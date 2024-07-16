В Бийске рецидивист зарезал собутыльника
Убийцу заключили под стражу
16 июля 2024, 10:31, ИА Амител
Автомобиль СК / Фото: vladimir.sledcom.ru
В Бийске следователи в кратчайшие сроки раскрыли убийство 45-летнего мужчины, сообщили в пресс-службе Следкома Алтайского края.
12 июля труп потерпевшего обнаружили в квартире и завели дело. Вскоре нашли и подозреваемого – им оказался 52-летний знакомый убитого.
Выяснили, что вечером 8 июля злоумышленник был в гостях и во время застолья между мужчинами произошел конфликт, в результате которого подозреваемый несколько раз ударил жертву в шею ножом и скрылся.
Нападавшего заключили под стражу. Ранее его уже неоднократно судили, в том числе за убийство, подчеркнули в ведомстве.
10:44:35 16-07-2024
Алкоголь - зло!
И не надо мне тут писать, что нужно уметь пить... и про культуру пития... Это всё обман!
Не может быть культуры и умения убивать себя!...
11:19:29 16-07-2024
Гость (10:44:35 16-07-2024) Алкоголь - зло!И не надо мне тут писать, что нужно уметь... Сам не пей и другим не мешай.
10:44:58 16-07-2024
Нам зачем это знать ?
11:08:03 16-07-2024
Гость (10:44:58 16-07-2024) Нам зачем это знать ?... чтоб дендриты и аксоны в тонусе держать.
11:45:12 16-07-2024
Давно пора всех синяков погрузить в товарняк и отвезти окопы рыть!
20:24:59 16-07-2024
Гость (11:45:12 16-07-2024) Давно пора всех синяков погрузить в товарняк и отвезти окопы... но бухать от этого не перестанут.
одну партию синих отгрузишь, вторые нарисуются.
люди пьют лишь по своему желанию а не по принуждению.
кто добровольно себя опускает на дно тот бухает не просыхая, потом еле ходит и мочой попахивает.
те же кто не опустился ведут либо ЗОЖ либо просто не употребляют а если и выпивают то не в таких количествах от которых катушку сносит.\\
И замочить могут без причины, ты ничего не делал но животное решило иначе.
К примеру ему показалось что ты на его бабу пялился и все 1 удар и минус тело.
Или место не уступил в ОТ бабушке да они и не просила, да даже к тебе не подходило.
Но бухое тело решило в героя сыграть и выбрало самого слабого, слово за слово и минус тело.
Быдло которое просто так докопалось к примеру сунуло тебе бутылку мол на подержи че сложно а ты в отказ и все перо в ребро.
Или денег не занял или наоборот чтобы деньги тебе не отдавать которые у тебя занимали.
причин масса.
А уж если тело живет по принципу украл\выпил в тюрьму то такому и повод не нужен чтобы за решеткой оказаться.