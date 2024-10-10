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Барнаулец пытался ограбить "разливайку", но не справился с ее владельцем

Подозреваемый во всем признался и уже находится под стражей

10 октября 2024, 20:05, ИА Амител

Пивные краны / Фото: pxhere.com/ru/photo/583162
Пивные краны / Фото: pxhere.com/ru/photo/583162

Жителя Барнаула задержали за нападение на магазин разливных напитков. Об этом рассказали в региональном МВД.

Мужчина ворвался в "разливайку" и потребовал, чтобы продавец отдала ему деньги. После отказа распылил в помещении перцовый баллончик. Скрыться грабитель не смог, в магазине находился владелец, который его остановил.

"По предварительной информации, задержанный – ранее судимый за грабеж житель краевой столицы 1998 года рождения", – рассказали в полиции.

Подозреваемый во всем сознался. Его отправили под стражу.

Барнаул полиция

Комментарии 4

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Гость

20:16:31 10-10-2024

Плохо подготовился ...

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Musik

20:56:09 10-10-2024

Граждане, занимаетесь спортом!

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Гость

10:32:03 11-10-2024

А владелец разливайки не промах. Сам свое пойло не пьет коль молодого чудограбителя задержал.

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Гость

11:59:45 11-10-2024

Гость (10:32:03 11-10-2024) А владелец разливайки не промах. Сам свое пойло не пьет коль... Конечно не пьет. Чиста бизнес \m/

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