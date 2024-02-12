Барнаулец пожаловался на долгое ожидание трамваев
По словам местного жителя, нужного вагона ему пришлось дожидаться 45 минут
12 февраля 2024, 14:31, ИА Амител
Трамвай в Барнауле / Фото: amic.ru
Житель Барнаула пожаловался в соцсетях на долгое ожидание трамваев.
Сообществу Barnaul 22 мужчина рассказал, что 12 февраля в 07:15 пришел на остановку "Трактовая", но трамвай № 7 прибыл только спустя 40 минут, а № 9 – через 45 минут.
"Это вообще нормальная ситуация для раннего утра? Может быть, надо больше трамваев? Раньше, я помню, нормально же было", – возмутился горожанин.
Ранее другой житель Барнаула пожаловался на работу трамвая № 5, который приходится ждать по 25 минут.
14:40:45 12-02-2024
Жалуемся на транспорт каждый день. Ну не слышит людей хозяева города!!!!!!
15:01:41 12-02-2024
Гость (14:40:45 12-02-2024) Жалуемся на транспорт каждый день. Ну не слышит людей хозяев... вообще то, хозяевами города и страны должны быть их жители, но что-то пошло не так в 1991 году и теперь у нас нет ни города, ни страны, но есть хозяева.
16:58:15 12-02-2024
Элен без ребят (15:01:41 12-02-2024) вообще то, хозяевами города и страны должны быть их жители, ... Наивность переходящая в недоразвитость.
14:41:31 12-02-2024
Не прошло и дня как очередной барнаулец жалуются в Спортлото
14:43:46 12-02-2024
снова жалоба. снова вконтактыш. снова Б22. ничего нового...
20:07:18 12-02-2024
Гость (14:43:46 12-02-2024) снова жалоба. снова вконтактыш. снова Б22. ничего нового...... неужели на амике так мало вконтактышей из Б22? всего лишь 7 дизлайков...
14:43:58 12-02-2024
Жалуемся на транспорт каждый день. Ну не слышит людей хозяева города!!!!!! Ну не хотят работать!!! Ну покиньте свое рабочее место!
15:00:05 12-02-2024
Гость (14:43:58 12-02-2024) Жалуемся на транспорт каждый день. Ну не слышит людей хозяев... Чиновники по факту хозяева города, а хозяин - барин.
20:26:00 12-02-2024
Гость (14:43:58 12-02-2024) Жалуемся на транспорт каждый день. Ну не слышит людей хозяев... да не просто не слышат
14:53:42 12-02-2024
Пацаны смотрят вдаль и верят. Но трамвай не едет пока.
15:03:58 12-02-2024
Может быть, надо больше трамваев? Раньше, я помню, нормально же было", – возмутился горожанин. Счас! в депо вам нарисуют быстро десятка два-три трамваев и помчатся они по улицам города! Удивляет наивность нашего населения! Этим трамваям по 40-50лет, их поставки были еще при советской власти, в стране СССР!! И за последние десятилетия не было поставлено ни одного вагона. И вообще - можете забыть про то как они хорошо ходили, в ближайшие годы лучше не будет.
16:17:27 12-02-2024
Гость (15:03:58 12-02-2024) Может быть, надо больше трамваев? Раньше, я помню, нормально... Ну т.е. все норм, все зашибись, не надо ныть.
20:13:17 12-02-2024
Гость (15:03:58 12-02-2024) Может быть, надо больше трамваев? Раньше, я помню, нормально... Надо поджопный транспорт слуг города продать и купить больше белорусских трамваев. Кто за!
00:05:16 13-02-2024
Андрей (20:13:17 12-02-2024) Надо поджопный транспорт слуг города продать и купить больше... не будет такого, забудьте. Готовьтесь к часовым ожиданиям электротранспорта. Автобусы стали ходить по одному в час и трамваи скоро будут ходить также
19:51:51 12-02-2024
А разве только трамваи! Сегодня в приложении стоит 24й автобус на Кавалерийской.Время 17-30, час пик, по логике, должен ехать за людьми в город...Но, нет, разворачивается...и исчезает! Все! На линии остается один 24й! Выехать от Пассажа, от Ультры до Березки невозможно! Либо, пересадка, либо 2 остановки пешком. А климат у нас к пешим прогулкам не очень располагает. В минус 16 с ветром, как сегодня. Кому это интересно?
22:08:51 12-02-2024
Гость (19:51:51 12-02-2024) А разве только трамваи! Сегодня в приложении стоит 24й автоб... шла сегодня пешком полчаса - пришлось....
21:31:52 12-02-2024
10-ка на КХВ приходит в 18-10 а следующая в 18-50, (в сторону Северо-западной) так каждый день, что диспетчер или руководитель Горэлектросети это не знают?
21:48:10 12-02-2024
Сегодня утром тоже не было трамвая 3 маршрут. Прошло 2 трамвая 10 маршрута, 7 и 9 трамвай. Из за долгого ожидания опоздала...
22:17:26 12-02-2024
Пешком ходить полезно Лыжи, коньки тоже неплохо
11:47:57 13-02-2024
Иван (22:17:26 12-02-2024) Пешком ходить полезно Лыжи, коньки тоже неплохо ... Особенно в гололед.
22:21:46 12-02-2024
Сегодня утром 20 автобус тоже ждала 25 минут на Балтийская. Подъехал почти битком набитый.
23:59:34 12-02-2024
Да уж!
00:02:31 13-02-2024
А вы забудьте про 5-ти минутные интервалы ожидания трамваев. Так как было раньше, так уже не будет никогда. В будущем интервалы ожидания электротранспорта на всех маршрутах будут только расти, равно, как уже выросли на многих автобусных маршрутах. Если сможете дождаться за час одного из трамвайных маршрутов уже хорошо будет
11:39:41 13-02-2024
С трамваями большая проблема. Очень на намеренное вредительство похоже. Десятка, например, постоянно " отжигает" - идут два три трамвая с интервалом 3 минуты, далее получасовой пробел. После шести вечера в лучшем случае минут 20 ждать трамвая. Когда пересменка вечером трамваи идут в третье депо сплошным потоком. А если нужно дальше -твои проблемы. На улице минус 30- тоже твои проблемы. Стой жди.
13:04:57 13-02-2024
А чего ещё можно ожидать ,если за движением нет никакого нормального контроля.Что хочу то и ворочу.А с другой стороны-нет достаточного количества трамваев.Насколько я информирован ,то предприятие само занимается восстановлением старых трамваев и в общем то неплохие трамваи получаются.Видели ,жёлтенькие такие.Так вот эти 700 млн.руб. нужно было потратить не на покупку 10 сомнительных белорусских трамваев,а на восстановление 100 старых наших и проблема с ними была бы решена на ближайшие 20 лет.Однако ,судя по всему ,городской власти далеки наши проблемы.
16:56:17 13-02-2024
А где эти самые белорусские трамваи, величайшее чудо в подлунном мире, которое нам не так давно анонсировали?
17:05:46 13-02-2024
Посмотрите на сайте http://www.traffic22.ru/ , там много маршрутов по 1-2 транспортному средству ползают утром и после 18:00 часов, а после 19:00 часов совсем исчезают.