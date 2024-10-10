Барнаулец пытался ограбить "разливайку", но не справился с ее владельцем
Подозреваемый во всем признался и уже находится под стражей
10 октября 2024, 20:05, ИА Амител
Пивные краны / Фото: pxhere.com/ru/photo/583162
Жителя Барнаула задержали за нападение на магазин разливных напитков. Об этом рассказали в региональном МВД.
Мужчина ворвался в "разливайку" и потребовал, чтобы продавец отдала ему деньги. После отказа распылил в помещении перцовый баллончик. Скрыться грабитель не смог, в магазине находился владелец, который его остановил.
"По предварительной информации, задержанный – ранее судимый за грабеж житель краевой столицы 1998 года рождения", – рассказали в полиции.
Подозреваемый во всем сознался. Его отправили под стражу.
20:16:31 10-10-2024
Плохо подготовился ...
20:56:09 10-10-2024
Граждане, занимаетесь спортом!
10:32:03 11-10-2024
А владелец разливайки не промах. Сам свое пойло не пьет коль молодого чудограбителя задержал.
11:59:45 11-10-2024
Гость (10:32:03 11-10-2024) А владелец разливайки не промах. Сам свое пойло не пьет коль... Конечно не пьет. Чиста бизнес \m/