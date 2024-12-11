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В Барнауле один автомобилист громко обматерил другого и попал под суд

Он говорил, что разозлился на ситуацию

11 декабря 2024, 16:55, ИА Амител

Деревянный молоток судьи / Фото: amic.ru
Деревянный молоток судьи / Фото: amic.ru

В Барнауле один автомобилист оскорбил другого, используя нецензурную брань, и понес наказание. Об этом сообщает управление по обеспечению деятельности мировых судей.

В отношении разгневанного водителя возбудили дело об административном правонарушении за унижение чести и достоинства, выраженное в неприличной форме.

При рассмотрении дела защитник обвиняемого заявила, что он высказал неприличные слова не в отношении потерпевшего, а относительно "конкретной конфликтной ситуации".

"Кандидаты филологических наук пояснили, что в данном случае слова относились к конкретному человеку, были направлены непосредственно к потерпевшему", – рассказали в ведомстве.

Мужчину признали виновным и назначили ему штраф в размере 3 тысяч рублей.

Барнаул суд

Комментарии 10

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Гость

18:03:41 11-12-2024

Кто получит штрафные деньги: оскорблённый автомобилист или государство, ни честь, ни достоинство которого от сквернословия не унизились?

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Гость

19:08:04 11-12-2024

Гость (18:03:41 11-12-2024) Кто получит штрафные деньги: оскорблённый автомобилист или г... странный вопрос. КОАП в помощь.

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Гость

18:10:04 11-12-2024

чтоб неповадно было другим

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Гость

18:15:24 11-12-2024

Штраф смешной, ну и законодательство.

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Гость

18:27:17 11-12-2024

И правильно, а то много неадекватов развелось

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Гость

20:21:58 11-12-2024

Гость (18:27:17 11-12-2024) И правильно, а то много неадекватов развелось... ага - кроме как 3/2/рас за рулем, иначе и не скажешь.

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Юс

22:31:14 11-12-2024

Гость (18:27:17 11-12-2024) И правильно, а то много неадекватов развелось... Которых матерят или которые матерят?

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Гость

22:28:38 11-12-2024

Потерпевший пусть в судебном порядке потребует моральной компенсации на основании штрафа. И сумма моральной компенсации может на порядок превышать сумму штрафа.

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Гость

08:40:42 12-12-2024

Какие нежные мальчонки стали!

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Гость

17:22:36 12-12-2024

Правильно нарушать громкость нельзя.

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