В Барнауле один автомобилист громко обматерил другого и попал под суд
Он говорил, что разозлился на ситуацию
11 декабря 2024, 16:55, ИА Амител
В Барнауле один автомобилист оскорбил другого, используя нецензурную брань, и понес наказание. Об этом сообщает управление по обеспечению деятельности мировых судей.
В отношении разгневанного водителя возбудили дело об административном правонарушении за унижение чести и достоинства, выраженное в неприличной форме.
При рассмотрении дела защитник обвиняемого заявила, что он высказал неприличные слова не в отношении потерпевшего, а относительно "конкретной конфликтной ситуации".
"Кандидаты филологических наук пояснили, что в данном случае слова относились к конкретному человеку, были направлены непосредственно к потерпевшему", – рассказали в ведомстве.
Мужчину признали виновным и назначили ему штраф в размере 3 тысяч рублей.
18:03:41 11-12-2024
Кто получит штрафные деньги: оскорблённый автомобилист или государство, ни честь, ни достоинство которого от сквернословия не унизились?
19:08:04 11-12-2024
Гость (18:03:41 11-12-2024) Кто получит штрафные деньги: оскорблённый автомобилист или г... странный вопрос. КОАП в помощь.
18:10:04 11-12-2024
чтоб неповадно было другим
18:15:24 11-12-2024
Штраф смешной, ну и законодательство.
18:27:17 11-12-2024
И правильно, а то много неадекватов развелось
20:21:58 11-12-2024
Гость (18:27:17 11-12-2024) И правильно, а то много неадекватов развелось... ага - кроме как 3/2/рас за рулем, иначе и не скажешь.
22:31:14 11-12-2024
Гость (18:27:17 11-12-2024) И правильно, а то много неадекватов развелось... Которых матерят или которые матерят?
22:28:38 11-12-2024
Потерпевший пусть в судебном порядке потребует моральной компенсации на основании штрафа. И сумма моральной компенсации может на порядок превышать сумму штрафа.
08:40:42 12-12-2024
Какие нежные мальчонки стали!
17:22:36 12-12-2024
Правильно нарушать громкость нельзя.