Барнаулец пытался продать наркотики, замаскировав их под чайные пакеты

Товар он вез из Новосибирска в Павловск

20 сентября 2024, 08:30, ИА Амител

Наркотики в упаковках для чая / Фото: МВД Медиа

Полицейские поймали на трассе Барнаул – Павловск наркокурьера, спрятавшего товар в чайные пакетики. Об этом сообщает "МВД Медиа".

У правоохранителей были сведения о том, что 46-летний мужчина перевозит запрещенные вещества. Они остановили машину такси на трассе Барнаул – Павловск и нашли у пассажира упаковки для чайных пакетиков, в которых была спрятана марихуана общей массой 57 граммов.

Торговец купил ее в одном из онлайн-магазинов, забрал в Новосибирске и собирался перепродать через закладки.

В отношении мужчины завели уголовное дело. Сейчас он под стражей.