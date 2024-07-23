Барнаулец получил 11 лет тюрьмы за то, что застрелил и зарезал человека
Срок мужчина будет отбывать в колонии строгого режима
23 июля 2024, 10:05, ИА Амител
Житель Барнаула признан виновным в убийстве мужчины с использованием самодельного огнестрельного оружия, сообщили в СК Алтайского края.
Происшествие случилось в конце 2023 года. 55-летний злоумышленник узнал, что подруга его сожительницы поругалась с гражданским супругом и ушла из дома. Вечером 2 декабря они втроем пришли в дом к последней затопить печь и в то же время появился 49-летний бывший подруги, который настойчиво стучал в дверь и попытался пролезть через окно.
"Осужденный с целью разобраться вышел во двор, где избил мужчину, а после этого из взятого с собой переделанного револьвера с самодельными патронами произвел не менее двух выстрелов в голову потерпевшего и нанес ему не менее 25 ударов складным ножом в шею и туловище", – рассказали в ведомстве.
После убийства злоумышленник ушел к себе домой и безуспешно попытался избавиться от следов преступления. Суд в итоге признал барнаульца виновным и приговорил его к 11 годам колонии строгого режима.
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