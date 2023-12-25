Барнаульцам рассказали, как будет ходить общественный транспорт в новогодние дни

Меньше транспорта на маршрутах будет только три дня

25 декабря 2023, 17:11, ИА Амител

Фото: сообщество транспорта в Барнауле

Власти Барнаула обсудили работу общественного транспорта в новогодние праздничные дни, сообщает мэрия.

31 декабря пассажирский транспорт будет работать согласно действующему расписанию выходного дня. То есть с увеличенным интервалом.

"1 и 2 января – с сокращением утренних рейсов", – отметил глава комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин.

С 3 по 8 января общественный транспорт будет ходить по расписанию выходного дня.