Житель Алтая откусил нос односельчанину за недостаточную радость его приходу в гости

Уголовное дело направлено в суд

04 июня 2024, 12:00, ИА Амител

Слепок человеческого носа / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае будут судить мужчину, который дважды устроил потасовку с односельчанами в гостях у них, пишет газета Хабарского района "Вестник целины".

"За сравнительно короткое время мужчина дважды попал в поле зрения сотрудников полиции", – отмечает издание.

В первом случае житель райцентра пришел в гости к супругам-односельчанам. Во время распития алкоголя произошла ссора, в ходе которой женщина попыталась выпроводить гостя. В результате драки оба мужчины получили телесные повреждения.

Через некоторое время сельчанин пришел в гости к другому знакомому, который, как оказалось, не обрадовался неожиданному визиту. После ссоры мужчины устроили драку, в ходе которой гость откусил хозяину дома кончик носа.