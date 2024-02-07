Барнаулец пожаловался на работу трамвая, который приходится ждать по 25 минут

По его словам, интервалы движения на маршруте большие, а в самих вагонах невозможно протолкнуться

07 февраля 2024, 14:30, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Житель Барнаула пожаловался на работу трамвая № 5. По его словам, транспорт приходится ждать по 15-20 минут, рассказал он amic.ru.

Мужчина отмечает, что днем 6 февраля он пытался уехать с остановки "Анатолия" на Красноармейском проспекте.

"Я 25 минут ждал "пятерку", вагон № 3080. Хотя по "умному транспорту" он стояла на Старом базаре. Пришла переполненная. Кондуктор даже не смогла пройти до задней площадки и взять деньги за проезд", – рассказал пенсионер, представившийся Геннадием.

С его слов, такая ситуация повторяется изо дня в день. Интервалы движения на маршруте составляют от 15 до 30 минут.

"Они куда делись-то, что за саботаж? Дозвониться до транспортного отдела невозможно, трубку никто не берет", – возмутился горожанин.

Отметим, что в последнее время число возмущений барнаульцев на работу общественного транспорта серьезно возросло. Горожане массово жалуются на долгое ожидание автобусов, переполненность, проезд мимо остановок.