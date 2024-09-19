Житель Белокурихи выращивал коноплю в теплице
Он тщательно ухаживал за ней, поливал и удобрял
19 сентября 2024, 08:50, ИА Амител
Та самая теплица / Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю
Полицейские в Белокурихе задержали мужчину, который выращивал коноплю в теплице. Об этом рассказали в региональном ГУ МВД.
60-летний садовод купил семена в интернете, высадил их в теплице, поливал и удобрял. В тайнике у него нашли промаркированные банки с разными сортами. Общий вес изъятой растительности составил пять килограммов.
По словам мужчины, все это он выращивал для собственного потребления.
В отношении него завели уголовное дело по 228-й статье УК РФ. Сейчас натуралист находится под подпиской о невыезде.
09:27:53 19-09-2024
Разные сорта - коллекционер, однако. Или селекционер?
09:30:36 19-09-2024
Сосед за 30 серебряников сдал ?
09:46:53 19-09-2024
Последний хиппи Белокурихи...
10:45:54 19-09-2024
Шестьдесят лет, до пенсии пять, а потом в тираж??? Занялся селекцией иллюзорного мира.
10:56:04 19-09-2024
В Белокурихе нельзя в теплице выращивать, в центре Барнаула всё лето росли такие же хорошие кустики, только в конце августа скосили остатки, ранее уже кто-то снимал урожай. Здесь писали знающие люди, что это декоративное растение, никакого вреда.
12:06:17 19-09-2024
Одна сплошная польза...😁
11:04:16 20-09-2024
мож он для ткачества?