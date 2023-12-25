Барнаулец пожаловался на работу терминала в автобусе
По словам горожанина, поездка обошлась ему в 78 рублей
25 декабря 2023, 18:35, ИА Амител
Фото: "В курсе 22"
Житель Барнаула в социальных сетях пожаловался на работу терминала оплаты в автобусе № 57. Об этом рассказали в сообществе "В курсе 22".
"Как обычно рассчитываюсь за проезд, у меня транспортная карта "Электронный Барнаул". Прикладываю к терминалу, он издает шум, как будто печатается билет, но билет не выходит", – рассказал автор сообщения.
По его словам, кондуктор посоветовал еще несколько раз приложить карту, а после третьей попытки билет пассажиру все-таки удалось получить.
При этом, как отметил горожанин, стоимость проезда на автобусе для него составила 78 рублей, потому что деньги снялись с карты несколько раз.
20:28:02 25-12-2023
Ну пиши-звони ты в Центртранс, оспаривай платежи, что толку в инете страдать.
06:30:49 26-12-2023
Специально вкидывают, хотят общественное мнение изменить. Типа терминалы глючат, нафиг они нужны, лучше наликом платить или переводами на личные карты...
09:16:32 26-12-2023
Зачем карты в руки кондуктору даете, не работает - -её проблемы.