Барнаулец получил 11 лет тюрьмы за то, что застрелил и зарезал человека

Срок мужчина будет отбывать в колонии строгого режима

23 июля 2024, 10:05, ИА Амител

Судейский молоток / Фото: unsplash.com

Житель Барнаула признан виновным в убийстве мужчины с использованием самодельного огнестрельного оружия, сообщили в СК Алтайского края.

Происшествие случилось в конце 2023 года. 55-летний злоумышленник узнал, что подруга его сожительницы поругалась с гражданским супругом и ушла из дома. Вечером 2 декабря они втроем пришли в дом к последней затопить печь и в то же время появился 49-летний бывший подруги, который настойчиво стучал в дверь и попытался пролезть через окно.

"Осужденный с целью разобраться вышел во двор, где избил мужчину, а после этого из взятого с собой переделанного револьвера с самодельными патронами произвел не менее двух выстрелов в голову потерпевшего и нанес ему не менее 25 ударов складным ножом в шею и туловище", – рассказали в ведомстве.

После убийства злоумышленник ушел к себе домой и безуспешно попытался избавиться от следов преступления. Суд в итоге признал барнаульца виновным и приговорил его к 11 годам колонии строгого режима.