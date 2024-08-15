Барнаулец познакомился с женщиной и украл у нее целлофановый мешочек

В мешочке хранились деньги, спрятан он был в сумочке

15 августа 2024, 16:00, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

В Алтайском крае мужчина похитил деньги из сумки женщины, с которой ночью распивал алкоголь в развлекательном заведении, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратилась 42-летняя жительница Барнаула. В сумочке у нее находились 28 тысяч рублей, которые она случайно показала новому знакомому.

"Ночью кавалер провожал спутницу до дома, незаметно расстегнул ее сумку и достал целлофановый мешочек, в котором хранились деньги. После этого случайные знакомые разошлись, а женщина через несколько минут обнаружила свою сумочку расстегнутой", - рассказали в ведомстве.

Правоохранители оперативно задержали мужчину. Им оказался ранее судимый за грабеж и кражу 42-летний житель Барнаула. Свою вину он отрицать не стал, похищенные деньги вернул. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.