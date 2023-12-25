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Барнаульцам рассказали, как будет ходить общественный транспорт в новогодние дни

Меньше транспорта на маршрутах будет только три дня

25 декабря 2023, 17:11, ИА Амител

Фото: сообщество транспорта в Барнауле
Фото: сообщество транспорта в Барнауле

Власти Барнаула обсудили работу общественного транспорта в новогодние праздничные дни, сообщает мэрия.

31 декабря пассажирский транспорт будет работать согласно действующему расписанию выходного дня. То есть с увеличенным интервалом.

"1 и 2 января – с сокращением утренних рейсов", – отметил глава комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин.

С 3 по 8 января общественный транспорт будет ходить по расписанию выходного дня.

Барнаул общественный транспорт Новый год
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Комментарии 9

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Гость

21:48:32 25-12-2023

В переводе на нормальный русский язык (как Доцент учил) это значит, что в эти дни хрен какого автобуса либо трамвая нужного дождёшься. Разве что случайно попадёшь.

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гость

07:19:01 26-12-2023

никак, от слова совсем

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Гость

07:24:36 26-12-2023

ничего. Поеду на биби-такси..

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Оксана

07:54:59 26-12-2023

А сто с повышением оплаты за проезд до 35? Или это фейк?

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РК

10:13:46 26-12-2023

Я думал они тоже уйдут на две недели отдыха!)))) не, на че, они и так ели ходят!!!!

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Сергей

15:46:03 26-12-2023

Ничего, нам же обещал Губернатор, что новые трамваи поедут. Справятся поди) PS дождёмся ли мы их запуска?

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Гость

12:47:26 27-12-2023

Оксана (07:54:59 26-12-2023) А сто с повышением оплаты за проезд до 35? Или это фейк? ... Нет, не фейк, после нового года за проезд 35 рублей будет

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Анон

22:15:32 28-12-2023

Этот транспорт и так еле ходит. На работу с утра не уехать, одна 7 троллейбус ходит либо с большим интервалом с конечной, либо из депо. Я пока дойду до остановки, где она выезжает по нужному мне времени я на работу 100 раз опоздаю.... И вечером то едет в нужное время, как раньше, то и вовсе нет, приходится идти пешком. Отвратительно стал ходить

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Гость

18:19:50 30-12-2023

После открытия моста, транспорт стал ходить ОТВРАТИТЕЛЬНО!!!

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