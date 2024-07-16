В Бийске рецидивист зарезал собутыльника

Убийцу заключили под стражу

16 июля 2024, 10:31, ИА Амител

Автомобиль СК / Фото: vladimir.sledcom.ru

В Бийске следователи в кратчайшие сроки раскрыли убийство 45-летнего мужчины, сообщили в пресс-службе Следкома Алтайского края.

12 июля труп потерпевшего обнаружили в квартире и завели дело. Вскоре нашли и подозреваемого – им оказался 52-летний знакомый убитого.

Выяснили, что вечером 8 июля злоумышленник был в гостях и во время застолья между мужчинами произошел конфликт, в результате которого подозреваемый несколько раз ударил жертву в шею ножом и скрылся.

Нападавшего заключили под стражу. Ранее его уже неоднократно судили, в том числе за убийство, подчеркнули в ведомстве.