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Барнаулец познакомился с женщиной и украл у нее целлофановый мешочек

В мешочке хранились деньги, спрятан он был в сумочке

15 августа 2024, 16:00, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru
Российские деньги / Фото: amic.ru

В Алтайском крае мужчина похитил деньги из сумки женщины, с которой ночью распивал алкоголь в развлекательном заведении, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратилась 42-летняя жительница Барнаула. В сумочке у нее находились 28 тысяч рублей, которые она случайно показала новому знакомому.

"Ночью кавалер провожал спутницу до дома, незаметно расстегнул ее сумку и достал целлофановый мешочек, в котором хранились деньги. После этого случайные знакомые разошлись, а женщина через несколько минут обнаружила свою сумочку расстегнутой", - рассказали в ведомстве.

Правоохранители оперативно задержали мужчину. Им оказался ранее судимый за грабеж и кражу 42-летний житель Барнаула. Свою вину он отрицать не стал, похищенные деньги вернул. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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НОВОСТИПроисшествия
Барнаул мужчины и женщины

Комментарии 7

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Гость

16:04:39 15-08-2024

Заголовок - огонь!

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Гость

17:28:34 15-08-2024

Целлофан сейчас раритет. Сейчас мешочки только из полиэтилена делают.

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57

20:28:42 15-08-2024

мозгов нет это ж надо было додуматься рассказать малознакомому про деньги

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ДМВ

20:56:23 15-08-2024

На фото не 28, а 45 тыс. руб.

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Гость

22:10:54 15-08-2024

Какая жаль. Украл целлофановый мешочек, а в нем бумажки. Да не просто бумажки, а билеты банка России.

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Татьяна

08:14:51 16-08-2024

Не надо пить, не надо пить!!!! А тем более с малознакомыми!

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Гость

12:57:13 16-08-2024

Романтиков совсем не осталось 😢😂

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