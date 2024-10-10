Барнаулец пытался ограбить "разливайку", но не справился с ее владельцем

Подозреваемый во всем признался и уже находится под стражей

10 октября 2024, 20:05, ИА Амител

Пивные краны / Фото: pxhere.com/ru/photo/583162

Жителя Барнаула задержали за нападение на магазин разливных напитков. Об этом рассказали в региональном МВД.

Мужчина ворвался в "разливайку" и потребовал, чтобы продавец отдала ему деньги. После отказа распылил в помещении перцовый баллончик. Скрыться грабитель не смог, в магазине находился владелец, который его остановил.

"По предварительной информации, задержанный – ранее судимый за грабеж житель краевой столицы 1998 года рождения", – рассказали в полиции.

Подозреваемый во всем сознался. Его отправили под стражу.