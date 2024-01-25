В Барнауле пожаловались на переполненные трамваи маршрута № 2
По словам пассажирки, первый вагон набивается битком, а второй приезжает уже забитым
25 января 2024, 22:29, ИА Амител
Ситуация на остановке "Тейси" вечером / Фото: "Инцидент Барнаул"
Жительница Барнаула пожаловалась на переполненные трамваи маршрута №2, на которых невозможно уехать с остановки "Тейси" на улице Попова. Как сообщает "Инцидент Барнаул", проблемы возникают в вечерний час пик – в 17:00 вагон набивается битком.
"Через 10 минут приезжает такой же, даже двери не закрываются!" – добавила женщина. По словам пассажирки, жалобы не дают результата.
04:22:00 26-01-2024
В Барнауле только жалуются. Город обидчивых терпил.
08:41:31 26-01-2024
Сегодня ехал на №2, вагон 3033... это полный и безоговорочный шлак. Трамвай покрашен по насквозь проржавевшим металлическим деталям свежей жёлтой краской... Это даже в пункте приёма металла не возьмут...
08:52:29 26-01-2024
Гость (08:41:31 26-01-2024) Сегодня ехал на №2, вагон 3033... это полный и безоговороч... А что вы хотите? Весь подвижной состав уже самортизирован на 2-3 круга. Вы поинтересуйтесь какого года производства этот трамвай. Все, кто в Барнауле оказываются из цивилизации, все со смехом комментируют трамваи и троллейбусы местные. Они даже с удивлением говорят - и ЭТО еще ходит? Причина проста - МУП ГЭТ. Электротранспорт муниципальный. Бюджет - дотационный. Что в крае, что в городе. Им на зарплаты не хватает денег, где тут про развитие… Глухая провинция, самая бедная территория в Сибири. Не в стране даже, сравниваем только с Сибирью.
09:28:29 26-01-2024
Гость (08:41:31 26-01-2024) Это даже в пункте приёма металла не возьмут..... А кто то пытался сдать целый трамвай?)
13:14:03 26-01-2024
Гость (09:28:29 26-01-2024) А кто то пытался сдать целый трамвай?) ... Ну, в позапрошлом году какая-то из районных администраций сдала же пару серых, с виду новых, Волг 3102... почему бы не сдать и трамвай?
13:28:11 26-01-2024
Гость (13:14:03 26-01-2024) Гость (09:28:29 26-01-2024) А кто то пытался сдать це... Как вариант. Выкупить частнику старый трамвай. Отремонтировать и гонять с 24 до 06ч по договорному тарифу)))
14:36:29 26-01-2024
Гость (13:28:11 26-01-2024) Как вариант. Выкупить частнику старый трамвай. Отремонтирова... Трамвай, я так думаю, тем боле старый, изрядный геморрой... Он ведь, кроме как утром и вечером, остальное время возит 3 калек и пяток бродящих между храмом, поликлиникой, собесом и марией ра старушек... а ведь это 21 тонна отличной чехословацкой стали, на которых не завернёшь домой пообедать и поспать часок... вот и приходится нарезать круги порожняком...
09:37:54 26-01-2024
Если бы администрация города не сидела в кабинетах а проводила рейды по городу то столько на штрафах заработала что на все бы хватало. Недавно была в городской администрации, в кабинете их собралось человек 5, я даже не все слышала, что мне разьяснял по моему вопросу. Хватит сидеть в кабинетах прогуляйтесь по городу если полдня и физически поработаете только польза вам.
09:58:25 26-01-2024
А где новые трамваи-то? Еще что-то отвалилось, или только токоприемник? Можно уже ставки делать, через какое время мы их увидим, и увидим ли в принципе.
11:25:07 26-01-2024
Гость (09:58:25 26-01-2024) А где новые трамваи-то? Еще что-то отвалилось, или только то... Тоже который день спрашиваю про новые трамваи. В ответ - тишина, только кто-то старательно ставит дислайки.
13:41:43 26-01-2024
Ишь чего удумала, в трамвае ездить! Ещё, поди, сидя? Пока чтр разрешается, оплатив 30 рублей, бежать за трамваем по рельсам. Пользуйтесь, пока на месте рельсов высотки не построили.