Барнаулец прилег отдохнуть на полу автобуса
По словам очевидцев, мужчина задремал сидя, но потом понял, что ему неудобно
16 июня 2023, 09:24, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле мужчина уснул на полу заполненного автобуса. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
По словам горожан, молодой человек сначала задремал на сиденье, но в какой-то момент понял, что ему неудобно, и переместился на пол.
Пассажир растянулся на полу и уснул, несмотря на то, что вокруг него стояли другие люди.
Автор сообщения отметил, что, полежав немного, парень еще и разулся.
09:40:40 16-06-2023
и. про что новость? я коленкой ударилась чем не новость
10:03:15 16-06-2023
Не говорите,прям наиглавнейшая новость....всякую ерунду пишут.....
11:17:18 16-06-2023
13 (10:03:15 16-06-2023) Не говорите,прям наиглавнейшая новость....всякую ерунду пишу... Каждому корреспонденту кушать надо 3 раза в день- где на всех новостей набрать?
10:19:32 16-06-2023
Мужчина молод и ведёт половую жизнь
10:45:44 16-06-2023
Новость которую мы заслужили.
11:39:39 16-06-2023
Гость (10:45:44 16-06-2023) Новость которую мы заслужили.... А лучше вы и вправду не заслужили.
11:57:25 16-06-2023
Гость (11:39:39 16-06-2023) А лучше вы и вправду не заслужили. ... это ответил автор сей прекрасной статьи, как я понимаю
10:55:17 16-06-2023
Дайте подушку то шея болеть будет
10:59:54 16-06-2023
Ну давайте теперь про каждого такого писать будем.
11:09:48 16-06-2023
Ну коль такие новости будут вы сразу пишите возраст, холост не , телефон
11:10:12 16-06-2023
Новость про то, что молодёжь нынче культурная, разулся)))
14:59:16 17-06-2023
Юс (11:10:12 16-06-2023) Новость про то, что молодёжь нынче культурная, разулся)))... В кровать нельзя обутым
11:34:27 16-06-2023
где на всех новостей набрать? - можно чтонибуть выдумать интереснее. вон Панорама весело шутит
11:46:50 16-06-2023
А лучше вы и вправду не заслужили - если Вы тут значит эта новость и для Вас.
13:08:56 16-06-2023
Гость (11:46:50 16-06-2023) А лучше вы и вправду не заслужили - если Вы тут значит эта н... Автор новости?
15:36:15 16-06-2023
Когда видишь освещение подобных "новостей", невольно вспоминаешь замечательный фильм "Безымянная звезда". Об уездном городишке, где главные события - это каждодневный поход на вокзал, дабы посмотреть на проносящийся дизельэлектропоезд "Бухарест-Синая", и потом обсуждать увиденное...