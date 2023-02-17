Барнаулец решил прокатиться и угнал для этого автобус

Владелец оставил его прогреваться, а когда вернулся, не нашёл своё транспортное средство

17 февраля 2023, 13:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле мужчина угнал автобус. Об этом рассказали в региональном главке МВД.

50-летний мужчина завёл транспортное средство, чтобы прогреть, а когда вернулся, не обнаружил его.

Оказалось, что угнал его мужчина 1981 года рождения. Он пояснил, что находился в гостях у знакомых, увидел автобус и решил прокатиться.

В отношении горожанина возбудили дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации "Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения".