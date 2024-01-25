В Барнауле пожаловались на переполненные трамваи маршрута № 2

По словам пассажирки, первый вагон набивается битком, а второй приезжает уже забитым

25 января 2024, 22:29, ИА Амител

Ситуация на остановке "Тейси" вечером / Фото: "Инцидент Барнаул"

Жительница Барнаула пожаловалась на переполненные трамваи маршрута №2, на которых невозможно уехать с остановки "Тейси" на улице Попова. Как сообщает "Инцидент Барнаул", проблемы возникают в вечерний час пик – в 17:00 вагон набивается битком.

"Через 10 минут приезжает такой же, даже двери не закрываются!" – добавила женщина. По словам пассажирки, жалобы не дают результата.