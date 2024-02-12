Барнаулец пожаловался на светофор, который мешает ему ездить по ночам

По мнению горожанина, устройство работает даже когда нет пешеходов

12 февраля 2024, 08:30, ИА Амител

Светофор на улице Северо-Западной / Изображение: Barnaul 22

Житель Барнаула пожаловался в соцсетях на светофор в районе остановки "Краевая спортивная школа" на улице Северо-Западной. По его мнению, здесь это устройство не нужно, так как оно только осложняет жизнь водителям по ночам.

"Кто придумал светофоры в таких местах? Еще и которые работают ночью? И это не единственное место, где ночью пешеходы, можно сказать, не ходят, а светофор работает!" – приводит слова горожанина Barnaul 22.

Кроме того, мужчина посетовал на обилие "лежачих полицейских" на улицах, где их через каждые "сто метров налепили".

Ранее другой житель Барнаула пожаловался на работу трамвая № 5, который приходится ждать по 25 минут.