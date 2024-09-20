Барнаулец пытался продать наркотики, замаскировав их под чайные пакеты
Товар он вез из Новосибирска в Павловск
20 сентября 2024, 08:30, ИА Амител
Наркотики в упаковках для чая / Фото: МВД Медиа
Полицейские поймали на трассе Барнаул – Павловск наркокурьера, спрятавшего товар в чайные пакетики. Об этом сообщает "МВД Медиа".
У правоохранителей были сведения о том, что 46-летний мужчина перевозит запрещенные вещества. Они остановили машину такси на трассе Барнаул – Павловск и нашли у пассажира упаковки для чайных пакетиков, в которых была спрятана марихуана общей массой 57 граммов.
Торговец купил ее в одном из онлайн-магазинов, забрал в Новосибирске и собирался перепродать через закладки.
В отношении мужчины завели уголовное дело. Сейчас он под стражей.
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