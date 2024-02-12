Барнаулец пожаловался на светофор, который мешает ему ездить по ночам
По мнению горожанина, устройство работает даже когда нет пешеходов
12 февраля 2024, 08:30, ИА Амител
Житель Барнаула пожаловался в соцсетях на светофор в районе остановки "Краевая спортивная школа" на улице Северо-Западной. По его мнению, здесь это устройство не нужно, так как оно только осложняет жизнь водителям по ночам.
"Кто придумал светофоры в таких местах? Еще и которые работают ночью? И это не единственное место, где ночью пешеходы, можно сказать, не ходят, а светофор работает!" – приводит слова горожанина Barnaul 22.
Кроме того, мужчина посетовал на обилие "лежачих полицейских" на улицах, где их через каждые "сто метров налепили".
Ранее другой житель Барнаула пожаловался на работу трамвая № 5, который приходится ждать по 25 минут.
08:39:35 12-02-2024
По ночам нужно спать.
09:01:27 12-02-2024
Самый дебильный светофор для пешеходов на Загородной. Жилых домов рядом нет. Если в рабочее время там ещё хоть иногда бывают люди, то в выходные и вечером ни когда ни кого не видел. Что мешает его сделать с кнопкой не понятно.
10:12:00 12-02-2024
Гость (09:01:27 12-02-2024) Самый дебильный светофор для пешеходов на Загородной. Жилых ... а дома через Барнаулку не жилые получается?
09:08:48 12-02-2024
На счёт лежачих полицейских - согласен, неужели нет норматива через сколько метров их можно делать? А самый дебильный светофор дополнительный на Челюскинцев, 2 светофора через 50 метров работают не согласованно и проезжает 5 машин
09:09:25 12-02-2024
раз "барнаулец пожаловался", то на 99% это будет вконтактыш из Б22. создается такое чувство, что для регистрации там нужна справка от психиатра, о том что ты состоишь на учете... вконтактыши из Б22, это правда? или вы просто как мухи на запах собираетесь?
09:35:20 12-02-2024
А ещё прикол,когда пожарная машина или скорая ночью в часов эдак 2 или 3 едет с мигалками и (на минутку)со спец-сигналом и "орёт на всю улицу .
09:37:11 12-02-2024
гость (09:35:20 12-02-2024) А ещё прикол,когда пожарная машина или скорая ночью в часов ... это как раз нормально. они так предупреждают "жалующихся барнаульцев"
09:49:19 12-02-2024
гость (09:35:20 12-02-2024) А ещё прикол,когда пожарная машина или скорая ночью в часов ... Вот когда такой едущей без сигналов скорой в бочину въедет аналог Руденко, все будут орать "а че водила скорой ехал без спецсигналов". Поэтому так и едут.
09:40:57 12-02-2024
Как раз на Краев.спортшколе светофор нужен, там бесконечный поток пешеходов, которых периодически сбивают
10:19:29 12-02-2024
Гость (09:40:57 12-02-2024) Как раз на Краев.спортшколе светофор нужен, там бесконечный ... Да, ладно! Там как раз и без светофора все спокойно!!! Он там совершенно не нужен.
10:13:05 12-02-2024
Вам граждане вечно ни чего не нужно. А бюджет если не освоить, потом урежут. А как жить осваивателям народных средств тогда ? Отнеситесь с пониманием.
12:03:55 12-02-2024
Возле "Надежды" и дороги в сторону леса тоже 2 светофора очень близко и совершенно не согласованных. Видишь зеленый загорается, начинаешь трогаться, а это тот, который через 20 метров. Плюс работают круглосуточно, когда никого там нет! Лучше бы один светофор вначале змеиногорского поставили
12:09:12 12-02-2024
Можно нам на Южный этот светофор поставить? С кнопкой возле марии ра (вечно толпы идущих) и на перекресток Дзержинского-Белинского
13:58:37 12-02-2024
Казалось бы плёвый вопрос - поставить кнопку для пешехода. И таких светофоров для пешеходов в городе оказывается полно!!! Добавлю в список - светофор напротив проходной "Трансмаша" на Калинина. Поставить две кнопки с реле - копеечное дело. Ну кто то же отвечает за это!!! Кто он? Отзовись, расскажи - о чём думаешь? Или не думаешь
15:01:10 12-02-2024
Пятьдесят лет назад такой светофор с кнопкой был установлен напротив "комисионки" на Строителей 29. ПЯТЬДЕСЯТ!!! Работает до сих пор! Когда появится вдумчивый начальник ГИБДД, который поймёт что светофор с кнопкой для пешехода это ПРОГРЕСС?
15:10:22 12-02-2024
гость (15:01:10 12-02-2024) Пятьдесят лет назад такой светофор с кнопкой был установлен ... Вы не местный? Комиссионка была на Строителей 32, а на Строителей 29 был гастроном. Ну и еще пару шестерок вам на плечи, до 1983 года это была ул. Новая. Да, тот светофор работает. Но периодически кнопки у него "отламываются". Живу рядом. Знаю о чем говорю.
15:32:37 12-02-2024
Гость (15:10:22 12-02-2024) Вы не местный? Комиссионка была на Строителей 32, а на Строи... "был установлен напротив "комисионки" на Строителей 29." Шестёрки оставь себе..... дедуля
16:01:57 12-02-2024
гость (15:32:37 12-02-2024) "был установлен напротив "комисионки" на Строителей 29." Ше... Недоросль, ну если ты не стесняешься свое бестолковство на люди выносить, то и я тебя покрывать не стану. Ты хочешь сказать, что пешеходный светофор с кнопкой ставили с одной стороны дороги? А пешеходы с противоположной стороны должны были ждать, когда им навстречу кто то пойдет? Ты в своем уме? Хотя не отвечай, я уже понял, что ум и ты - это две разнополярные вещи. Ну и еще пару шестерок тебе на погоны, чтоб ты полностью обслюнявился от своей значимости. Найди на фото по ссылке "комиссионку", открой фото на весь экран и расскажи нам всем, что ты сумел разглядеть. Только не пищи, что фото были сделаны не 50 лет назад на пр. Строителей, а позднее. https://www.amic.ru/news/obschestvo/kto-i-kogda-nazval-barnaulskiy-prospekt-stroiteley-sovremennym-imenem-407711?ysclid=lsip0j9ftw506568915
20:12:15 12-02-2024
Много светофоров в Барнауле давно уже нужно перевести на "кнопочный" режим работы, особенно в ночное время!!! Только "а воз и ныне там". Нет желающих "наказать" за несоответствие занимаемой должности. Знающие бы огласили ФИО этих "вредителей" Есть в Барнауле даже три "лежачих полицейских" на промежутке в 30 м. (ул. П. Сухова - в районе 38 школы)