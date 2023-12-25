Барнаульцам рассказали, как будет ходить общественный транспорт в новогодние дни
Меньше транспорта на маршрутах будет только три дня
25 декабря 2023, 17:11, ИА Амител
Фото: сообщество транспорта в Барнауле
Власти Барнаула обсудили работу общественного транспорта в новогодние праздничные дни, сообщает мэрия.
31 декабря пассажирский транспорт будет работать согласно действующему расписанию выходного дня. То есть с увеличенным интервалом.
"1 и 2 января – с сокращением утренних рейсов", – отметил глава комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин.
С 3 по 8 января общественный транспорт будет ходить по расписанию выходного дня.
Читайте также в сюжете: Новый год - 2024
21:48:32 25-12-2023
В переводе на нормальный русский язык (как Доцент учил) это значит, что в эти дни хрен какого автобуса либо трамвая нужного дождёшься. Разве что случайно попадёшь.
07:19:01 26-12-2023
никак, от слова совсем
07:24:36 26-12-2023
ничего. Поеду на биби-такси..
07:54:59 26-12-2023
А сто с повышением оплаты за проезд до 35? Или это фейк?
10:13:46 26-12-2023
Я думал они тоже уйдут на две недели отдыха!)))) не, на че, они и так ели ходят!!!!
15:46:03 26-12-2023
Ничего, нам же обещал Губернатор, что новые трамваи поедут. Справятся поди) PS дождёмся ли мы их запуска?
12:47:26 27-12-2023
Оксана (07:54:59 26-12-2023) А сто с повышением оплаты за проезд до 35? Или это фейк? ... Нет, не фейк, после нового года за проезд 35 рублей будет
22:15:32 28-12-2023
Этот транспорт и так еле ходит. На работу с утра не уехать, одна 7 троллейбус ходит либо с большим интервалом с конечной, либо из депо. Я пока дойду до остановки, где она выезжает по нужному мне времени я на работу 100 раз опоздаю.... И вечером то едет в нужное время, как раньше, то и вовсе нет, приходится идти пешком. Отвратительно стал ходить
18:19:50 30-12-2023
После открытия моста, транспорт стал ходить ОТВРАТИТЕЛЬНО!!!