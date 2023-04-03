Автолюбитель оценил удобство китайского автомобиля и поискал недостатки

03 апреля 2023, 10:00, ИА Амител 4CQwVszH9pSYqYJuMQU

Илья Шаповалов с сыном / Фото: скриншот с видео

Покорять бездорожье, проверяя популярную модель на прочность, стало довольно распространённым видом обзора авто. Ведь производитель заявляет, что новая покупка не подведёт вас даже в самых сложных обстоятельствах. Но часто ли мы попадаем в критические ситуации, отправляемся на своей машине по лесам или болотам? Ответ: нет.

А вот работа, садик, магазины и изматывающие пробки – именно такой тест-драйв ежедневно проходит автомобиль любого горожанина. Поэтому чтобы понять, выдержит ли новый EXEED TXL такой график, автолюбитель Илья Шаповалов и провёл честный тест-драйв нового кроссовера в условиях города.

В салоне EXEED TXL он находился почти весь день: утренние пробки, многочисленные парковки, многочасовое пребывание за рулём. Совместно с "Альбион-Моторс" автолюбитель снял свой тест на видео. Он рассказал как о преимуществах, так и о недостатках кроссовера: как долго греется авто, удобно ли человеку ростом 184 см сидеть в салоне, который проектировали невысокие китайцы, какие премиальные опции действительно нужны в повседневной эксплуатации, а чего не хватает. Обо всём этом смотрите в видеоролике.

Автосалон "Альбион-Моторс" (ООО "Альбион-Моторс", официальный дилер EXEED в Алтайском крае

Барнаул, проспект Калинина, 15е

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