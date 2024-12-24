Барнаулец притворился жертвой ДТП и попытался угнать машину охранника
Сотрудник ЧОП привез "жертву ДТП" в больницу и пошел за врачом
24 декабря 2024, 18:05, ИА Амител
Житель Барнаула попытался угнать автомобиль охранника, сделав вид, что попал в ДТП. Об этом сообщает Baza.
Сотрудник ЧОП заметил на дороге лежащего парня, который заявил, что его сбил мусоровоз и он не может ходить. Охранник, решив помочь, отвез его в ближайшую больницу и посадил в инвалидную коляску.
"Как только сотрудник ЧОП пошел за врачом, "пострадавший" ожил и буквально побежал угонять его Lada Granta", – рассказали в издании.
На Змеиногорском тракте угонщик врезался в Kia Rio и попытался скрыться. Однако спустя несколько километров он попал уже в настоящее ДТП – машина перевернулась. Позже злоумышленника задержали.
19:19:32 24-12-2024
Бред
08:34:59 25-12-2024
Есть видео, угнать за 60 секунд. Отчаянный.
09:06:29 25-12-2024
Видеокамеры всё зафиксировали. И как он вскакивает с коляски, и как он выскакивает за дверь больницы, и как угоняет машину.
09:56:17 25-12-2024
Гость (09:06:29 25-12-2024) Видеокамеры всё зафиксировали. И как он вскакивает с коляски... а гдн можно увидеть видео?