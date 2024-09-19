Житель Белокурихи выращивал коноплю в теплице

Он тщательно ухаживал за ней, поливал и удобрял

19 сентября 2024, 08:50, ИА Амител

Та самая теплица / Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

Полицейские в Белокурихе задержали мужчину, который выращивал коноплю в теплице. Об этом рассказали в региональном ГУ МВД.

60-летний садовод купил семена в интернете, высадил их в теплице, поливал и удобрял. В тайнике у него нашли промаркированные банки с разными сортами. Общий вес изъятой растительности составил пять килограммов.

По словам мужчины, все это он выращивал для собственного потребления.

В отношении него завели уголовное дело по 228-й статье УК РФ. Сейчас натуралист находится под подпиской о невыезде.