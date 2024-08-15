Барнаулец познакомился с женщиной и украл у нее целлофановый мешочек
В мешочке хранились деньги, спрятан он был в сумочке
15 августа 2024, 16:00, ИА Амител
В Алтайском крае мужчина похитил деньги из сумки женщины, с которой ночью распивал алкоголь в развлекательном заведении, сообщает региональное МВД.
С жалобой в полицию обратилась 42-летняя жительница Барнаула. В сумочке у нее находились 28 тысяч рублей, которые она случайно показала новому знакомому.
"Ночью кавалер провожал спутницу до дома, незаметно расстегнул ее сумку и достал целлофановый мешочек, в котором хранились деньги. После этого случайные знакомые разошлись, а женщина через несколько минут обнаружила свою сумочку расстегнутой", - рассказали в ведомстве.
Правоохранители оперативно задержали мужчину. Им оказался ранее судимый за грабеж и кражу 42-летний житель Барнаула. Свою вину он отрицать не стал, похищенные деньги вернул. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.
16:04:39 15-08-2024
Заголовок - огонь!
17:28:34 15-08-2024
Целлофан сейчас раритет. Сейчас мешочки только из полиэтилена делают.
20:28:42 15-08-2024
мозгов нет это ж надо было додуматься рассказать малознакомому про деньги
20:56:23 15-08-2024
На фото не 28, а 45 тыс. руб.
22:10:54 15-08-2024
Какая жаль. Украл целлофановый мешочек, а в нем бумажки. Да не просто бумажки, а билеты банка России.
08:14:51 16-08-2024
Не надо пить, не надо пить!!!! А тем более с малознакомыми!
12:57:13 16-08-2024
Романтиков совсем не осталось 😢😂