Житель Алтая откусил нос односельчанину за недостаточную радость его приходу в гости
Уголовное дело направлено в суд
04 июня 2024, 12:00, ИА Амител
В Алтайском крае будут судить мужчину, который дважды устроил потасовку с односельчанами в гостях у них, пишет газета Хабарского района "Вестник целины".
"За сравнительно короткое время мужчина дважды попал в поле зрения сотрудников полиции", – отмечает издание.
В первом случае житель райцентра пришел в гости к супругам-односельчанам. Во время распития алкоголя произошла ссора, в ходе которой женщина попыталась выпроводить гостя. В результате драки оба мужчины получили телесные повреждения.
Через некоторое время сельчанин пришел в гости к другому знакомому, который, как оказалось, не обрадовался неожиданному визиту. После ссоры мужчины устроили драку, в ходе которой гость откусил хозяину дома кончик носа.
12:33:17 04-06-2024
Мужику надо было все валить на бездомную собаку - забежала, откусила, убежала!!! А сколько благородного воя бы в комментах сейчас было😁
15:36:09 04-06-2024
Хорошо хоть кончик носа. Что-то ему нигде не были рады. Незваный гость хуже ,,,,,,
16:47:36 04-06-2024
Гость (15:36:09 04-06-2024) Хорошо хоть кончик носа. Что-то ему нигде не были рады. Незв... Эту поговорку по просьбе татар переделали. Что бы татары не обижалась, нужно говорить : "Не званый гость, лучше татарина" (но это не точно)
17:30:36 04-06-2024
Привитый хоть, нет? Отловить - в приют на передержку - усыпить, если не найдется хозяин! А если бы на ребенка кинулся и откусил...?
19:03:01 04-06-2024
Гость (17:30:36 04-06-2024) Привитый хоть, нет? Отловить - в приют на передержку - усыпи... тут местные живодеры завсегда готовы выехать.
22:36:25 04-06-2024
Элен без ребят (19:03:01 04-06-2024) тут местные живодеры завсегда готовы выехать. ... Местные живодеры не путают божий дар с яичницей. Как и блоховозов с людьми, болезная мизулина.