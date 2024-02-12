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Барнаулец пожаловался на долгое ожидание трамваев

По словам местного жителя, нужного вагона ему пришлось дожидаться 45 минут

12 февраля 2024, 14:31, ИА Амител

Трамвай в Барнауле / Фото: amic.ru
Трамвай в Барнауле / Фото: amic.ru

Житель Барнаула пожаловался в соцсетях на долгое ожидание трамваев.

Сообществу Barnaul 22 мужчина рассказал, что 12 февраля в 07:15 пришел на остановку "Трактовая", но трамвай № 7 прибыл только спустя 40 минут, а № 9 – через 45 минут. 

"Это вообще нормальная ситуация для раннего утра? Может быть, надо больше трамваев? Раньше, я помню, нормально же было", – возмутился горожанин.

Ранее другой житель Барнаула пожаловался на работу трамвая № 5, который приходится ждать по 25 минут.

Барнаул жалобы и просьбы общественный транспорт

Комментарии 27

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Гость

14:40:45 12-02-2024

Жалуемся на транспорт каждый день. Ну не слышит людей хозяева города!!!!!!

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Элен без ребят

15:01:41 12-02-2024

Гость (14:40:45 12-02-2024) Жалуемся на транспорт каждый день. Ну не слышит людей хозяев... вообще то, хозяевами города и страны должны быть их жители, но что-то пошло не так в 1991 году и теперь у нас нет ни города, ни страны, но есть хозяева.

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Гость

16:58:15 12-02-2024

Элен без ребят (15:01:41 12-02-2024) вообще то, хозяевами города и страны должны быть их жители, ... Наивность переходящая в недоразвитость.

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Гость

14:41:31 12-02-2024

Не прошло и дня как очередной барнаулец жалуются в Спортлото

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Гость

14:43:46 12-02-2024

снова жалоба. снова вконтактыш. снова Б22. ничего нового...

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Гость

20:07:18 12-02-2024

Гость (14:43:46 12-02-2024) снова жалоба. снова вконтактыш. снова Б22. ничего нового...... неужели на амике так мало вконтактышей из Б22? всего лишь 7 дизлайков...

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Гость

14:43:58 12-02-2024

Жалуемся на транспорт каждый день. Ну не слышит людей хозяева города!!!!!! Ну не хотят работать!!! Ну покиньте свое рабочее место!

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Гость

15:00:05 12-02-2024

Гость (14:43:58 12-02-2024) Жалуемся на транспорт каждый день. Ну не слышит людей хозяев... Чиновники по факту хозяева города, а хозяин - барин.

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не просто не слышат, а глухая

20:26:00 12-02-2024

Гость (14:43:58 12-02-2024) Жалуемся на транспорт каждый день. Ну не слышит людей хозяев... да не просто не слышат

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Гость

14:53:42 12-02-2024

Пацаны смотрят вдаль и верят. Но трамвай не едет пока.

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Гость

15:03:58 12-02-2024

Может быть, надо больше трамваев? Раньше, я помню, нормально же было", – возмутился горожанин. Счас! в депо вам нарисуют быстро десятка два-три трамваев и помчатся они по улицам города! Удивляет наивность нашего населения! Этим трамваям по 40-50лет, их поставки были еще при советской власти, в стране СССР!! И за последние десятилетия не было поставлено ни одного вагона. И вообще - можете забыть про то как они хорошо ходили, в ближайшие годы лучше не будет.

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Гость

16:17:27 12-02-2024

Гость (15:03:58 12-02-2024) Может быть, надо больше трамваев? Раньше, я помню, нормально... Ну т.е. все норм, все зашибись, не надо ныть.

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Андрей

20:13:17 12-02-2024

Гость (15:03:58 12-02-2024) Может быть, надо больше трамваев? Раньше, я помню, нормально... Надо поджопный транспорт слуг города продать и купить больше белорусских трамваев. Кто за!

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Змей

00:05:16 13-02-2024

Андрей (20:13:17 12-02-2024) Надо поджопный транспорт слуг города продать и купить больше... не будет такого, забудьте. Готовьтесь к часовым ожиданиям электротранспорта. Автобусы стали ходить по одному в час и трамваи скоро будут ходить также

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Гость

19:51:51 12-02-2024

А разве только трамваи! Сегодня в приложении стоит 24й автобус на Кавалерийской.Время 17-30, час пик, по логике, должен ехать за людьми в город...Но, нет, разворачивается...и исчезает! Все! На линии остается один 24й! Выехать от Пассажа, от Ультры до Березки невозможно! Либо, пересадка, либо 2 остановки пешком. А климат у нас к пешим прогулкам не очень располагает. В минус 16 с ветром, как сегодня. Кому это интересно?

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Гость

22:08:51 12-02-2024

Гость (19:51:51 12-02-2024) А разве только трамваи! Сегодня в приложении стоит 24й автоб... шла сегодня пешком полчаса - пришлось....

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александр

21:31:52 12-02-2024

10-ка на КХВ приходит в 18-10 а следующая в 18-50, (в сторону Северо-западной) так каждый день, что диспетчер или руководитель Горэлектросети это не знают?

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Светлана

21:48:10 12-02-2024

Сегодня утром тоже не было трамвая 3 маршрут. Прошло 2 трамвая 10 маршрута, 7 и 9 трамвай. Из за долгого ожидания опоздала...

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Иван

22:17:26 12-02-2024

Пешком ходить полезно Лыжи, коньки тоже неплохо

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Гость

11:47:57 13-02-2024

Иван (22:17:26 12-02-2024) Пешком ходить полезно Лыжи, коньки тоже неплохо ... Особенно в гололед.

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Гость

22:21:46 12-02-2024

Сегодня утром 20 автобус тоже ждала 25 минут на Балтийская. Подъехал почти битком набитый.

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Гость

23:59:34 12-02-2024

Да уж!

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Змей

00:02:31 13-02-2024

А вы забудьте про 5-ти минутные интервалы ожидания трамваев. Так как было раньше, так уже не будет никогда. В будущем интервалы ожидания электротранспорта на всех маршрутах будут только расти, равно, как уже выросли на многих автобусных маршрутах. Если сможете дождаться за час одного из трамвайных маршрутов уже хорошо будет

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гость

11:39:41 13-02-2024

С трамваями большая проблема. Очень на намеренное вредительство похоже. Десятка, например, постоянно " отжигает" - идут два три трамвая с интервалом 3 минуты, далее получасовой пробел. После шести вечера в лучшем случае минут 20 ждать трамвая. Когда пересменка вечером трамваи идут в третье депо сплошным потоком. А если нужно дальше -твои проблемы. На улице минус 30- тоже твои проблемы. Стой жди.

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Акакий

13:04:57 13-02-2024

А чего ещё можно ожидать ,если за движением нет никакого нормального контроля.Что хочу то и ворочу.А с другой стороны-нет достаточного количества трамваев.Насколько я информирован ,то предприятие само занимается восстановлением старых трамваев и в общем то неплохие трамваи получаются.Видели ,жёлтенькие такие.Так вот эти 700 млн.руб. нужно было потратить не на покупку 10 сомнительных белорусских трамваев,а на восстановление 100 старых наших и проблема с ними была бы решена на ближайшие 20 лет.Однако ,судя по всему ,городской власти далеки наши проблемы.

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Гость

16:56:17 13-02-2024

А где эти самые белорусские трамваи, величайшее чудо в подлунном мире, которое нам не так давно анонсировали?

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Гость

17:05:46 13-02-2024

Посмотрите на сайте http://www.traffic22.ru/ , там много маршрутов по 1-2 транспортному средству ползают утром и после 18:00 часов, а после 19:00 часов совсем исчезают.

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