Барнаулец пожаловался на дамбу, из-за которой топит Трассу здоровья

Горожанин считает, что сделанная неизвестными людьми преграда в конечном счете приведет к гибели сосен

05 июня 2024, 07:00, ИА Амител

Кадр из видео / Источник: "В курсе 22"

Житель Барнаула пожаловался на ямы и дамбу, установленные возле Трассы здоровья в Ленточном бору. Как сообщает "В курсе 22", выше дамбы теперь стоит вода, а территория рядом начала заболачиваться.

По словам недовольного горожанина, неизвестные разрыли ямы и перекрыли поверхностный сток воды. Выше импровизированной дамбы теперь застаивается вода.

Он обратил внимание, что сосны не переносят влагу и скоро начнут погибать. Кроме того, территория стала подтапливаться и вода скоро зайдет на Трассу здоровья. При этом уже сейчас там сложно пройти пешком или проехать на велосипеде.