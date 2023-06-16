Барнаулец прилег отдохнуть на полу автобуса

По словам очевидцев, мужчина задремал сидя, но потом понял, что ему неудобно

16 июня 2023, 09:24, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле мужчина уснул на полу заполненного автобуса. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам горожан, молодой человек сначала задремал на сиденье, но в какой-то момент понял, что ему неудобно, и переместился на пол.

Пассажир растянулся на полу и уснул, несмотря на то, что вокруг него стояли другие люди.

Автор сообщения отметил, что, полежав немного, парень еще и разулся.