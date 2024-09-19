НОВОСТИПроисшествия

Житель Белокурихи выращивал коноплю в теплице

Он тщательно ухаживал за ней, поливал и удобрял

19 сентября 2024, 08:50, ИА Амител

Та самая теплица / Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю
Та самая теплица / Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

Полицейские в Белокурихе задержали мужчину, который выращивал коноплю в теплице. Об этом рассказали в региональном ГУ МВД.

60-летний садовод купил семена в интернете, высадил их в теплице, поливал и удобрял. В тайнике у него нашли промаркированные банки с разными сортами. Общий вес изъятой растительности составил пять килограммов.

По словам мужчины, все это он выращивал для собственного потребления.

В отношении него завели уголовное дело по 228-й статье УК РФ. Сейчас натуралист находится под подпиской о невыезде. 

борьба с наркотиками Белокуриха полиция

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

09:27:53 19-09-2024

Разные сорта - коллекционер, однако. Или селекционер?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:30:36 19-09-2024

Сосед за 30 серебряников сдал ?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

09:46:53 19-09-2024

Последний хиппи Белокурихи...

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:45:54 19-09-2024

Шестьдесят лет, до пенсии пять, а потом в тираж??? Занялся селекцией иллюзорного мира.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:56:04 19-09-2024

В Белокурихе нельзя в теплице выращивать, в центре Барнаула всё лето росли такие же хорошие кустики, только в конце августа скосили остатки, ранее уже кто-то снимал урожай. Здесь писали знающие люди, что это декоративное растение, никакого вреда.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

12:06:17 19-09-2024

Одна сплошная польза...😁

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:04:16 20-09-2024

мож он для ткачества?

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров