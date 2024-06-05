Барнаулец пожаловался на дамбу, из-за которой топит Трассу здоровья
Горожанин считает, что сделанная неизвестными людьми преграда в конечном счете приведет к гибели сосен
05 июня 2024, 07:00, ИА Амител
Кадр из видео / Источник: "В курсе 22"
Житель Барнаула пожаловался на ямы и дамбу, установленные возле Трассы здоровья в Ленточном бору. Как сообщает "В курсе 22", выше дамбы теперь стоит вода, а территория рядом начала заболачиваться.
По словам недовольного горожанина, неизвестные разрыли ямы и перекрыли поверхностный сток воды. Выше импровизированной дамбы теперь застаивается вода.
Он обратил внимание, что сосны не переносят влагу и скоро начнут погибать. Кроме того, территория стала подтапливаться и вода скоро зайдет на Трассу здоровья. При этом уже сейчас там сложно пройти пешком или проехать на велосипеде.
09:07:09 05-06-2024
да,е сть такая проблема, возле Южного
09:28:35 05-06-2024
ну значит надо так же раскопать, может даже под покровом ночи)
09:31:24 05-06-2024
Воду с Лебяжки по трубе в лес спускают?
09:40:13 05-06-2024
Там такое каждый год! Потом высыхает! И сосны не исчезли!!!
10:19:08 05-06-2024
видать кто то решил построить там новый квартал, сосны сами сгниют, потом сток откроют, на пустыре 50 этажки возведут. Чё рабочая схема
10:25:19 05-06-2024
еще недели 2 назад там был небольшой ручеек, который можно было проехать. сейчас да. болото целое...
14:58:03 05-06-2024
На заболоченных участках вовсю рыба плещется. Особенно много карасиков как раз за этой трубой.
20:14:44 05-06-2024
насчет сосен - брехня, зависит от почвы, песчаная легко спускает воду и растениям не вредит. про самовольную дамбу - другое дело. разбираться строжайше. а вообще тенденции такие, что ленточному бору у Барнаула однозначная кабзда, печаль, конечно... когда-то "илитный" Змейногорский 71 теперь же - Шукшина 1 в 1 , даже территория опасная возле телебашни уже впритык застраивается, невзирая на вредоноснейшее излучение