Жителя Новоалтайска оштрафовали на 2,5 млн рублей за пропаганду терроризма

Мужчина оставлял комментарии к постам местных новостных сообществ

10 октября 2024, 15:07, ИА Амител

Молот правосудия / Фото: unsplash.com

Жителя Новоалтайска признали виновным в публичном оправдании и пропаганде терроризма. Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Алтайскому краю, его обязали выплатить штраф в размере 2,5 млн рублей.

Следователи и суд установили, что с 2022-го по 2023 год мужчина со своего аккаунта неоднократно оставлял комментарии к постам в региональных пабликах, в которых оправдывал террористические действия и пропагандировал их. При этом он понимал, что размещает информацию в открытом доступе, а прочесть ее может широкий круг лиц.

Незаконную деятельность выявили оперативники ЦПЭ ГУ МВД России по Алтайскому краю. Мужчину взяли под стражу, а на его имущество наложили арест.

Суд признал новоалтайца виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичное оправдание терроризма, пропаганда терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет"), назначив огромный штраф.