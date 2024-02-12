Барнаулец пожаловался на долгое ожидание трамваев

По словам местного жителя, нужного вагона ему пришлось дожидаться 45 минут

12 февраля 2024, 14:31, ИА Амител

Трамвай в Барнауле / Фото: amic.ru

Житель Барнаула пожаловался в соцсетях на долгое ожидание трамваев.

Сообществу Barnaul 22 мужчина рассказал, что 12 февраля в 07:15 пришел на остановку "Трактовая", но трамвай № 7 прибыл только спустя 40 минут, а № 9 – через 45 минут.

"Это вообще нормальная ситуация для раннего утра? Может быть, надо больше трамваев? Раньше, я помню, нормально же было", – возмутился горожанин.

Ранее другой житель Барнаула пожаловался на работу трамвая № 5, который приходится ждать по 25 минут.