услуги ЖКХ _ ?10000р./2=5000р./2=2500р. _ доля алиментщика за ребёнка + ПМ ребёнку (одежда, еда, игрушки, обучение, развлечение, лечение...) в Алт. крае ПМ= 14000р./2=7000р. _ доля с алиментщика. И того: минимальная плата алиментов матери и ребёнку _ ?30000р.+?2500р.+7000р.=?39500р." Сколько должен получать алиментщик, чтобы выплатить 25% и получился минимум? _ ?158000р.
21:53:37 14-09-2024
Гость (17:41:01 14-09-2024) Алименты тратить только на ребёнка? Сколько платить? Цифры и... Ой да ладно... Не пребедняйтесь встапроцентах таких случаев матери после работы лежат с воплями я устала а дети по дому всю работу хреначат и на улице сейчас с телефонами гуляют. Школарядом с домом и садик. Так что у матери время и гульнуть ещё есть и с подругами оторваться. Мужа же нет. Да и отдавать детей мужу навыходныеникто не отменял. Жертвы блин вечные...
00:48:11 15-09-2024
Браки перестанут заключать и отцовство признавать. Вот и всё.
09:46:22 15-09-2024
а если два ребенка и более будет от разных мам,интересно как они будут получать по 75% с дохода папы каждая
17:41:23 17-09-2024
Это стимул, чтобы люди совсем не заключали браки и не рожали детей? Вредитель просто тогда этот Алексей Зубец. Уволить его по статье за несоответсвие должности и взыскать все выплаты котрые получал от государства. И 75% ЕГО доходов изымать.
19:14:30 17-09-2024
Эта новость снизит рождаемость. Потому, что отцы теперь будут думать, что алименты могут повысить в любой момент.