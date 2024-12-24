НОВОСТИПроисшествия

Барнаулец притворился жертвой ДТП и попытался угнать машину охранника

Сотрудник ЧОП привез "жертву ДТП" в больницу и пошел за врачом

24 декабря 2024, 18:05, ИА Амител

Инвалидная коляска / Фото: pxhere.com
Инвалидная коляска / Фото: pxhere.com

Житель Барнаула попытался угнать автомобиль охранника, сделав вид, что попал в ДТП. Об этом сообщает Baza.

Сотрудник ЧОП заметил на дороге лежащего парня, который заявил, что его сбил мусоровоз и он не может ходить. Охранник, решив помочь, отвез его в ближайшую больницу и посадил в инвалидную коляску.

"Как только сотрудник ЧОП пошел за врачом, "пострадавший" ожил и буквально побежал угонять его Lada Granta", – рассказали в издании.

На Змеиногорском тракте угонщик врезался в Kia Rio и попытался скрыться. Однако спустя несколько километров он попал уже в настоящее ДТП – машина перевернулась. Позже злоумышленника задержали.

Барнаул Происшествия

Комментарии 4

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Гость

19:19:32 24-12-2024

Бред

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Гость

08:34:59 25-12-2024

Есть видео, угнать за 60 секунд. Отчаянный.

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Гость

09:06:29 25-12-2024

Видеокамеры всё зафиксировали. И как он вскакивает с коляски, и как он выскакивает за дверь больницы, и как угоняет машину.

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Гость

09:56:17 25-12-2024

Гость (09:06:29 25-12-2024) Видеокамеры всё зафиксировали. И как он вскакивает с коляски... а гдн можно увидеть видео?

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