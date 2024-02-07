НОВОСТИОбщество

Барнаулец пожаловался на работу трамвая, который приходится ждать по 25 минут

По его словам, интервалы движения на маршруте большие, а в самих вагонах невозможно протолкнуться

07 февраля 2024, 14:30, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Житель Барнаула пожаловался на работу трамвая № 5. По его словам, транспорт приходится ждать по 15-20 минут, рассказал он amic.ru.

Мужчина отмечает, что днем 6 февраля он пытался уехать с остановки "Анатолия" на Красноармейском проспекте.

"Я 25 минут ждал "пятерку", вагон № 3080. Хотя по "умному транспорту" он стояла на Старом базаре. Пришла переполненная. Кондуктор даже не смогла пройти до задней площадки и взять деньги за проезд", – рассказал пенсионер, представившийся Геннадием.

С его слов, такая ситуация повторяется изо дня в день. Интервалы движения на маршруте составляют от 15 до 30 минут.

"Они куда делись-то, что за саботаж? Дозвониться до транспортного отдела невозможно, трубку никто не берет", – возмутился горожанин.

Отметим, что в последнее время число возмущений барнаульцев на работу общественного транспорта серьезно возросло. Горожане массово жалуются на долгое ожидание автобусов, переполненность, проезд мимо остановок.

Ситуация на остановке

В Барнауле пожаловались на переполненные трамваи маршрута № 2

По словам пассажирки, первый вагон набивается битком, а второй приезжает уже забитым
НОВОСТИТранспорт

Барнаул жалобы и просьбы общественный транспорт

Комментарии 12

Avatar Picture
Гость

15:45:04 07-02-2024

Комитет по транспорту Барнаула отказывается представить на сайте города согласованные по договорам интервалы движения общественного транспорта. Предлагаю всем требовать такую информацию от Администрации письменно и обращениями на сайте.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:26:38 07-02-2024

Гость (15:45:04 07-02-2024) Комитет по транспорту Барнаула отказывается представить на с... Вот-вот! Когда начинал работать Шеломенцев, на всех остановках появились таблички с обозначением маршрутов, начала, окончания работы и интервалы. Потом таблички исчезли. Похоже, никто эти параметры теперь не устанавливает. Перевозчики сами решают, когда им работать и сколько. Такая же анархия на электротранспорте.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:33:46 07-02-2024

Гость (15:45:04 07-02-2024) Комитет по транспорту Барнаула отказывается представить на с... А почему не подписать ответственному чинушке вольную и не нанять порядочного работника ?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:59:48 07-02-2024

Полностью подтверждаю и поддерживаю. Каждый день одно и тоже

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:54:41 07-02-2024

В Интернете легко можно найти плановые расписания движения трамваев. Проблема в том, что они часто не соблюдаются.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Змей

19:33:05 17-02-2024

Гость (17:54:41 07-02-2024) В Интернете легко можно найти плановые расписания движения т... Значит надо менять расписание трамваев. И делать интервалы не раз в 5-7 минут, как было раньше, а раз в 15-20 минут, раз водителей не хватает. Пусть вагонов будет мало, зато честно!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Вообще

19:19:22 07-02-2024

Что происходит а городе? Полная неуправляемая картина. Что случилось?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:24:01 07-02-2024

Автобус 1 (Единица) ходит ОЧЕНЬ редко, 1 раз в 30-40 минут.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:55:50 07-02-2024

Общественный транспорт в г. Барнауле - это уже настолько нереально, что проще про него забыть вообще.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Айти

07:11:47 08-02-2024

Да, с общественным транспортом беда, раньше такого не было. Это все таки от мэра зависит.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:45:06 08-02-2024

Обратите внимание на 4, их вообще два на маршруте.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Автолюбитель

19:35:51 17-02-2024

Гость (12:45:06 08-02-2024) Обратите внимание на 4, их вообще два на маршруте.... Этим маршрутом №4 никто не пользуется. Его гораздо проще и выгодней отменить, чем увеличивать количество единиц на маршруте. Тоже самое следует сделать и с маршрутом №3 и направить свободные вагоны на усиление других маршрутов. На Восточном у большинства есть машины

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров