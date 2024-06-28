Барнаулец расплатился в магазине чужой банковской картой и попался полиции
В отношении ранее судимого мужчины возбудили уголовное дело
28 июня 2024, 22:01, ИА Амител
Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com
В Барнауле полицейские задержали мужчину, расплатившегося чужой банковской картой, сообщили в МВД Алтайского края.
В дежурную часть обратилась 28-летняя горожанка, которая заявила о краже около 3 тысяч рублей с утерянного "пластика". Как отмечается, девушка обнаружила пропажу, когда кто-то начал совершать с помощью этой карты покупки.
Полицейские задержали подозреваемого и выяснили, что ранее он уже был судим. Мужчина дал признательные показания и рассказал, что он эту карту нашел и решил воспользоваться на кассе магазина. Возбуждено уголовное дело.
04:54:59 29-06-2024
сколько же дебилов любящих халяву, ну видишь ты банковскую карту, ну пройди мимо так нет же проще поддаться соблазну а потом плакаться в полиции что бес попутал.
11:37:06 29-06-2024
Сказал бы что карту ему подарила незнакомая женщина, а что она утеряна он не знал - пусть доказывают. Тупо, но прокатит. В уголовном деле, в отличии от гражданского, подозреваемому доказывают его виновность.
11:39:30 29-06-2024
Плакаться в полиции что бес попутал не надо.
Чистосердечное признание для лохов. Не помогай противной стороне (следователю) делать его работу.
18:44:31 29-06-2024
Олег (11:39:30 29-06-2024) Плакаться в полиции что бес попутал не надо.Чистосердечн... Тогда можно он повесит на тебя все имеющиеся висяки?