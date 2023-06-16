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Барнаулец прилег отдохнуть на полу автобуса

По словам очевидцев, мужчина задремал сидя, но потом понял, что ему неудобно

16 июня 2023, 09:24, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле мужчина уснул на полу заполненного автобуса. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам горожан, молодой человек сначала задремал на сиденье, но в какой-то момент понял, что ему неудобно, и переместился на пол.

Пассажир растянулся на полу и уснул, несмотря на то, что вокруг него стояли другие люди. 

Автор сообщения отметил, что, полежав немного, парень еще и разулся.

Барнаул

Комментарии 16

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Гость

09:40:40 16-06-2023

и. про что новость? я коленкой ударилась чем не новость

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13

10:03:15 16-06-2023

Не говорите,прям наиглавнейшая новость....всякую ерунду пишут.....

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ГадкийЯ

11:17:18 16-06-2023

13 (10:03:15 16-06-2023) Не говорите,прям наиглавнейшая новость....всякую ерунду пишу... Каждому корреспонденту кушать надо 3 раза в день- где на всех новостей набрать?

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Гость

10:19:32 16-06-2023

Мужчина молод и ведёт половую жизнь

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Гость

10:45:44 16-06-2023

Новость которую мы заслужили.

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Гость

11:39:39 16-06-2023

Гость (10:45:44 16-06-2023) Новость которую мы заслужили.... А лучше вы и вправду не заслужили.

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Гость

11:57:25 16-06-2023

Гость (11:39:39 16-06-2023) А лучше вы и вправду не заслужили. ... это ответил автор сей прекрасной статьи, как я понимаю

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Виктор

10:55:17 16-06-2023

Дайте подушку то шея болеть будет

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Гость

10:59:54 16-06-2023

Ну давайте теперь про каждого такого писать будем.

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Гость

11:09:48 16-06-2023

Ну коль такие новости будут вы сразу пишите возраст, холост не , телефон

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Юс

11:10:12 16-06-2023

Новость про то, что молодёжь нынче культурная, разулся)))

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Гость

14:59:16 17-06-2023

Юс (11:10:12 16-06-2023) Новость про то, что молодёжь нынче культурная, разулся)))... В кровать нельзя обутым

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Гость

11:34:27 16-06-2023

где на всех новостей набрать? - можно чтонибуть выдумать интереснее. вон Панорама весело шутит

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Гость

11:46:50 16-06-2023

А лучше вы и вправду не заслужили - если Вы тут значит эта новость и для Вас.

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Юс

13:08:56 16-06-2023

Гость (11:46:50 16-06-2023) А лучше вы и вправду не заслужили - если Вы тут значит эта н... Автор новости?

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Гость

15:36:15 16-06-2023

Когда видишь освещение подобных "новостей", невольно вспоминаешь замечательный фильм "Безымянная звезда". Об уездном городишке, где главные события - это каждодневный поход на вокзал, дабы посмотреть на проносящийся дизельэлектропоезд "Бухарест-Синая", и потом обсуждать увиденное...

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