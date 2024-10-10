Жителя Новоалтайска оштрафовали на 2,5 млн рублей за пропаганду терроризма
Мужчина оставлял комментарии к постам местных новостных сообществ
10 октября 2024, 15:07, ИА Амител
Жителя Новоалтайска признали виновным в публичном оправдании и пропаганде терроризма. Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Алтайскому краю, его обязали выплатить штраф в размере 2,5 млн рублей.
Следователи и суд установили, что с 2022-го по 2023 год мужчина со своего аккаунта неоднократно оставлял комментарии к постам в региональных пабликах, в которых оправдывал террористические действия и пропагандировал их. При этом он понимал, что размещает информацию в открытом доступе, а прочесть ее может широкий круг лиц.
Незаконную деятельность выявили оперативники ЦПЭ ГУ МВД России по Алтайскому краю. Мужчину взяли под стражу, а на его имущество наложили арест.
Суд признал новоалтайца виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичное оправдание терроризма, пропаганда терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет"), назначив огромный штраф.
15:17:38 10-10-2024
вот это отличная новость и сумма штрафа тоже.
15:18:40 10-10-2024
за пропаганду терроризма --- а если бы у него в Крокусе были родственники
15:28:06 10-10-2024
Тожероссиянин?
20:36:37 10-10-2024
Бог весть, о чём в комментах был разговор:
Не ПОДЛИННЫЙ ли осуждался террор?