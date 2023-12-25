Барнаулец пожаловался на работу терминала в автобусе

По словам горожанина, поездка обошлась ему в 78 рублей

25 декабря 2023, 18:35, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

Житель Барнаула в социальных сетях пожаловался на работу терминала оплаты в автобусе № 57. Об этом рассказали в сообществе "В курсе 22".

"Как обычно рассчитываюсь за проезд, у меня транспортная карта "Электронный Барнаул". Прикладываю к терминалу, он издает шум, как будто печатается билет, но билет не выходит", – рассказал автор сообщения.

По его словам, кондуктор посоветовал еще несколько раз приложить карту, а после третьей попытки билет пассажиру все-таки удалось получить.

При этом, как отметил горожанин, стоимость проезда на автобусе для него составила 78 рублей, потому что деньги снялись с карты несколько раз.