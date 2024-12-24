Барнаулец притворился жертвой ДТП и попытался угнать машину охранника

Сотрудник ЧОП привез "жертву ДТП" в больницу и пошел за врачом

24 декабря 2024, 18:05, ИА Амител

Инвалидная коляска / Фото: pxhere.com

Житель Барнаула попытался угнать автомобиль охранника, сделав вид, что попал в ДТП. Об этом сообщает Baza.

Сотрудник ЧОП заметил на дороге лежащего парня, который заявил, что его сбил мусоровоз и он не может ходить. Охранник, решив помочь, отвез его в ближайшую больницу и посадил в инвалидную коляску.

"Как только сотрудник ЧОП пошел за врачом, "пострадавший" ожил и буквально побежал угонять его Lada Granta", – рассказали в издании.

На Змеиногорском тракте угонщик врезался в Kia Rio и попытался скрыться. Однако спустя несколько километров он попал уже в настоящее ДТП – машина перевернулась. Позже злоумышленника задержали.