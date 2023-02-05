Барнаулец пропил больше 20 тысяч рублей с чужой карты

Мужчина нашёл её на улицу и решил отправиться за покупками

05 февраля 2023, 12:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

32-летняя жительница Барнаула обратилась в полицию и рассказала о том, что с её карты пропадают деньги. Оказалось, что карта утеряна.

На улице её нашёл 41-летний местный житель. Мужчина взял чужую карту и отправился с ней за покупками. Всего он потратил 20 600 рублей. На эти деньги были куплены продукты и выпивка.

Злоумышленник обязался возместить все потраченные деньги, однако уголовное дело на него уже завели, рассказали в региональном главке МВД.