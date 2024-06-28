Барнаулец расплатился в магазине чужой банковской картой и попался полиции

В отношении ранее судимого мужчины возбудили уголовное дело

28 июня 2024, 22:01, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com

В Барнауле полицейские задержали мужчину, расплатившегося чужой банковской картой, сообщили в МВД Алтайского края.

В дежурную часть обратилась 28-летняя горожанка, которая заявила о краже около 3 тысяч рублей с утерянного "пластика". Как отмечается, девушка обнаружила пропажу, когда кто-то начал совершать с помощью этой карты покупки.

Полицейские задержали подозреваемого и выяснили, что ранее он уже был судим. Мужчина дал признательные показания и рассказал, что он эту карту нашел и решил воспользоваться на кассе магазина. Возбуждено уголовное дело.