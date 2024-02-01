Россиянин-сладкоежка украл 15 коробок конфет и съел улики

Из-за преступной тяги к сладостям молодому человеку грозит до четырех лет лишения свободы

01 февраля 2024, 17:00, ИА Амител

В Пермской области задержали 20-летнего жителя, который в магазине похитил 15 коробок конфет, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратился директор одного из сетевых супермаркетов. Он пояснил, что в магазин зашел неизвестный, долго рассматривал товары, после спрятал в куртке 15 коробок конфет и направился к выходу мимо кассы.

"Бдительный персонал магазина попытался задержать злоумышленника, но ему удалось скрыться", – рассказали в ведомстве.

От сотрудников уголовного розыска отделаться не получилось. 20-летний житель Перми признал вину и сообщил, что съел все похищенные конфеты.

Теперь из-за преступной тяги к сладостям молодому человеку грозит до четырех лет лишения свободы.

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