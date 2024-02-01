Россиянин-сладкоежка украл 15 коробок конфет и съел улики
Из-за преступной тяги к сладостям молодому человеку грозит до четырех лет лишения свободы
01 февраля 2024, 17:00, ИА Амител
В Пермской области задержали 20-летнего жителя, который в магазине похитил 15 коробок конфет, сообщает региональное МВД.
С жалобой в полицию обратился директор одного из сетевых супермаркетов. Он пояснил, что в магазин зашел неизвестный, долго рассматривал товары, после спрятал в куртке 15 коробок конфет и направился к выходу мимо кассы.
"Бдительный персонал магазина попытался задержать злоумышленника, но ему удалось скрыться", – рассказали в ведомстве.
От сотрудников уголовного розыска отделаться не получилось. 20-летний житель Перми признал вину и сообщил, что съел все похищенные конфеты.
Теперь из-за преступной тяги к сладостям молодому человеку грозит до четырех лет лишения свободы.
Ранее в Карелии местный житель украл кучу шоколада, чтобы впечатлить девушку на свидании, а она не пришла.
17:45:30 01-02-2024
Какие там конфеты... Пальма... Вред от них...
08:34:36 02-02-2024
Покажите, как 15 коробок могут поместиться. Монпансье?
09:18:02 02-02-2024
Гость (08:34:36 02-02-2024) Покажите, как 15 коробок могут поместиться. Монпансье?... на видео всё есть