Барнаулец пожаловался на работу трамвая, который приходится ждать по 25 минут
По его словам, интервалы движения на маршруте большие, а в самих вагонах невозможно протолкнуться
07 февраля 2024, 14:30, ИА Амител
Житель Барнаула пожаловался на работу трамвая № 5. По его словам, транспорт приходится ждать по 15-20 минут, рассказал он amic.ru.
Мужчина отмечает, что днем 6 февраля он пытался уехать с остановки "Анатолия" на Красноармейском проспекте.
"Я 25 минут ждал "пятерку", вагон № 3080. Хотя по "умному транспорту" он стояла на Старом базаре. Пришла переполненная. Кондуктор даже не смогла пройти до задней площадки и взять деньги за проезд", – рассказал пенсионер, представившийся Геннадием.
С его слов, такая ситуация повторяется изо дня в день. Интервалы движения на маршруте составляют от 15 до 30 минут.
"Они куда делись-то, что за саботаж? Дозвониться до транспортного отдела невозможно, трубку никто не берет", – возмутился горожанин.
Отметим, что в последнее время число возмущений барнаульцев на работу общественного транспорта серьезно возросло. Горожане массово жалуются на долгое ожидание автобусов, переполненность, проезд мимо остановок.
15:45:04 07-02-2024
Комитет по транспорту Барнаула отказывается представить на сайте города согласованные по договорам интервалы движения общественного транспорта. Предлагаю всем требовать такую информацию от Администрации письменно и обращениями на сайте.
16:26:38 07-02-2024
Гость (15:45:04 07-02-2024) Комитет по транспорту Барнаула отказывается представить на с... Вот-вот! Когда начинал работать Шеломенцев, на всех остановках появились таблички с обозначением маршрутов, начала, окончания работы и интервалы. Потом таблички исчезли. Похоже, никто эти параметры теперь не устанавливает. Перевозчики сами решают, когда им работать и сколько. Такая же анархия на электротранспорте.
16:33:46 07-02-2024
Гость (15:45:04 07-02-2024) Комитет по транспорту Барнаула отказывается представить на с... А почему не подписать ответственному чинушке вольную и не нанять порядочного работника ?
15:59:48 07-02-2024
Полностью подтверждаю и поддерживаю. Каждый день одно и тоже
17:54:41 07-02-2024
В Интернете легко можно найти плановые расписания движения трамваев. Проблема в том, что они часто не соблюдаются.
19:33:05 17-02-2024
Гость (17:54:41 07-02-2024) В Интернете легко можно найти плановые расписания движения т... Значит надо менять расписание трамваев. И делать интервалы не раз в 5-7 минут, как было раньше, а раз в 15-20 минут, раз водителей не хватает. Пусть вагонов будет мало, зато честно!
19:19:22 07-02-2024
Что происходит а городе? Полная неуправляемая картина. Что случилось?
20:24:01 07-02-2024
Автобус 1 (Единица) ходит ОЧЕНЬ редко, 1 раз в 30-40 минут.
21:55:50 07-02-2024
Общественный транспорт в г. Барнауле - это уже настолько нереально, что проще про него забыть вообще.
07:11:47 08-02-2024
Да, с общественным транспортом беда, раньше такого не было. Это все таки от мэра зависит.
12:45:06 08-02-2024
Обратите внимание на 4, их вообще два на маршруте.
19:35:51 17-02-2024
Гость (12:45:06 08-02-2024) Обратите внимание на 4, их вообще два на маршруте.... Этим маршрутом №4 никто не пользуется. Его гораздо проще и выгодней отменить, чем увеличивать количество единиц на маршруте. Тоже самое следует сделать и с маршрутом №3 и направить свободные вагоны на усиление других маршрутов. На Восточном у большинства есть машины