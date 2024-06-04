НОВОСТИПроисшествия

Житель Алтая откусил нос односельчанину за недостаточную радость его приходу в гости

Уголовное дело направлено в суд

04 июня 2024, 12:00, ИА Амител

Слепок человеческого носа / Фото: unsplash.com
Слепок человеческого носа / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае будут судить мужчину, который дважды устроил потасовку с односельчанами в гостях у них, пишет газета Хабарского района "Вестник целины".

"За сравнительно короткое время мужчина дважды попал в поле зрения сотрудников полиции", – отмечает издание.

В первом случае житель райцентра пришел в гости к супругам-односельчанам. Во время распития алкоголя произошла ссора, в ходе которой женщина попыталась выпроводить гостя. В результате драки оба мужчины получили телесные повреждения.

Через некоторое время сельчанин пришел в гости к другому знакомому, который, как оказалось, не обрадовался неожиданному визиту. После ссоры мужчины устроили драку, в ходе которой гость откусил хозяину дома кончик носа.

Алтайский край Криминал Нападения на людей

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

12:33:17 04-06-2024

Мужику надо было все валить на бездомную собаку - забежала, откусила, убежала!!! А сколько благородного воя бы в комментах сейчас было😁

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:36:09 04-06-2024

Хорошо хоть кончик носа. Что-то ему нигде не были рады. Незваный гость хуже ,,,,,,

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:47:36 04-06-2024

Гость (15:36:09 04-06-2024) Хорошо хоть кончик носа. Что-то ему нигде не были рады. Незв... Эту поговорку по просьбе татар переделали. Что бы татары не обижалась, нужно говорить : "Не званый гость, лучше татарина" (но это не точно)

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:30:36 04-06-2024

Привитый хоть, нет? Отловить - в приют на передержку - усыпить, если не найдется хозяин! А если бы на ребенка кинулся и откусил...?

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

19:03:01 04-06-2024

Гость (17:30:36 04-06-2024) Привитый хоть, нет? Отловить - в приют на передержку - усыпи... тут местные живодеры завсегда готовы выехать.

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:36:25 04-06-2024

Элен без ребят (19:03:01 04-06-2024) тут местные живодеры завсегда готовы выехать. ... Местные живодеры не путают божий дар с яичницей. Как и блоховозов с людьми, болезная мизулина.

  16 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров