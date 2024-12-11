В Барнауле один автомобилист громко обматерил другого и попал под суд

Он говорил, что разозлился на ситуацию

11 декабря 2024, 16:55, ИА Амител

Деревянный молоток судьи / Фото: amic.ru

В Барнауле один автомобилист оскорбил другого, используя нецензурную брань, и понес наказание. Об этом сообщает управление по обеспечению деятельности мировых судей.

В отношении разгневанного водителя возбудили дело об административном правонарушении за унижение чести и достоинства, выраженное в неприличной форме.

При рассмотрении дела защитник обвиняемого заявила, что он высказал неприличные слова не в отношении потерпевшего, а относительно "конкретной конфликтной ситуации".

"Кандидаты филологических наук пояснили, что в данном случае слова относились к конкретному человеку, были направлены непосредственно к потерпевшему", – рассказали в ведомстве.

Мужчину признали виновным и назначили ему штраф в размере 3 тысяч рублей.