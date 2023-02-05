Барнаулец пропил больше 20 тысяч рублей с чужой карты
Мужчина нашёл её на улицу и решил отправиться за покупками
05 февраля 2023, 12:50, ИА Амител
Фото: unsplash.com
32-летняя жительница Барнаула обратилась в полицию и рассказала о том, что с её карты пропадают деньги. Оказалось, что карта утеряна.
На улице её нашёл 41-летний местный житель. Мужчина взял чужую карту и отправился с ней за покупками. Всего он потратил 20 600 рублей. На эти деньги были куплены продукты и выпивка.
Злоумышленник обязался возместить все потраченные деньги, однако уголовное дело на него уже завели, рассказали в региональном главке МВД.
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